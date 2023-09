Köln -Die Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor ist Alter von 99 Jahren verstorben. Weltweit bekunden Fans und andere Prominente ihre Trauer.

Nach mehreren Ehen und Liebschaften, hatte Gabor im Jahr 1986 Prinz Frederic von Anhalt geheiratet. Das Paar adoptierte vier Söhne.

„Es wird nur eine Zsa Zsa Gabor geben.”

Prinz Marcus von Anhalt ist einer von ihnen. Seine Facebook-Seite nutzt der 49-Jährige für gewöhnlich als Unterhaltungsplattform. Nun aber bekundete er seine Trauer über Verlust seiner Adoptiv-Mutter in dem sozialen Netzwerk.

„So viel Trauer…R.I.P. Am 6.2.17 wäre meine Adoptivmutter 100 Jahre alt geworden! Am 7.2.17 wird ihr Enkelkind, meine Tochter Prinzessin Shanaya, 7 Jahre alt! Wir wollten gemeinsam mit Frederic in Bel Air feiern nächstes Jahr. Doch nun ist Zsa Zsa überraschend gestorben, sie hat die 100 nicht geschafft trotz der exzellenten Pflege von ihrem Ehemann Prinz Frederic von Anhalt, meinem Vater.“, heißt es in seinem Post.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sein Bruder, Prinz Michael von Anhalt, verabschiedete sich ebenfalls öffentlich über Facebook. „Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile. Einige bleiben für immer, denn sie haben ihre Spuren in unseren Herzen hinterlassen.“, schrieb er und fügte an, dass seine Mutter in Frieden ruhen möge.

Auch Freunde und Kollegen nahmen Abschied. „Es wird nur eine Zsa Zsa Gabor geben. Und ich mochte sie sehr. Ruhe in Frieden, meine Liebe“, schrieb der Moderator Larry King auf Twitter. Sein Kollege Piers Morgan kommentierte: „Was für ein Leben!“

There will only be one Zsa Zsa Gabor. And, I liked her a lot. Rest In Peace, my dear. — Larry King (@kingsthings) December 18, 2016

Paris Hilton twitterte: „Mein Urgroßvater und sie waren so ein schönes Paar. Möge sie in Frieden ruhen.“ Dazu postete sie ein Foto der Hollywood-Diva und Hotelmagnat Conrad Hilton in festlicher Abendgarderobe. Die beiden waren in den 40er Jahren fünf Jahre liiert. Aus der Ehe stammte Gabors einzige Tochter Constance Francesca Hilton.

Schauspielerin Barbara Eden („Bezaubernde Jeannie“) würdigte ihre verstorbene Kollegin mit den Worten: „Sie und ihre Schwestern waren reizende Damen, es war immer lustig und entzückend, sie um sich zu haben.“ Auch Gabors Schwestern Magda und Eva hatten in Filmen und Fernsehserien mitgespielt.

Rest in peace Zsa Zsa Gabor. She and her sisters were lovely ladies who were always fun and delightful to be around. -B — Barbara Eden (@Barbara_Eden) December 18, 2016

Burlesque-Tänzerin Dita Von Teese schrieb auf Twitter: „Eine weitere Hollywood-Legende hat uns verlassen, die glamouröse Zsa Zsa Gabor, eine der geistreichsten Schönheiten.“

Another Hollywood legend has left us, the glamorous Zsa Zsa Gabor, one of the wittiest beauties… https://t.co/zYUhXhf4Ex — Dita Von Teese (@DitaVonTeese) December 19, 2016

(dpa, red)

Das könnte Sie auch interessieren: