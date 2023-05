Angst der kreativen Klasse: Übernimmt Künstliche Intelligenz künftig meinen Job?

In Hollywood geistert das Schreckgespenst der Robokalypse. Die Angst ist diesmal keine Fiktion, die auf die Leinwand projiziert wird, sondern sehr real: Drehbuchautoren fürchten, dass sie ihre Jobs an KI-Systeme verlieren, wenn künftig Skripte von Computern geschrieben werden. Vor wenigen Tagen traten 11.000 Mitglieder der Writers Guild of America in den Streik – zum ersten Mal seit 15 Jahren. Die Gewerkschaft fordert nicht nur eine bessere Bezahlung für Autoren, sondern auch eine Beschränkung von Künstlicher Intelligenz bei Kreativprojekten.