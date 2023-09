Berlin -Am Ende der grün-schwarzen Koalitionsverhandlungen gab es dieses symbolträchtige Bild. Während der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann wie gewohnt in Schlips und Kragen erschien, kam sein CDU-Stellvertreter Thomas Strobl mit offenem Hemd. Der 56-jährige Strobl wollte den fast zwölf Jahre älteren Kretschmann noch betagter wirken lassen. Das Bild demonstrierte überdies einen historischen Rollentausch.

Verkehrtes Bild

Die Grünen machen auf bürgerlich, die Christdemokraten auf lässig. Nun regieren Grüne und Schwarze seit 100 Tagen Baden-Württemberg. Die Gegenwart der Koalition ist todlangweilig. Maßvoll aufregender ist die mutmaßlich schwarz-grüne Zukunft im Bund, in die sie münden könnte.

Zur Beurteilung der Gegenwart kann man getrost die Charakterisierungen der Protagonisten heranziehen. Strobl nannte ein „Arbeitsbündnis auf Zeit“. Kretschmann sprach von einer „Komplementärkoalition“. Die CDU bekommt also 1500 Polizisten mehr. Die Grünen bekommen die Fortführung der Gemeinschaftsschulen. Gemeinsame Projekte, wenn man davon überhaupt sprechen will, sind zusätzliches Geld für junge Familien und Investitionen in die digitale Infrastruktur. Wie mainstreamig ist das denn!? Das einzig Prickelnde waren bekannt gewordene Nebenabsprachen mit vor allem einem Ziel: zentrale Vorhaben vom Spardruck zu schützen, dem das Land ausgesetzt ist.

Diese Absprachen demaskieren Kretschmann. Für den 68-Jährigen wurde vor der Wahl mit dem Slogan geworben: „Regieren ist eine Stilfrage.“ Plötzlich ertappt tat er kund: „Ich mauschele schon immer.“ Köstlicher noch war der Verweis auf das schwarz-grün regierte Hessen. Dort, so „Kretsch“, habe man mit Geheimem gute Erfahrungen gemacht. Hier lobte die Mafia die Camorra als vorbildlich – und gab sich doch als katholisch aus.

Kretschmann, der Alte

Sollten Finanzprobleme das Bündnis nicht in Turbulenzen stürzen, ist die Versuchsanordnung klar. Strobl wird daran arbeiten, Kretschmann langsam als Mann von gestern zu demontieren und die CDU-Mehrheit zurück zu holen. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Womöglich einigen sich Union und Grüne gar darauf, Kretschmann zum Bundespräsidenten zu machen. Das wäre Strobls Festtag. Die Statur hätte Kretschmann, die Popularität auch. Horst Seehofer könnte in der CSU für Akzeptanz sorgen. Die zwei schätzen sich. Dies wiederum könnte Vorspiel sein für eine schwarz-grüne Koalition in Berlin, für die erdrückend viel spricht.

Eine rot-rot-grüne Koalition wäre mit den Eskapaden der Sahra-Wagenknecht-Linken nicht zu machen. Die Ökopartei will aber unbedingt regieren. Mit der Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Parteichef Cem Özdemir dürften überdies zwei Politiker zu grünen Spitzenkandidaten gekürt, die realpolitischer kaum sein könnten.

Sehr nah an Mutti Merkel

Göring-Eckardt hat sich von Angela Merkels Politikstil allerlei abgeschaut. Özdemir hält in der Integrationspolitik Reden, die auf Unions-Parteitagen vielfach beklatscht würden. Schließlich sind da neben der Koalition in Baden-Württemberg jene in Hessen und Sachsen-Anhalt. Hessen galt ewig als schwarze Hochburg der Bundes-CDU. In Sachsen-Anhalt liebäugeln Teile der CDU sogar mit der AfD. Trotzdem halten die Grünen „Kenia“ am Leben.

Der Verlust an Kenntlichkeit ist überall unübersehbar. Vorbereitungen für Schwarz-Grün laufen gleichwohl. So dürften die Grünen die Forderung nach Steuererhöhungen nicht erneut ins Zentrum ihrer Kampagne rücken. Diese Kampagne wird ihrerseits wesentlich von Leuten gesteuert werden, die einst noch Kretschmann berieten. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass Göring-Eckardt kürzlich in einer für sie ungewohnten Schärfe den Schwarz-Grün-Verhinderer von 2013, Jürgen Trittin, in den Senkel stellte. Und dann ist da noch ein wesentlich staatspolitisches Argument: Deutschland braucht die Rückkehr zu einem Dualismus von starker Regierung und starker Opposition. Eine große Koalition mit Opposition im Bonsai-Format unterspült die Demokratie – zumal wenn sich die gesellschaftliche Opposition gegen die Flüchtlingspolitik im Parlament nicht wieder findet.

So bleiben nur zwei Fragen: Bekämen Union und Grüne 2017 die Mehrheit? Und wären sie willens, rechts und links von sich so viel Platz zu lassen, dass es sich die Konkurrenz gemütlich machen könnte? Schwarz-Grün käme einer Existenzgarantie für die AfD gleich. SPD und Linke würden grüne Traditionalisten um sich scharen. Kurzfristig wäre Schwarz-Grün also für Schwarze und Grüne von Vorteil. Langfristig könnten die letzten Reste an Parteiidentitäten verdampfen.

