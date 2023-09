Göteborg -Der schwedische Superstar zeigt gleich, wofür ihn José Mourinho nach Manchester geholt hat. „Er hat uns einen Einblick davon gegeben, was er uns bringen kann“, sagte der polarisierende Trainer nach dem Testspiel gegen Galatasaray Istanbul. Bei seinem Debüt im United-Dress erzielte die neue Nummer 9 das 1:0 in der vierten Minute. Auch wenn Lukas Podolski kein Verteidiger ist, dennoch fehlte er der ohnehin schon geschwächten Istanbuler Mannschaft, die das Spiel am Ende mit 2:5 verlor.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen