Kiel -Der Kieler Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend nach einer Bombendrohung gesperrt worden. Der Zugverkehr wurde komplett eingestellt. Gegen 22 Uhr gab die Polizei Entwarnung.

Gegen 19.50 Uhr habe ein Mann am Telefon gedroht, dass eine Bombe explodieren soll. Daraufhin wurde der Bahnhof gesperrt. Zahlreiche Züge endeten vorzeitig und starteten an umliegenden Bahnhöfen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auch ein Ersatzverkehr mit Bussen sollte eingerichtet werden.

Auch mehrere Stunden nach dem Droh-Anruf dauerte der Einsatz am Hauptbahnhof an. Zwei Züge seien durchsucht worden, sagte der Bundespolizei-Sprecher. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Details zu dem Anruf und dem Stand der Ermittlungen nannte die Bundespolizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.



In der Stadt startet am Wochenende die 125. Kieler Woche. Dann werden rund drei Millionen Besucher in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt erwartet. (dpa)