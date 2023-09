Manchester -Die Fans von Manchester United haben sich von dem Schock noch nicht ganz erholt, da meldet sich Top-Stürmer Zlatan Ibrahimovic nach seiner im Europa-League-Viertelfinalrückspiel gegen den RSC Anderlecht (2:1 n. V.) erlittenen „schweren Knieverletzung“ via Instagram zu Wort. „Ich werde das wie alles andere durchstehen und noch stärker zurückkehren. Bisher habe ich mit einem Bein gespielt, also sollte das kein Problem sein“, scherzte der Angreifer in seiner für ihn typischen Art.

Britischen Medien zufolge hat sich der Schwede sowohl das hintere als auch das vordere Kreuzband im Knie gerissen und wird daher bis zum Jahresende ausfallen. Sogar über ein Karriereende des Stürmers wurde spekuliert. Ibrahimovic wäre aber nicht Ibrahimovic, wenn er solche Spekulationen geräuschlos akzeptieren und unkommentiert lassen würde. In seinem Post stellte er also klar: „Ich entscheide, wann es Zeit ist, aufzuhören und nichts anderes. Aufgeben ist keine Option. Wir sehen uns bald!“

ManUniteds-Topstürmer war im Spiel gegen Anderlecht nach einem Kopfballduell in der 107. Minute unglücklich gefallen und im Anschluss sichtlich angeschlagen vom Platz gehumpelt. Bei den „Red Devils“ steht der 35-Jährige nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag. Die Verantwortlichen von Manchester United wollen sich erst nach weiteren Untersuchungen zur Ausfallzeit des Schweden äußern. In 46 Pflichtspielen für den englischen Traditionsklub konnte Ibrahimovic 28 Treffer erzielen. (jon)