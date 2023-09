Washington - Nach dem Ruf von mehr als 150 Experten nach einer Verlegung oder Verschiebung der Olympischen Spiele in Brasilien wegen des grassierenden Zika-Virus geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Sache nun doch nach. Die WHO habe dazu mehrfach erfahrene Wissenschaftler nach Brasilien geschickt, schrieb WHO-Chefin Margaret Chan in einem Brief, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Die WHO hatte der Forderung einer Verlegung der Spiele zunächst eine deutliche Absage erteilt.

Experten der Weltgesundheitsorganisation werden noch im Juni eine Empfehlung aussprechen.

Die Experten sollen noch im Juni eine Empfehlung abgeben. Chans auf den 1. Juni datiertes Schreiben ist die Antwort auf eine Anfrage der US-Senatorin Jeanne Shaheen, die sich nach den Risiken für die öffentliche Gesundheit durch das für August angesetzte Sportereignis erkundigt hatte. Da dazu Menschen „aus allen Ecken der Erde“ kämen, sei es wichtig, die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen zu verstehen, erklärte die Senatorin dazu nun.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der Antwort, die Shaheen im Internet veröffentlichte, schrieb Chan: „Angesichts des derzeitigen Ausmaßes der internationalen Besorgnis habe ich entschieden, die Mitglieder des Zika-Notfallkomitees zu beauftragen, die Risiken durch die Abhaltung der Olympischen Sommerspiele zu prüfen, wie sie derzeit geplant sind.“ Die WHO habe daher vier Mal Teams erfahrener Wissenschaftler nach Brasilien geschickt, „um Daten aus erster Hand über die derzeitige Lage zu sammeln“.

Die Expertenteams sollten „in Kürze“ ihre Einschätzung abgeben. Ihre Empfehlung werde dann „sofort“ im Internet veröffentlicht, sicherte Chan zu. WHO-Sprecherin Nyka Alexander teilte der Nachrichtenagentur AFP am Samstag per E-Mail mit, das Treffen des Katastrophenschutzkomitees werde noch im Juni stattfinden. Der genaue Termin werde bis Ende kommender Woche mitgeteilt.

Vor einer Woche hatten mehr als 150 Gesundheitsexperten aus aller Welt in einem Brief gewarnt, wegen der drohenden Ausbreitung von Zika wäre es „unverantwortlich“ und „unethisch“, die Spiele in Rio de Janeiro wie geplant stattfinden zu lassen. Die 500.000 Touristen, die sich während der Spiele in Rio de Janeiro aufhalten werden, könnten das Virus in ihre eigenen Länder zurücktragen, legten die Wissenschaftler dar. Dies sei ein „unnötiges Risiko“.

Die WHO hatte der Forderung zunächst eine deutliche Absage erteilt: Die Verschiebung oder Verlegung der Olympischen Spiele würde die Verbreitung des Zika-Virus „nicht entscheidend verändern“, erklärte die Organisation. (afp)