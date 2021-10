Während auf Erden noch hie und da Koalitionen gebildet werden wollen, strahlen im Kosmos die Himmelsobjekte unveränderlich gemeinsam – unabhängig irgendwelcher Umfragewerte. Bereits der Blick vom Balkon in den Himmel offenbart den unendlichen kosmischen Kreislauf vom Entstehen und Vergehen im Universum. Nur wird dieser Blick für uns Menschen immer beschwerlicher. In jeder Nacht strahlen Straßenlaternen, Werbetafeln, Schaufenster und das Licht aus den Häusern und Wohnungen mit den Lichtern des Himmels um die Wette. Diese irdischen Lichtquellen überstrahlen den Sternenhimmel und lassen von den vielleicht 3500 Sonnen, die unsere Augen sehen könnten, nur wenige übrig. Es lohnt sich daher aus der Stadt herauszutreten, um die ganze Pracht kosmischer Dimensionen entdecken zu können.

Nach der Sonne ist der Mond das zweithellste Objekt am Himmel. Der Mond strahlt nicht selbst, sondern reflektiert nur Sonnenlicht. Die bekannten Mondphasen entstehen allein durch die Stellung des Mondes auf seinem Weg um die Erde: Steht er der Sonne gegenüber, strahlt er als Vollmond, befindet sich der Mond zwischen Sonne und Erde, sehen wir nur seine unbeleuchtete Seite. Der zunehmende Halbmond (erstes Viertel) erscheint am 13. Oktober am Abendhimmel, am 20. Oktober erleuchtet der Vollmond die Nacht und die Sichel des abnehmenden Halbmondes (letztes Viertel) steht am 28. Oktober am Morgenhimmel. Besonders schön anzusehen ist es, wenn der Mond am Abend des 14. Oktober zwischen den Planeten Jupiter und Saturn steht.

Venus ist der erste Planet am Abendhimmel

Nach Sonnenuntergang kämpft sich der Planet Venus als erste erfolgreich durch die Dämmerung. Venus kann sogar noch wenige Prozentpunkte gut machen, heller strahlen und ging am 1. Oktober um 19.46 Uhr unter, gegen Ende des Monats ist es dann bereits um 18.16 Uhr Winterzeit. Da die Sonne immer früher untergeht, bleibt ihre Beobachtungszeit nahezu konstant. Dabei wandert Venus durch das Sternbild Waage. Durch ihre dichten Wolken wird einen Großteil des ankommenden Sonnenlichtes reflektiert. Wolken, die auf der Oberfläche der Venus für eine Gluthölle mit Temperaturen um 400° C sorgen – Tag wie Nacht. Da kann auch die konzentrierte Schwefelsäure nicht helfen, die dort als Regen niedergeht, aber schon auf dem Weg zur Oberfläche wieder verdampft. Am 29. Oktober erreicht die Venus ihren größten Winkelabstand von der Sonne und kann nunmehr wunderbar beobachtet werden. Da Venus von der Erde aus gesehen ein innerer Planet ist, offenbart unsere Nachbarin im Sonnensystem im Teleskop unterschiedliche Beleuchtungsphasen. Am 28. Oktober wird die Halb-Venus, die sogenannte Dichotomie erreicht.

Mit der fortschreitenden Dämmerung betreten auch die Planeten Jupiter und Saturn die Himmelsbühne. Beide können wir ebenfalls nur beobachten, weil Planeten Sonnenlicht reflektieren und nicht selbst leuchten. Jupiter als der größte Planet des Sonnensystems wandert weiter durch das Sternbild Steinbock und steht, wenn es dunkel genug für die Beobachtung des Sternenhimmels geworden ist, in südwestlicher Richtung. Ein gutes Fernglas gibt bereits den Blick auf die vier größten Jupitermonde preis, die bereits Galileo Galilei Anfang des 17. Jahrhunderts ausgiebig beobachtet hat. Galilei schlussfolgerte richtig, dass es sich bei den kleinen Sternchen, die er in seinem einfachen Teleskop ausmachen konnte, um Monde des Jupiters handelte und brachte damit das bisherige Weltensystem weiter ins Wanken. Am 1. Oktober geht Jupiter um 2.45 Uhr unter, am 31. Oktober bereits um 0.46 Uhr Winterzeit.

Das kosmische Kollektiv Jupiter und Saturn

Saturn büßt ebenso Beobachtungszeit ein. In guten Teleskopen lässt sich neben dem Ringsystem aus unzähligen Eis- und Gesteinsbrocken sein mit über 5100 Kilometern Durchmesser größter Mond Titan erspähen. Seine dichte Atmosphäre aus Stickstoff enthält Kohlenwasserstoffe und ermöglicht ein komplexes Wettergeschehen aus Eis und Methanhydraten. Weitab der Sonne sorgen die Gezeitenkräfte des Saturn für Wärme im Inneren seines Mondes Enceladus, der als Eismond große Fontänen von flüssigem Wasser ins All schießt. Hier gibt es somit ausreichend Wärme für einen großen Ozean unter der Oberfläche des Mondes. Jupiter und Saturn wandern als kosmisches Kollektiv über den Himmel und nähern einander immer weiter an, auch wenn sie scheinbar unüberwindbare Entfernungen trennen.

