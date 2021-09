Berlin - Wer in Berlin eine Wohnung sucht, der sieht sich seit Jahren mit steigenden Mieten konfrontiert. Gerade für Familien ist es besonders schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden, zeigt eine aktuelle Analyse des Immobilienportals Immowelt. Viele Berlinerinnen und Berliner zahlen fast die Hälfte ihres Einkommens für die Miete. Ein unhaltbarer Zustand, meint Marius Jast. Der Berliner kämpft für mehr bezahlbaren Wohnraum und hat ein System entwickelt, wie man preiswert und nachhaltig bauen kann und damit Mieten mehr als 30 Prozent günstiger machen könnte.

Mit einem Team aus Architekten, Ingenieuren und dem Anwalt Björn Gottschalkson hat Jast das Start-up Flixhouse ins Leben gerufen, um günstige Häuser, auch große Wohnhäuser, aus Holz zu bauen. Seine Mission sei es, die Baubranche zu revolutionieren, sagt er. „Preiswerter Wohnraum entsteht letztendlich durch eine kürzere Bauzeit und einen insgesamt effizienteren Prozess“, erklärt Jast.

Baubranche ist einer der größten Klimasünder überhaupt

Derzeit sei die Baubranche alles andere als effizient und damit sehr teuer, fast schon rückständig. Hinzu komme, dass die Branche einer der größten Klimasünder überhaupt sei, so der Gründer. Der Bau- und Immobiliensektor verursacht gut 36 Prozent der CO2 -Emissionen in der EU und gut 60 Prozent des Abfalls. Jast und sein Team wollen dagegensteuern: mit Technik, besserer Logistik, kürzeren Transportwegen, einer modernen Bauweise 4.0.

Die Flixhouse-Häuser werden wie Legosteine aus vorgefertigten Holzteilen zusammengebaut. „Das Verfahren ist an sich nichts Neues – für die Baubranche schon“, erklärt Jast. Es sei wie das Aufbauen von Ikea-Möbeln, eben nur für Häuser. Das Verfahren sei bis zu 50 Prozent günstiger als die herkömmliche Bauweise. Das liege nicht an den Materialien, denn Holz sei meist sogar teurer als Stahl oder Beton, sagt Jast. Ein entscheidender Grund für die Ersparnisse: Die Holzteile, die Tür- und Fensterrahmen und alle anderen Objekte werden direkt in den Erstproduktionswerken montagereif bearbeitet. „Es gibt keine Umwege, keine Zwischenlagerung bei Großhändlern, es wird alles direkt zum Kunden geliefert. Das spart Geld“, sagt Jast.

Flixhouse Online Module zusammenstellen: So könnte ein Flixhouse aussehen.

Von der Online-Bestellung des Hauses bis zur Lieferung würde es nur wenige Wochen dauern. Jede Montagegruppe vor Ort könne das Haus zusammenstecken. Die meiste Ersparnis liege vor allem bei der kurzen Bauzeit, den niedrigen Arbeitskosten, „Wenn man ein Haus ein Jahr lang baut oder in nur wenigen Wochen, dann weiß man, wo die Ersparnis liegt“, so der Gründer.

Das Bauen mit Holz ist nachhaltiger

Sein Team habe mehrere Jahre an dem System gearbeitet, erste Prototypen entwickelt, an Kunden verkauft und dann das System nochmals verbessert. Momentan laufe eine Crowdfunding-Kampagne. Letztendlich soll Flixhouse wie jeder andere Online-Shop funktionieren. Online könne man verschiedene Module zusammenstellen und für die eigenen Bedürfnisse anpassen, zum Beispiel die Art der Dämmung bestimmen. Falls man einige Jahre später noch ein weiteres Zimmer brauche, könne man zudem ein weiteres Modul bestellen und an das Haus anmontieren. Der große Vorteil sei zudem, dass man das Haus schlussendlich komplett abbauen und an einem anderen Standort wieder aufbauen könne. „Wir könnten es so vermeiden, in Zukunft Häuser abzureißen“, sagt Jast.

Die gesamte Bauweise sei nicht nur günstiger, sondern auch nachhaltiger. Denn meist werden für Neubauten Baustoffe wie Stahl, Zement und Ziegel eingesetzt. Doch diese verursachen bei der Herstellung Treibhausgase: Allein acht Prozent der globalen CO2-Emissionen entstehen bei der Herstellung von Zement. Das Bauen mit Holz ist hingegen nachhaltiger. Der Grund: Bäume nehmen den Kohlenstoff aus der Luft beim Wachstum auf. Holzhäuser können so also zu langfristigen CO2-Speichern werden. Bereits ein Kubikmeter Holz speichert eine Tonne CO2.

