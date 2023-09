Düsseldorf -Die Talfahrt von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf sorgt nicht nur bei den Fans im Stadion für Unmut. Nach der 0:1-Heimpleite am vergangenen Freitag gegen den Karlsruher SC und dem Sturz auf den Relegationsplatz erteilten die Betreiber der Düsseldorfer Szene-Disco Rudas Studios den Spielern der Rheinländer via Facebook ein vorläufiges Hausverbot.

Die Düsseldorfer sind auf einen Relegationsplatz der zweiten Liga abgestürzt.

Marco Kurz ist bereits der dritte Trainer in dieser Saison.

„Meine lieben Freunde des runden Leders. Wir als echte Düsseldorfer wissen, dass die geliebte Fortuna die letzten 35 Jahre wirklich großen Rotz zusammengespielt hat“, hieß es darin: „Wir waren erstklassig schlecht, zweitklassig schlecht, drittklassig schlecht! [...] Aber jetzt ist dieses charakterlose Gekicke einfach nicht mehr zu ertragen. Aus diesem Grund haben die Rudas Studios beschlossen, dem gesamten Team der Fortuna Düsseldorf ein temporäres Hausverbot zu erteilen, bis sportliche Leistungen wieder zu erkennen sind. Ihr seid es einer ganzen Stadt schuldig!“

Meine lieben Freunde des runden Leders. Wir als echte Düsseldorfer wissen, das die letzten 35 Jahre, die geliebte... Posted by Rudas Studios Club on Freitag, 4. März 2016

Der frühere Meister und Pokalsieger, 2013 noch in der ersten Liga, beschäftigt in der laufenden Zweitliga-Saison in Marco Kurz bereits den dritten Trainer. In den sechs Punktspielen seit Jahresbeginn erlitt die Fortuna bereits vier Niederlagen, zuletzt drei in Folge. (sid)