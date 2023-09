Dresden -Im Streit um die Führung der Pegida hat Tatjana Festerling den Gründer des islam- und fremdenfeindlichen Bündnisses der Lüge bezichtigt. Lutz Bachmann habe im Zusammenhang mit ihrem angekündigten Ausschluss aus dem Pegida-Verein falsche Angaben gemacht. So habe er ihr bereits am 18. April persönlich ein Redeverbot bei Pegida erteilt, schreibt Festerling in einer am Donnerstag im Internet verbreiteten Stellungnahme. Außerdem sei der Beschluss über ihren Ausschluss aus dem Verein ebenfalls schon im April gefallen.

Das Organisationsteam um Bachmann hatte in einer Erklärung bestritten, dass es ein Redeverbot gibt, und den Ausschluss erst für die nächste Vereinssitzung angekündigt. Festerling, die vor knapp anderthalb Jahren eine führende Rolle bei Pegida übernommen hatte, warf dem Verein zudem einen fragwürdigen Umgang mit Spendengeld vor. (dpa)