Wichtig ist dabei, dass die Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden. Das wirke sich laut Wissenschaftlern sogar positiv auf das Klima aus. Denn wenn die Bäume im Wald stehen bleiben und irgendwann verrotten, setzen sie das im Holz gespeicherte CO2 wieder frei. Erntet man die Bäume rechtzeitig, bleibt der Kohlenstoff im Holz und damit in den Gebäuden gespeichert.

Flixhouse Die Gründer von Flixhouse: Björn Gottschalkson (links) und Marius Jast.

Oft seien Menschen skeptisch gegenüber Holz, sagt Jast. Dabei habe Holz neben der Nachhaltigkeit zahlreiche technische Vorteile, etwa eine große Widerstandskraft und gute Wärme- und Dämmeigenschaften. „In Skandinavien gibt es viele Holzhäuser, bei uns weniger. Daher ist hier die Skepsis größer. Das muss sich ändern“.

Zusammenschluss mehrerer nachhaltiger Start-ups

Sein Team und er seien stolz auf ihr System. „Allerdings hat die Baubranche selbst kein Interesse daran, irgendetwas zu ändern und schon gar nicht, preiswerten Wohnraum zu schaffen. Warum auch? Sie verdienen ja damit sehr viel Geld“, sagt Jast. Sein Team habe versucht, mit großen Bauunternehmen für eine Kooperation zu sprechen, doch es kam keine Antwort. „Es kommt mir manchmal vor wie Don Quichottes Kampf gegen die Windmühlen“, so Jast. „Wir brauchen eine Rebellion von unten, von Start-ups, neuen Firmen. Wir wollen die Baubranche voranbringen, nachhaltiger und preiswerter gestalten. Es geht ganz ohne Subventionen – das sieht man ja an uns“. Doch nicht nur der Wille der Baubranche, auch der politische Wille fehle.

Derzeit bietet keine Partei ein wohnungs- und baupolitisches Programm, mit dem die Pariser Klimaziele erreicht werden können. Mehrere nachhaltige Start-ups haben sich daher zusammengeschlossen und fordern ein Umsteuern der deutschen Wohnungs- und Baupolitik. Wie Jast sehen auch sie großes Potenzial in der Verwendung ökologischer Materialien und in flexiblen, modularen Neubauten.

Die Start-ups und deren Unterstützer fordern unter anderem, den regulatorischen Rahmen massiv anzupassen: So sollten beispielsweise Genehmigungsprozesse für nachhaltige Baustoffe und Bauprojekte vereinfacht und bevorzugt werden, eine einheitliche Muster-Umbauordnung für alle Bundesländer verabschiedet, der digitale Bauantrag verpflichtend eingeführt und insgesamt Anreize für gestalterische Qualität und Langlebigkeit geschaffen werden.

„Wir brauchen Mindeststandards für die Vermietbarkeit von Wohn- und Gewerbeimmobilien“, heißt es in der Mitteilung der Start-ups. Unsanierte Gebäude dürften ohne quartiersbezogene Ausgleichsmaßnahmen ab 2028 nicht mehr vermietet werden. Auch sollten Programme, die Gebäude fördern, die nicht Paris-konform sind, gestoppt werden.

Politik und Baubranche muss umsteuern

Eines der Start-ups in dem Zusammenschluss ist Triq. Das Start-up hat ein ähnliches Verfahren wie Flixhouse entwickelt: das Rohbau-System Triqbric. Damit könne man Holzbausteine in Serie und schnell produzieren, erklärt Triq-Sprecher Lewin Fricke. Die Holzbausteine können wie Ziegel zusammengesetzt werden – das sei eine schnelle und günstige Bauweise.

Jast ist zuversichtlich, dass sich etwas bewegen wird. Es gebe viele gute Ideen. Die Politik und die Baubranche müssten endlich umsteuern und die Forderungen der Start-ups ernst nehmen.

Ende des Jahres will das Team um Jast erste Muster-Häuser aufbauen und dafür mit Gemeinden reden. Dabei wollen sie nicht nur zeigen, wie die Häuser aufgebaut aussehen werden, sondern auch, wie man sich ein Haus finanzieren kann. Ein Flixhouse könne man bereits für 35.000 Euro kaufen, sagt Jast. Das größere Problem seien eher die Grundstücke – in Berlin sind sie kaum bezahlbar. „Unsere Idee ist, dass man Genossenschaften gründen kann, die Grundstücke kaufen. Diese müssen dann aber auch von der Politik zur Verfügung gestellt werden“, sagt Jast.

Er werde weiter für bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum kämpfen, auch wenn es große Hürden gebe. „Gerade beim Thema Nachhaltigkeit müssen wir endlich in der Baubranche etwas bewegen“, sagt Jast. Ich denke da selbst an meine beiden Kinder. Sie sollen eine lebenswerte Zukunft haben – dafür kämpfe ich.“