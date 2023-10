Auch Nobelpreisträger verzapfen Unsinn: Wie wir von einer Ehrung geblendet sind

Es gibt unzählige Forschungspreise auf der Welt, darunter viel höher dotierte als der Nobelpreis. Dennoch blicken jedes Jahr im Oktober alle Augen nach Stockholm. In einem angestaubten und dennoch immer wieder fesselnden Ritual werden dort die neuen Nobelpreisträger verkündet. In der öffentlichen Wahrnehmung gleicht es der Aufnahme weniger Auserwählter in den Hochadel der Wissenschaft.

Sobald auf irgendeiner Veranstaltung Nobelpreisträger auftauchen, sind Leute daran interessiert, was sie zu diesem oder jenem auf der Welt zu sagen haben. Als ob diese Wissenschaftler mit ihrer Ehrung plötzlich zu Leuchttürmen in Zeiten des Halbwissens und der Fake News geworden seien, wie es jemand nannte. Viele Nobelpreisträger nehmen diese Rolle an und äußern sich zu Weltproblemen aller Art. Andere schrecken davor zurück.

Es wird Zeit, Nobelpreisträger nicht mehr auf dieses hohe Podest zu stellen, sondern realistisch zu sehen. Viele von ihnen sind wahre „Nerds“, die sich vor allem auf einem höchst speziellen Gebiet auskennen. Und so mancher zeigt, dass sogar nobelpreiswürdige Spitzenleistungen nicht davor schützen, Unsinn zu verzapfen.

Krebs kann man mit Vitamin C heilen und Wasser hat ein Gedächtnis

Nehmen wir Robert Koch, Medizin-Nobelpreisträger von 1905. Er entdeckte den Erreger der Tuberkulose. Aber mit seinem Heilmittel „Tuberkulin“, mit dem er auch kommerziell erfolgreich sein wollte, lag er voll daneben. Es kam zu einem großen Skandal. Sogar Todesfälle wurden ihm zugeschrieben. Auch Linus Pauling, Chemie-Nobelpreisträger von 1954, der die Quantenchemie mitbegründet hatte, zog viel Kritik auf sich, weil er glaubte, dass man mit hohen Dosen von Vitamin C Krebs verhindern und Aids bekämpfen könne.

Kary Mullis, der Entwickler des PCR-Tests (Chemie-Nobelpreis 1993), bestritt, dass Aids von HI-Viren verursacht wird. Außerdem erzählte er, eines Tages im Wald von einem Alien entführt worden zu sein. Luc Montaignier, der wiederum das HI-Virus entdeckt hatte (Medizin-Nobelpreis 2008), behauptete, dass man Aids mit gesunder Ernährung und Antioxidantien bekämpfen könne. Weitere Behauptungen: Lösungen mit Krankheitserregern könnten niederfrequente Radiowellen aussenden, Wasser habe ein Gedächtnis und Autismus könne mit langfristiger Antibiotikagabe geheilt werden. Nur einige Beispiele.

Man sieht: Wissenschaft ist kein überirdisches Geschehen, das unfehlbare Halbgötter produziert. Wie man den Nobelpreis und Nobelpreisträger sieht, bedeutet auch, wie man Wissenschaft generell betrachtet. Jemand schlug vor, den „eigenen gesunden Menschenverstand“ zu nutzen, um echte Wissenschaft von Irrwegen und Falschdarstellungen zu trennen. Das ist aber Quatsch, denn bei der Wissenschaft funktioniert das nicht.

Der „gesunde Menschenverstand“ nützt in der Wissenschaft nichts

Einsteins Relativitätstheorie widersprach zum Beispiel so sehr dem „gesunden Menschenverstand“, dass sich viele Leute an den Kopf fassten. Und dennoch wurden viele seiner unglaublichen Vorhersagen über das Universum später bestätigt: die Krümmung des Lichts durch Gravitation, die Schwarzen Löcher, die Gravitationswellen. Und so sind auch viele andere Theorien kaum zu begreifen. Etwa die Vorgänge in der Welt des Allerkleinsten – in der Quantenphysik. Wie soll man begreifen, dass ein Teilchen an verschiedenen Orten zugleich sein kann? Oder dass sich weit voneinander entfernte Teilchen gegenseitig beeinflussen?

Besonders hellhörig sollte man allerdings werden, wenn jemand behauptet, etwas sei so und nicht anders – und sich der Kritik entzieht. Wenn er nicht mehr offen ist für ein wirkliches Streben nach gesichertem Wissen. Wenn zum Beispiel Nobelpreisträger wie der Quantenforscher John Clauser behaupten, die gesamte Klimaforschung sei falsch, weil deren Modelle die Wirkung der Wolken nicht einbezögen, dann ist das eine extreme, unwissenschaftliche Meinung. Denn der komplexe Einfluss von Wolken wird durchaus erforscht. Auf der anderen Seite sollte man skeptisch sein, wenn jemand den Zeitpunkt bestimmter Ereignisse – etwa des Zusammenbruchs des Golfstroms – ganz genau vorhersagt.

Gesichertes Wissen muss immer wieder mühsam erworben werden

Spätestens seit Corona wissen wir, wie mühsam gesichertes Wissen entsteht. Und eine Einschätzung, was gesichert ist und was nicht, kann nur die Wissenschafts-Community selbst treffen. Und zwar mit den Prinzipien der Wissenschaftlichkeit, zu denen zum Beispiel Objektivität und Überprüfbarkeit gehören. Experimente müssen wiederholbar, klinische Studien valide, Ursache und Wirkung wirklich nachweisbar sein. Da hilft kein „gesunder Menschenverstand“, da braucht es Transparenz und eine echte Forschungsdebatte.

Die meisten Nobelpreisträger haben überprüfbare Leistungen auf ihren Gebieten erbracht. Doch auch auf anderen Gebieten muss man die Prinzipien einhalten, die man für das eigene Gebiet einfordert. Als Nobelitis oder Nobel Disease wird zum Beispiel das Phänomen bezeichnet, dass sich manche Nobelpreisträger in Themenbereiche vorwagen, in denen sie keine Experten sind, und dabei scheitern. Aber man muss auch sagen: So etwas passiert bei weitem nicht nur Nobelpreisträgern.