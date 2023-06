Wunder gibt es immer wieder. Und auch Wunderkinder. Nicht nur in der Musik und im Sport, sondern auch in der Wissenschaft. Gerade wird zum Beispiel über einen 14-Jährigen berichtet, der als bisher jüngster Software-Ingenieur bei SpaceX anfangen soll, dem privaten Raumfahrtunternehmen des US-Milliardärs Elon Musk.

Er heißt Kairan Quazi und stammt aus Kalifornien. Schon mit zwei Jahren sprach er in vollständigen Sätzen. Im Kindergarten erzählte er den anderen Kindern von Nachrichten, die er im Radio gehört hatte. In der dritten Klasse habe er seiner Lehrerin für Naturwissenschaften gesagt, „dass es ihrem Wissen über die Schwerkraft an Tiefe mangelt“, erzählt Kairan Quazi selbst.



Seine Eltern und der Kinderarzt fanden ihn mit neun Jahren reif genug für eine höhere Bildungsanstalt. Er wechselte auf ein öffentliches College, und in diesem Monat macht er seinen Abschluss an der Santa Clara University School of Engineering.

Jemand wird ihn mit dem Auto zur Arbeit bringen müssen

Als junger Software-Ingenieur soll er nun dem Entwicklungsteam von Starlink angehören, dem Satelliten-Netzwerk von SpaceX, das mit 19.500 Satelliten oder mehr den Internet-Zugang auf der ganzen Welt sichern soll. Kairan Quazi spricht vom „coolsten Unternehmen der Welt“.



Allerdings wird er mit seiner Mutter von Pleasanton, Kalifornien, nach Redmond im US-Bundesstaat Washington umziehen müssen, um bei SpaceX zu arbeiten. Denn mit 14 Jahren kann er nicht Auto fahren. Jemand wird ihn zur Arbeit bringen müssen.



Die Frage bei Wunderkindern ist auch immer, ob sie nicht ihre Kindheit verpassen, sehr introvertiert sind oder unter ihrer Spezialbegabung leiden. Über Kairan Quazi dagegen heißt es, er sei lustig, möge Reisen und Freundschaften.

„Mama sagt, sie sei das einzige Genie im Haus“, erzählt Kairan Quazi

Er versuche immer, die Befangenheit der Älteren ihm gegenüber zu lösen und das Eis zu brechen. Im College habe er viele Freunde gefunden – „sie bitten mich sogar, ihnen Nachhilfe zu geben“, erzählte er. Er rede auch gern über Politik und hasse „die zunehmende Polarisierung und politische Dysfunktion Amerikas“.



Quazi kennt aber auch seine Schwächen. Während er sich sehr gut in Naturwissenschaften, Mathe und Künstlicher Intelligenz auskennt, fällt es ihm etwa schwer, Fremdsprachen zu lernen. Die Leute fragten ihn immer, ob er ein Genie sei, erzählte er schon vor einigen Jahren. Und er scherzte: „Mama sagt, sie sei das einzige Genie im Haus, weil es eines braucht, um zu verhindern, dass dieses Haus auseinanderfällt!“