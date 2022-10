70 Jahre Barcode: Die Idee entstand am Strand

Die Idee sollte die globale Logistik revolutionieren: ein Strichcode für Waren. Ohne ihn wäre heute das schnelle Kassieren im Supermarkt und die effiziente Verwaltung der Lagerbestände kaum möglich. Vor 70 Jahren, am 7. Oktober 1952, erhielten Norman Joseph Woodland und Bernard Silver ein Patent für ihren Barcode.

Der Name leitet sich vom englischen Wort „bar“ (Balken) ab, bei uns wird er auch als Strich- oder Balkencode bezeichnet. Er ist maschinenlesbar, besteht aus parallelen Strichen und Lücken verschiedener Breite. Die Zeiten, als an der Kasse jeder Preis per Hand eingetippt werden musste, waren damit vorbei. Das „Piep“ in Supermärkten ist inzwischen zum alltäglichen Geräusch beim Einkaufen geworden. Der Barcode befindet sich auf Lebensmitteln, Kleidung, Elektronikprodukten, Büchern und Zeitschriften. Dabei hat das Wort „Code“ nichts mit Verschlüsselung zu tun, es steht für die Datenabbildung in binären Symbolen.

Auf die Idee für die neue Technologie war Woodland, ein Maschinenbaustudent der Drexel University in Philadelphia, während eines Urlaubs in Florida gekommen. Nach einem einträglichen Aktiendeal hatte sich der 27-Jährige im Winter 1948 nach Miami Beach zurückgezogen, um ein paar unbeschwerte Wochen am Strand zu genießen. Zum Zeitvertreib zeichnete er mit den Fingern Linien in den Sand, ganz hatte ihn seine Arbeit wohl doch nicht losgelassen.

Wie alles begann: Nachdenken über Punkte und Striche

„Ich erinnere mich, dass ich über Punkte und Striche nachdachte, während ich im Sand herumspielte“, erzählte er später. Als Pfadfinder und Soldat hatte er sich auch mit dem Morsecode beschäftigt. Der basiert auf langen und kurzen Signalen, mit deren Hilfe Zeichen kodiert werden können. „Wäre es nicht möglich, Abfolgen von dünnen und dicken Linien zu nutzen und so Zahlen zu kodieren?“, fragte er sich. Im Geiste drehte er die waagerechten Striche des Morsecodes in die Senkrechte und interpretierte das Gebilde als Dualzahlen: Ein Strich war eine 1, eine Stelle ohne Strich eine 0.

Zurück in Philadelphia berichtete er seinem alten Studienkollegen Silver von der Idee und dem fielen die Beschwerden des Chefs einer Einzelhandelskette bei ihrem Dekan ein. Der Händler hatte gefragt, ob der Professor nicht mal etwas erfinden könnte, um das Kassieren zu beschleunigen und die Lagerbestände effizienter zu erfassen.

Pfadfinder und Pionier: Norman Joseph Woodland erfand zusammen mit Bernard Silver den Strichcode. dpa/Drexel University / Handout

So begannen Woodland und Silver gemeinsam mit der Entwicklung von zwei Varianten eines Strichcodes. Bei dem einen Muster waren Linien zu konzentrischen Kreisen gebogen, ein anderer Entwurf bestand aus einem rechteckigen, geraden Linienfeld. Für dieses System aus kurzen und langen Zeichen unterschiedlicher Breite mit verschiedenen Abständen erhielten sie das US-Patent 2.612.994.

Doch bis zum alltäglichen Einsatz an der Kasse war es noch ein langer Weg. Denn Woodland und Silver waren mit ihrer Erfindung der Zeit weit voraus. Schließlich fehlte damals noch die nötige Technologie zum fehlerfreien, automatischen Auslesen der vier weißen Linien vor dunklem Hintergrund. Es gab noch keine Laser, deshalb diente zum Lesen ein Oszilloskop mit einer extrem hellen 500-Watt-Lampe – das ganze Gerät war so groß wie ein Schreibtisch und trotzdem ungenau. Es sollte noch rund zwei Jahrzehnte dauern, bis handliche Scanner die Schrift optoelektronisch abtastbar machten.

