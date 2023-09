Superstar Cristiano Ronaldo steht Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) zur Verfügung. „Ihm geht es gut, er ist zu 100 Prozent fit. Deswegen hat er diese Woche auch trainiert“, sagte Real-Coach Zinedine Zidane am Dienstag über den dreimaligen Weltfußballer.

Der 31-jährige Ronaldo hatte den Königlichen zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt und auch das Hinspiel vor einer Woche in Manchester (0:0) verpasst. Der Portugiese war in der laufenden Champions-League-Saison an insgesamt 20 von 26 Real-Treffern als Vollstrecker beziehungsweise Vorbereiter beteiligt.

Allerdings muss Ronaldo gegen die Citizens auf seinen Sturmpartner Karim Benzema verzichten. Der Franzose fällt ebenso wie der brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro verletzt aus. (sid)