Los Angeles -Die Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor ist nach Angaben ihres Ehemanns Frederic Prinz von Anhalt (73) friedlich eingeschlafen. „Sie hatte keine Schmerzen, alles ging ganz schnell“, sagte von Anhalt am Sonntag (Ortszeit) am Telefon aus Bel Air der Deutschen Presse-Agentur. Gabor habe im Alter von 99 Jahren einen Herzinfarkt erlitten. „Alles war in Ordnung und plötzlich wurden ihre Hände kalt.“ Er habe dann einen Krankenwagen gerufen. „Aber sie war nicht mehr zu retten. Sie haben alles versucht, ihr Herz wieder in Bewegung zu bringen, Beatmung alles und auch im Krankenhaus noch, aber das hat alles nichts mehr gebracht.“



Nun sei er „ganz alleine in dem großen Haus“, sagte von Anhalt weiter. Über die Beerdigung habe er sich noch keine Gedanken gemacht. „Keine Ahnung. Wir hatten doch gerade den Weihnachtsbaum und das ganze Schlafzimmer dekoriert, das Feuer brannte, überall waren rote Blumen, es war eine herrliche Weihnachtsstimmung. Und sie war so happy, als sie den Weihnachtsbaum gesehen hat.“ Von Anhalt und Gabor waren seit 1986 verheiratet, er war ihr achter Ehemann. Gabor war seit längerem bettlägerig und schwer krank. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: