Sternenhimmel über Berlin: Farbenpracht in der Nacht

Richtig finster erscheinen uns derzeit die Zeiten auf Erden, werden doch auch noch die Nächte länger, die Tage kürzer und eine Sonnenfinsternis Ende des Monats wirft ihren Mondschatten voraus. Aber genug der Schwarzmalerei, es ist Zeit für das Licht ferner Planeten und Sonnen, die uns die Nächte erhellen wollen. Doch oft sind es eher die Straßenlaternen oder das immerwährende Licht menschlicher Werbemaßnahmen, die uns den Blick auf Tausende Sterne des Nachthimmels verwehren.

Mit Lichtschmutz überstrahlen wir, was uns Orientierung in Raum und Zeit geben könnte. Vielleicht sind die erzwungenen Energiesparmaßnahmen ein Anfang, um über regelrechte Lichtsparmaßnahmen nachzudenken und uns die Nacht mit all ihren schönen natürlichen Lichtern des Kosmos zurückzuholen. Die städtische Natur würde es uns danken.

Nach der gleißenden Sonne ist der Mond das zweithellste Objekt am Himmel. Der Mond strahlt nicht selbst, sondern reflektiert nur Sonnenlicht. Die bekannten Mondphasen entstehen durch die Stellung des Mondes auf seinem Weg um die Erde: Steht er der Sonne gegenüber, strahlt er als Vollmond, befindet sich der Mond zwischen Sonne und Erde, sehen wir nur seine unbeleuchtete Seite. Gleich am 3. Oktober leuchtet der zunehmende Halbmond (erstes Viertel) am Abendhimmel, der Vollmond strahlt am 9. Oktober, die Sichel des abnehmenden Halbmondes (letztes Viertel) steht am 17. Oktober am Morgenhimmel, Neumond wird am 25. Oktober erreicht.

Partielle Finsternis am 25. Oktober

Der Mond umrundet die Erde auf einer geneigten elliptischen Bahn. Bei Vollmond verpasst der Mond daher meist den Erdschatten, bei Neumond schießt der Schatten des Mondes ebenso häufig an der Erde vorbei. Aber an diesem 25. Oktober passt alles zusammen: Der Mond wandert von 11.10 Uhr bis 13.19 Uhr vor der Sonnenscheibe entlang und verdunkelt diese teilweise, der Schatten des Mondes trifft auf unseren Planeten, wenn auch nur partiell. Um exakt 12.14 Uhr erreicht die Finsternis über Berlin mit soliden 32,2 Prozent Bedeckungsgrad ihr Maximum.

Diese partielle Sonnenfinsternis kann von Grönland über Zentraleuropa, im Nordosten Afrikas, im westlichen Asien, auf der arabischen Halbinsel und bis Indien bewundert werden. Zur Beobachtung eignen sich sogenannte Sonnenfinsternisbrillen, die das grelle Sonnenlicht stark filtern. Im Interesse des eigenen Augenlichts sollte man niemals ohne besonderen Schutz mit einem Fernglas oder einem Teleskop Richtung Sonne schauen – Ihnen blieben dann nämlich anatomisch betrachtet nur zwei ganz kurze Momente, einer pro Auge, um die Sonne zu sehen, bevor das Augenlicht unwiederbringlich verloren wäre. Die nächste partielle Sonnenfinsternis findet für uns dann erst wieder am 29. März 2025 statt, für die nächste totale Sonnenfinsternis über Deutschland ist Geduld bis zum 3. September 2081 gefragt.

Die Stiftung Planetarium Berlin bietet unter www.planetarium.berlin einen Livestream mit kommentierten Bildern der Sonne aus verschiedenen Regionen Deutschlands und allerlei Wissenswertes, Bilder und Animationen rund um die Sonnenfinsternis, Tipps und Tricks zur Beobachtung, virtuelle Flüge zur Sonne und spannende Expertengespräche.

Zurück zur Nacht. Bereits in der Dämmerung lassen sich die beiden Planeten Saturn und Jupiter ausmachen. Planeten reflektieren das Sonnenlicht, ihre Helligkeit ist abhängig von ihrer Entfernung zur Sonne, zu uns und auch von ihrer Beschaffenheit, dem Reflexionsvermögen ihrer Oberfläche und Atmosphäre. Der Ringplanet Saturn hat gerade im Sternbild Steinbock seine beste Beobachtungszeit hinter sich und geht immer früher unter. Am 1. Oktober noch um 2.23 Uhr, am 31. Oktober bereits um 23.19 Uhr. Dabei ist zu bedenken und zu berechnen, dass am 30. Oktober die Sommerzeit endet. An diesem frühen Sonntagmorgen werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

In guten Teleskopen lässt sich neben Saturns Ringsystem aus unzähligen Eis- und Gesteinsbrocken sein mit über 5100 Kilometern Durchmesser größter Mond Titan erspähen. Titans dichte Atmosphäre aus Stickstoff enthält Kohlenwasserstoffe und ermöglicht ein komplexes Wettergeschehen aus Eis und Methanhydraten. Weitab der Sonne sorgen die Gezeitenkräfte des Saturn für Wärme im Inneren seines Mondes Enceladus, der als Eismond große Fontänen flüssigen Wassers ins All schießt. Hier gibt es somit ausreichend Wärme für einen großen Ozean unter der Oberfläche des Mondes.