Der Rote Planet Mars bleibt für uns im Moment unbeobachtbar. Hingegen bietet der flinke Planet Merkur eine passable Morgensichtbarkeit. Ab dem 20. Oktober lohnt es sich ab 6.30 Uhr im Osten nach ihm Ausschau zu halten bis Merkur gar am 25. den für ihn größtmöglichen Winkelabstand zur Sonne erreicht und bis Ende Oktober beobachtbar bleibt.

Am 31. Oktober endet die Sommerzeit – hoffentlich bald zum letzten Mal. An diesem frühen Sonntagmorgen werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Die Sternkarte zeigt den Sternenhimmel jeweils etwas später in der Nacht: Am 1. Oktober um 0.00 Uhr, am 15. Oktober um 23.00 Uhr, am 31. Oktober um 21.00 Uhr. Im Norden steht das Sternbild des Großen Bären als immerwährenden Wegweiser zum Polarstern, der uns wiederum den Weg gen Norden weist. Einen Teil des Sternbildes der Großen Bärin kennen wir gemeinhin als Großen Wagen. Verlängern wir die gedachte Linie über den Polarstern weiter, erreichen wir das Himmel-W, das Sternbild Kassiopeia. In dieser Konstellation eine sitzende Königin zu erkennen, die sich mit Spiegel in der Hand ihre Haare kämmt, bleibt auch für das geübte Auge gewagt.

Mithilfe der Kassiopeia findet man den Andromedanebel

Unser Blick geht weiter zur schönen Andromeda, die das Königspaar Kassiopeia und Kepheus opfern musste, um an der Macht ihres Reiches bleiben zu können. Gut nur, dass der Held Perseus der bereits an Felsen angeketteten jungen Dame zur Seite sprang und sie rettete, spätere Heirat, Mitgift und Thronfolge inklusive. Das geflügelte Pferd Pegasus, ein Kollateralschaden eines anderen Abenteuers Perseus, ist in zweiter Funktion als Herbstviereck am Himmel vertreten.

Mithilfe der Kassiopeia finden wir den Andromedanebel. Nutzt man die rechte Seite des Himmels-W als Pfeil und folgt der Richtung gen Horizont, trifft man genau auf unsere Nachbargalaxie, die in unvorstellbaren 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung steht. Am Himmel lässt sich diese eigenständige Milchstraße als kleine, leuchtende Zigarre ausmachen. Auch hier ist die Beobachtung unter einem dunklen Himmel außerhalb der Städte angeraten.

Unweit im Sternbild Widder zieht ein weiterer Planet seine Kreise. Der Planet Uranus erreicht jedoch erst im November seine Opposition – auch für die Erde eine realistische Schätzung. Trotz der großen Entfernung von fast drei Milliarden Kilometern – selbst das Licht benötigt von diesem Planeten zwei Stunden und 36 Minuten zur Erde – kann man Uranus unter sehr guten, dunklen Beobachtungsbedingungen am Himmel finden, auch wenn in diesem Jahr der Vollmond die Beobachtung stören kann. Der Blick durch ein Teleskop, vielleicht an einer der Berliner Volkssternwarten, lohnt sich. Waren es doch die Bahnfehler, Ungenauigkeiten der Position des Uranus, die erstmals in der Astronomie durch mathematische Berechnung zur Entdeckung des Planten Neptun in Berlin führten.

Im Oktober mögen einige Sternschnuppen die Beobachtung des Nachthimmels versüßen. Vom 4. bis 8. Oktober versprechen die Draconiden einige kosmische Wünscherfüllungen, für die Orioniden ist das Maximum für den 21. Oktober vorausgesagt. Meteore sind kleine Gesteinsbrocken, die in die Erdatmosphäre eintreten, verglühen und gar die Luft selbst zum Leuchten bringen.

Einen von irdischen Lichtern ungetrübten Anblick des Sternenhimmels erleben die Kosmonauten wie Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS. 400 Kilometer über der Erde vermag auch die Erdatmosphäre den Blick hinaus in den Kosmos nicht mehr zu trüben. Ab dem 22. Oktober zieht die Raumstation in den frühen Morgenstunden als heller Lichtpunkt über das Firmament. Wenn es auf der Erde dunkel ist, die Raumstation aber über uns von der Sonne beleuchtet wird, reflektiert die Raumstation das Sonnenlicht, sodass sie deutlich zu sehen ist. Voraussichtlich am 30. Oktober startet der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer zu seiner sechsmonatigen Mission „Cosmic Kiss“ zur Raumstation. Die Stiftung Planetarium Berlin wird mit einem Livestream vom Ort des Geschehens und aus dem All berichten.

Tim Florian Horn ist Direktor vom Zeiss-Großplanetarium und der Archenhold-Sternwarte.