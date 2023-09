Es musste alles ganz schnell gehen: Als vor einem Jahr der große Ansturm der Flüchtlinge losbrach, brauchten Berlin und Brandenburg dringend Unterkünfte. In Windeseile wurden Asylheime aus dem Boden gestampft, Hotels und Pensionen angemietet. Viele Tausend Flüchtlinge kamen unter. Aber jetzt ist der große Zulauf vorbei – und die Kommunen müssen den teuren Leerstand finanzieren. Brandenburgs Gemeinden fordern deshalb Hilfe vom Land. Das Land wiederum sieht den Bund in der Pflicht.



Das ehemalige „Sensconvent-Hotel“ in Michendorf steht beispielhaft für die verzwickte Lage: „Wir haben das Hotel im Herbst 2015 für mehrere Jahre angemietet, um Platz für die zahlreichen erwarteten Flüchtlinge zu schaffen“, sagt Martin Rätz, zuständiger Referatsleiter im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Über die Kosten herrscht Schweigen, nach Berichten soll es aber um mehr als 3 Mio. Euro gehen.



In dem Haus mit 125 Zimmern sollten im Frühjahr rund 250 Flüchtlinge einziehen, dafür wurden extra Gemeinschaftsräume und Küchen eingebaut. Dann wurde das Hotel nicht mehr gebraucht. Jetzt läuft ein Rechtsstreit: „Vereinbart war, dass wir erst Miete bezahlen, wenn das Hotel bezugsfertig ist“, betont Rätz. Und soweit ist es aus Sicht des Kreises auch aus baurechtlichen Gründen noch nicht.



So wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark versuchen nach Angaben des Geschäftsführers des Brandenburger Städtebundes, Karl-Ludwig Böttcher, auch andere Kommunen aus den Verträgen für nicht mehr benötigte Immobilien herauszukommen. „Das wird nicht in allen Fällen gelingen“, sagt Böttcher. Er sieht das Land in der Pflicht, den Kommunen zu helfen, den Leerstand zu bezahlen.



„Im vergangenen Herbst sagte alle Welt vom Land bis zum Bund, das wird mit den Flüchtlingen noch lange so weitergehen – also schafft Unterkünfte“, berichtet der Geschäftsführer. Aber warum wurden dann gleich Verträge über Jahre abgeschlossen? „Die Kommunen hätten sonst nichts gekriegt“, sagt Böttcher. „Der Markt war leer gefegt und überhitzt.“ Das bestätigt Rätz: „Das Gros der Verträge bei unseren 16 Heimen im Betrieb liegt bei viereinhalb Jahren“.



Nach Einschätzung des Sozialministeriums ist das Problem mit dem Leerstand weniger dramatisch. Von den in Windeseile errichteten Gemeinschaftsunterkünften und Wohnverbünden stünden nur zwölf Einrichtungen mit knapp 700 Plätzen komplett leer. Allerdings gäbe es landesweit rund 10.000 freie Betten in den kommunalen Heimen, weil nicht mehr alle voll belegt seien. Das Land ist froh über diese Reserve. „Es kann ja keiner abschätzen, wie es weitergeht – und dann ist es gut, noch Luft zu haben“, sagt Marina Ringel.



Doch diese Reserve kommt die Kommunen teuer zu stehen, rechnet der Städte- und Gemeindebund vor. „Allein die vier kreisfreien Städte haben uns für dieses Jahr Kosten in Höhe von 4 Mio. Euro für leerstehende Unterkünfte gemeldet“, sagt Böttcher. „Wenn man das mit einem gewissen Abschlag noch auf die 14 Landkreise hochrechnet, kommen da noch mal 12 Mio. Euro hinzu.“



Diese Tendenz belegt auch die Auskunft allein aus dem Kreis Märkisch-Oderland: „Wir haben derzeit knapp 1800 Plätze, davon stehen 450 leer“, sagt Kreissprecher Thomas Behrendt. „Wir fordern vom Land einen fairen Lastenausgleich.“



Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verweist auf laufende Verhandlungen mit den Kommunen – und zunächst mal auf den Bund. „Wir haben aber auf Landesebene dieselbe Situation: Der Bund finanziert gerade mal 30 Prozent der Kosten, 70 Prozent tragen Land und Kommunen.“ Die Länder verlangten vom Bund mindestens eine 50-Prozent-Finanzierung. „Da fehlen uns hier in Brandenburg immer noch 150 Mio. Euro vom Bund.“



Dennoch will sich Woidke den Städten und Gemeinden nicht komplett verweigern. „Ich bin sehr dankbar, dass sich die Kommunen der für uns alle überraschenden Situation so konstruktiv und gut gestellt haben, dass wir relativ schnell zu geordneten Verhältnissen kommen konnten“, betont der Regierungschef. Für die leeren Immobilien würden auch alternative Verwendungen gesucht. „Da wo dies nicht gelingt, und der Schuh drückt, werden wir, wo es geht, helfen wie wir es auch tun, wenn Kommunen unverschuldet in eine Notlage geraten sind.“ dpa/MOW