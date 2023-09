Essen -Wegen eines zerstochenen Reifens hat ein Notarztwagen mit einem schwerkranken Patienten an Bord in Essen zu spät die lebensrettende Klinik erreicht. Der Mann sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Reifen sei zerstochen worden, während die Besatzung des Notarztwagens versucht habe, den über 60 Jahre alten Patienten am vergangenen Donnerstag in einer Praxis wiederzubeleben.

Da der Wagen mit dem platten Reifen die Ausfahrt auch für den begleitenden Rettungswagen blockierte, habe sich die Abfahrt zur Klinik um mindestens zehn Minuten verzögert. Die Kriminalpolizei ermittelt. „Eine deutliche Einstichstelle am Mantel des Reifens lässt darauf schließen, dass dieser mutwillig zerstochen wurde“, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)