Das Weltensystem mit einem einfachen Teleskop ins Wanken gebracht

Jupiter, der größte Planet des Sonnensystems, wandert unübersehbar weiter durch das Sternbild Fische und steht, wenn es dunkel genug für die Beobachtung des Sternenhimmels geworden ist, bereits in Richtung Süden. Ein gutes Fernglas gibt den Blick auf die vier größten Jupitermonde preis, die bereits Galileo Galilei Anfang des 17. Jahrhunderts ausgiebig beobachtet hat. Galilei schlussfolgerte richtig, dass es sich bei den kleinen Sternchen, die er in seinem einfachen Teleskop ausmachen konnte, um Monde des Jupiters handelte, und brachte damit das bisherige Weltensystem weiter ins Wanken. Am 1. Oktober geht Jupiter um 6.38 Uhr unter, am 31. Oktober bereits um 3.21 Uhr Winterzeit.

Kaum minder hell strahlt der Rote Planet Mars mit Jupiter um die Wette, wenn unser Nachbarplanet am 1. Oktober um 21.31 Uhr und am 31. Oktober um 18.45 Uhr aufgeht. Mars bereitet sich auf seine Opposition Anfang Dezember vor und legt abermals kräftig an Helligkeit zu.

Die Sternkarte zeigt den Sternenhimmel jeweils etwas später in der Nacht: Am 15. Oktober um 23.00 Uhr, am 31. Oktober um 21.00 Uhr Winterzeit. Im Norden steht das Sternbild des Großen Bären als immerwährender Wegweiser zum Polarstern, der uns wiederum den Weg gen Norden weist. Einen Teil des Sternbildes der Großen Bärin kennen wir gemeinhin als Großen Wagen. Verlängern wir die gedachte Linie über den Polarstern weiter, erreichen wir das Himmels-W, das Sternbild Kassiopeia. In dieser Konstellation eine sitzende Königin zu erkennen, die sich mit Spiegel in der Hand ihre Haare kämmt, bleibt auch für das geübte Auge gewagt.

Unsere Nachbargalaxie erscheint als kleine leuchtende Zigarre

Unser Blick geht weiter zur schönen Andromeda, die das Königspaar Kassiopeia und Kepheus opfern musste, um an der Macht bleiben zu können. Gut nur, dass der Held Perseus der bereits an Felsen geketteten jungen Dame zur Seite sprang und sie rettete, spätere Heirat, Mitgift und Thronfolge inklusive. Das geflügelte Pferd Pegasus, ein Kollateralschaden in einem anderen von Perseus Abenteuern, ist in zweiter Funktion als Herbstviereck am Himmel vertreten. Mithilfe der Kassiopeia finden wir den Andromedanebel. Nutzt man die rechte Seite des Himmels-W als Pfeil und folgt der Richtung gen Horizont, trifft man genau auf unserer Nachbargalaxie, die unvorstellbare 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Am Himmel lässt sich diese eigenständige Milchstraße als kleine leuchtende Zigarre ausmachen. Auch hier ist die Beobachtung unter einem dunklen Himmel außerhalb der Städte angeraten.

Am Morgenhimmel wartet noch der flinke Merkur auf uns. Als innerster Planet des Sonnensystems benötigt er nur 88 Tage für einen Umlauf um die Sonne und schafft es nie so richtig aus dem hellen Schein der Sonne heraus. Am 8. Oktober erreicht der Götterbote seinen größten Winkelabstand von knapp 18 Grad, aber erst zwischen dem 10. und 17. Oktober stehen die Chancen auch gut, Merkur am Himmel auszumachen. Etwa am 15. Oktober geht Merkur um 5.57 Uhr auf und sollte knapp 30 Minuten später aus den horizontnahen Dunstschichten Richtung Osten auftauchen.

Einen von irdischen Lichtern und irdischer Politik ungetrübten Anblick des Sternenhimmels erleben die Kosmonauten wie Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS. 400 Kilometer über der Erde vermag auch die Erdatmosphäre den Blick hinaus in den Kosmos nicht mehr zu trüben. Ab dem 20. Oktober zieht die Raumstation in den frühen Morgenstunden als heller Lichtpunkt über das Firmament. Wenn es auf der Erde dunkel ist, die Raumstation aber über uns von der Sonne beleuchtet wird, reflektiert die Raumstation das Sonnenlicht, sodass sie deutlich zu sehen ist.

Es sind gerade die farbenprächtigen Dinge am Sternenhimmel, die uns in ihren Bann ziehen, wenn wir den Himmel mit all seinen Wundern betrachten können. In unendlichen Facetten offenbart das Universum eine große Geschichte. Sind doch alle schweren Elemente des Kosmos wie Kohlenstoff oder Sauerstoff, aus denen wir bestehen, erst über Jahrmilliarden in den Sternen zusammengebacken und wiederverwendet worden. Wahrlich als Sternenstaub sind wir im Wortsinne Teil des großen Universums.