Viel Geld brachte die Erfindung den Tüftlern nicht

Reich wurden die beiden Tüftler mit ihrem „Woodland und Silver Patent“ nicht, 1962 verkauften sie ihre Erfindung für 15.000 Dollar an das Elektronikunternehmen Philco, das es später an den RCA-Konzern weiterveräußerte. Den Wettbewerb um die technische Realisierung mit Laserscannern gewann der Computerhersteller IBM. Zum Erfolg wurde der Strichcode unter anderem auch, weil die US-Supermarktkette Wal-Mart 1973 für die Einführung des Codes entsprechenden Druck ausübte.

1974 kam in Amerika das erste mit einem Strichcode versehene Produkt in den Handel: In einer Filiale der Supermarktkette Marsh erfasste die Kassiererin Sharon Buchanan am 26. Juni 1974 in Troy, Ohio, eine Kaugummi-Zehnerpackung Juicy Fruit des Herstellers Wrigley, die mit einem UPC-Barcode (Universal Product Code) versehen war. Die Originalpackung kostete damals 67 Cent und ist heute im National Museum of American History in Washington ausgestellt.

Nach Deutschland kam der Strichcode drei Jahre später. Supermarktleiter Bernd Daiberl aus Augsburg brachte ein US-Lesegerät in seine alte Heimat, bald etablierte sich hierzulande das System als EAN (European Article Number). Daiberl war es auch, der sich das Geräusch vom Scanner-Hersteller IBM aussuchen durfte. „Da standen mehrere Varianten zur Auswahl“, erinnerte er sich später, „ein Gong und eben ein Beep, den fand ich irgendwie erfrischend.“ Da seither dem Handel keine neuen Töne mehr angeboten wurden, piept es von der Nordsee bis zu den Alpen jetzt tagaus, tagein. Schätzungen zufolge ertönt das Strichcodegeräusch weltweit täglich mindestens zehn Milliarden Mal.

Der anhaltende Erfolg des Barcodes beruht im Wesentlichen auf drei Merkmalen: Einfachheit, Zuverlässigkeit und günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. In Deutschland werden die Codes von der Firma GS1 Germany vergeben, die sie dann in den Zentralrechnern der Handelsunternehmen mit einem Preis verknüpft. Aber nicht nur im Einzelhandel sind Barcodes nach wie vor omnipräsent. Auch in der Logistik und in Produktionsprozessen übernehmen sie inzwischen wichtige Funktionen.

Silver erlebte den Siegeszug des Strichcodes nicht mehr

Um mehr Daten auf Barcodes unterzubringen, wurden sie Ende der 1980er-Jahre zweidimensional. Damit können auf einem etwa zwei mal zwei Zentimeter großen Rechteck etwa 1800 Zeichen abgelegt werden. Der mittlerweile bekannteste 2D-Typ ist der in Japan entwickelte QR-Code (Quick Response). Mittlerweile existieren auch 3D-Codes. Einige Unternehmen lassen die Strichstruktur des Barcodes sogar künstlerisch bearbeiten. 2009 wurde die EAN durch GTIN (Global Trade Item Nummer) ersetzt. Jeder Strichcode ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und wird weltweit nur einmal vergeben. Neben Scannern können heute auch Apps und Smartphone-Kameras den Code lesen.

Übrigens erlebte Silver den Siegeszug des Strichcodes nicht mehr. Er wurde schon 1963 bei einem Verkehrsunfall getötet. Woodland heuerte bei IBM an und arbeitete dort rund 35 Jahre. Er war maßgeblich an der Weiterentwicklung beteiligt und starb 2012 im Alter von 91 Jahren an Komplikationen einer Alzheimer-Erkrankung.