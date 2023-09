Zweibrücken -Blitz! Wer an einer Radarfalle zu schnell vorbeidüst, wird fotografiert – und muss ein Bußgeld zahlen.

Von diesem Raser aber wird die Polizei wohl kein Geld bekommen: Denn am Donnerstag blitzte eine Anlage in der rheinland-pfälzischen Stadt Zweibrücken einen Vogel!

Der „rasende“ Vogel wurde in einer Tempo-30-Zone mit 43 Stundenkilometern gemessen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Zunächst hatten die beiden Beamten an der Kontrollstelle vor einem Rätsel gestanden. Die Messanlage löste aus, ohne dass ein Auto zu sehen war. Als die Ordnungshüter genauer hinschauten, entdeckten sie auf dem Blitzerfoto den flatternden Papageien.

Die wildlebenden Halsbandsittiche haben sich in einem Park in Zweibrücken angesiedelt. Sie gehörten zum Stadtbild, erläuterte ein Polizeisprecher. Das Bußgeld für eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 13 km/h beträgt innerorts übrigens 25 Euro. (dpa)