Ist Künstliche Intelligenz politisch? Über Vorwürfe, ChatGPT sei „woke“

Die amerikanische Rechte hat ein neues Feindbild: ChatGPT. Das Sprachmodell, heißt es, sei parteiisch und spucke linke Propaganda aus. Zu progressiv in Gesellschaftsfragen, zu lax in der inneren Sicherheit. ChatGPT, dröhnt es aus der rechten Ecke, sei „woke geworden“, was im Englischen so klingt, als sei die Maschine zu einer wild gewordenen Furie mutiert.