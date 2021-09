Berlin - Im aktuellen Bundestagswahlkampf ist der Hass gegen Politikerinnen und Politiker ein massives Problem. Das zeigen erste Ergebnisse einer aktuelle Datenrecherche der Organisation HateAid, der ersten und einzigen Beratungsstelle für Opfer digitaler Gewalt in Deutschland. HateAid führt im Vorfeld der diesjährigen Bundestagswahlen eine Reihe von Datenrecherchen zu Spitzenpolitikern sowie Kommunal- und Landespolitikern durch. Ziel sei es herauszufinden, woher die digitale Gewalt komme, ob sie organisiert oder spontan geschehe und wer wie viel Gewalt erfahre.

Für die erste Recherche der gemeinnützigen Organisation stehen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien im Fokus. Dafür hat HateAid Hasskommentare auf der Plattform Twitter im Zeitraum vom 19. bis 26. August dieses Jahres ausgewertet. Die ersten Ergebnisse: Innerhalb einer Woche erhielt Armin Laschet (CDU) 5662 potenziell hasserfüllte Kommentare bei Twitter, gefolgt von Annalena Baerbock (Grüne) mit 1086 und Olaf Scholz (SPD) mit 620 Hasskommentaren.

Olaf Scholz im Fokus von rechten Accounts

Vor allem Täterinnen und Täter aus dem rechten bis rechtsextremen Spektrum nutzen laut Anna-Lena von Hodenberg, Geschäftsführerin von HateAid, das Internet strategisch, um politische Gegnerinnen und Gegner mundtot zu machen. Während bei Olaf Scholz gut 42 Prozent und bei Annalena Baerbock 32 Prozent dieses Hasses von Accounts kamen, die HateAid eindeutig einem rechten bis rechtsextremen Spektrum auf Twitter zuordnen konnten, machte dies bei Armin Laschet mit 10 Prozent nur einen vergleichsweise geringen Anteil aus.

Inhaltlich sollen sich die Diskussionen laut der Datenrecherche im rechten Spektrum auf Twitter vor allem auf drei Themenbereiche konzentriert haben: Afghanistan, Corona und die AfD. Mit diesen Themen würden die rechten Gruppen versuchen, zu mobilisieren und Meinungen zu beeinflussen, fasst HateAid zusammen. In einschlägigen Telegram-Gruppen von Rechten und „Querdenkern“ standen zuletzt vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und CSU-Chef Markus Söder im Mittelpunkt der Debatten.

Die gezielten digitalen Angriffe von rechts und die Mobilisierung zur Ausübung von digitaler Gewalt auf politische Gegnerinnen und Gegner konnte laut HateAid vor allem in den vergangenen US-Präsidentschaftswahlen deutlich beobachtet werden. Der Hass kam vorwiegend aus dem Spektrum rund um die Alt-Right-Bewegung. Auch in Deutschland hat es bereits in der Vergangenheit gezielte Hass-Angriffe auf Politikerinnen und Politiker von rechts gegeben.

Hass und Gewalt werden zum Berufsrisiko im politischen Betrieb

„Die Ergebnisse zeigen, dass digitale Gewalt als politisches Werkzeug auch im deutschen Bundestagswahlkampf angekommen ist. Wir können live dabei zuschauen, wie die Spitzenpolitiker im Netz bedroht und beleidigt, diffamiert und gezielt angegriffen werden“, sagt Anna-Lena von Hodenberg. „Hass und Gewalt werden so zum Berufsrisiko im politischen Betrieb, erzeugen ein Klima der Angst und schrecken andere ab, für politische Ämter zu kandidieren.“ Die digitale Gewalt gefährde den Wahlkampf.

Wie schnell sich ein sogenannter Shitstorm entwickelt und welche Ausmaße er annehmen kann, zeigt HateAid anhand des SPD-Politikers Helge Lindh. Im Rahmen der Datenrecherche habe sich die Organisation die jüngsten digitalen Angriffswellen auf den Bundestagsabgeordneten angesehen, die im Juli 2021 auf Twitter stattfanden, heißt es. Die Ergebnisse: Rund 50 Prozent der etwa 4000 Tweets und Retweets in diesem Shitstorm stammten von nur 283 hochaktiven Accounts. 77 Prozent der Tweets zu Helge Lindh in diesem Zeitraum stammten demnach aus einem rechten bis rechtsextremen Spektrum auf der Plattform.

Der Shitstorm soll laut HateAid dabei zu weiten Teilen von den Communitys der umstrittenen Journalisten Roland Tichy, Boris Reitschuster aus der „Querdenker“-Szene und von der Politikerin Beatrix von Storch (AfD) angetrieben worden sein: 54 Prozent der Tweets kamen von Accounts, die zuvor regelmäßig Inhalte von @RolandTichy, 50 Prozent von Accounts, die zuvor die Inhalte von @reitschuster und 47 Prozent von Accounts, die zuvor Inhalte von @Beatrix_vStorch teilten.

Mordaufruf auf Wahlplakaten

Angriffe von rechts sind aktuell nicht nur im Netz zu beobachten. In dieser Woche rief etwa die rechtsradikale Partei „Der III. Weg“ auf einem Plakat zum Mord an der politischen Konkurrenz mit den Worten „Hängt die Grünen!“ auf. Mit dem Mordaufruf versucht die rechtsextreme Partei, Wählerinnen und Wähler in Sachsen und Bayern zu gewinnen. Erstmals treten die Neonazis mit einer Landesliste in den beiden Ländern zur Bundestagswahl am 26. September an.

Befragungen der letzten Jahre haben laut HateAid gezeigt, dass Politikerinnen und Politiker besonders von der digitalen, aber auch von der analogen Gewalt betroffen sind: So wurden 57 Prozent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland schon bedroht oder sogar körperlich angegriffen. 35 Prozent wurden in den sozialen Netzwerken beleidigt.

Vor allem Politikerinnen sind von der digitalen Gewalt betroffen

Parteiübergreifend seien vor allem Frauen betroffen: Rund 90 Prozent aller weiblichen Bundestagsabgeordneten sollen bereits mit Hatespeech konfrontiert worden sein. „Sobald eine Frau sich engagiert und sich öffentlich äußert, erfährt sie Hass, Beleidigungen, Anfeindungen. Es werden nicht nur Nacktfotos, sondern auch Fake-Zitate geteilt, wie bei Renate Künast (Grüne)“, sagte Anna-Lena von Hodenberg in einem Interview, das im Juni dieses Jahres in der Berliner Zeitung veröffentlicht wurde.

Mithilfe der digitalen Gewalt wird laut von Hodenberg versucht, Frauen in politischen Ämtern aus ihrer Position zu drängen. Auch Trans-Menschen oder Schwarze Menschen seien Zielscheibe solcher Angriffe. „Bestimmte Stimmen und Perspektiven werden durch den Hass im Netz aus dem öffentlichen Raum verdrängt – das ist höchst demokratiefeindlich“, so von Hodenberg.

Politiker und Politikerinnen werden laut HateAid außerdem auch auf sogenannten Feindeslisten als Ziele markiert. In manchen Fällen schlage es in analoge Gewalt um, wie der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder die Messerattacken auf Henriette Reker und Andreas Hollstein zeigen.