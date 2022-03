Berlin - Darf der Vermieter eine Renovierung verlangen? Wann lohnt es sich, gegen eine Kündigung des Arbeitsgebers zu klagen? Muss man als Erbe für die Schulden des Verstorbenen haften? Und was geschieht mit der gemeinsamen Immobilie, wenn man sich vom Ehepartner trennt? Das ist nur eine Auswahl von Rechtsfragen, die sich viele Menschen täglich stellen. Antworten liefern Anwältinnen und Anwälte.

Doch einen passenden Anwalt zu finden, ist nicht immer leicht. Man muss lange recherchieren, Freunde und Familie fragen oder vor Ort Anwälte ausprobieren. Es gibt zwar auch einige digitale Rechtsberatungsangebote, doch die Auswahl hält sich in Grenzen. Bei der Suche nach einem Anwalt stößt man unter anderem auf das Start-up Klugo. Auf der Plattform kann man online seine Rechtsfrage stellen und wird dann mit einem passenden Fachanwalt verbunden, der einem helfen kann. Das telefonische Erstgespräch ist kostenlos. Klugo arbeitet dafür mit verschiedenen Anwälten deutschlandweit zusammen, die Experten in den Rechtsgebieten sind, vom Arbeitsrecht, über Verkehrsrecht, bis hin zu Familien- oder Baurecht.

Matching-System für den passenden Anwalt

Ähnlich funktioniert auch das Konzept der Berliner Firma Advocado. Auf der Onlineplattform kann man sein Rechtsproblem schildern, etwa die Kündigung des Arbeitgebers, und wie man dagegen vorgehen kann. Ein Algorithmus findet dann innerhalb von zwei Stunden – so das Versprechen Advocados – den passenden Partner-Anwalt oder die passende Partner-Anwältin. Dieses Matching-System erinnert etwas an die Datingplattform Tinder. Nur, dass man eben keinen Partner, sondern einen Anwalt finden möchte.

Wie bei Klugo gibt es auch bei Advocado zunächst eine kostenlose Ersteinschätzung über die Optionen und Erfolgschancen im jeweiligen Fall. Danach erhält man für die Klärung des Anliegens ein Festpreisangebot. Advocado sei derzeit das größte Portal, was die Onlinesuche nach einem passenden Anwalt betreffe, erklärt CEO Andreas Schröteler. Es gebe über 500 Anwälte aus allen Rechtsbereichen, die bei Advocado vermittelt werden. „Der Anspruch von uns ist es, den besten Anwalt für die jeweilige Rechtsfrage zu finden“, sagt Schröteler.

Jeder Anwalt, der über Advocado die Rechtsberatung anbietet, müsse bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, die Advocado aufgestellt habe und die auch regelmäßig geprüft werden. Wie lange ist der Anwalt tätig? Wie zufrieden sind die Kunden? Wie erfolgreich ist er aus Sicht der Mandanten? Wie schnell agiert er? Neuerdings gebe es bei Advocado auch ein Qualitätssiegel dafür, erklärt Schröteler. „Das ist im Rechtsbereich ein Novum. Denn bisher ist es so, dass, wenn ein Jurist seine Ausbildung beendet hat, auch die Qualitätskontrolle endet. Bei uns läuft sie weiter. Wir schließen Rechtsanwälte tatsächlich aus, wenn sie die Qualitätskriterien nicht mehr erfüllen.“

Die Rechtsanwälte würden von Plattformen wie Advocado profitieren, da sie auf diesem Weg leicht Mandanten erhalten und zudem digital arbeiten können, ohne, dass sie selbst in Digitalisierung investieren müssen. Gerade kleinere Kanzleien haben laut Schröteler keine digitale Infrastruktur. Über die Plattform können Anwalt und Mandant Daten und Dokumente austauschen. Beide Parteien können sehen, was gerade der Stand des Falls ist, welche Unterlagen offen sind. Auch der Videochat ist in der Plattform integriert.

Deutschland hinkt in Sachen Legal Tech hinterher

Und wie sieht es mit dem Datenschutz aus? „Wenn eine Rechtsfrage gestellt und sie dem Fachanwalt geschickt wird, ist sie für uns nicht mehr einsehbar. Wir arbeiten vollständig DSGVO-konform“, sagt Schröteler.

Was auffällt: Neben Klugo und Advocado gibt es kaum Anbieter, die online Anwälte vermitteln. Insgesamt ist die Rechtsbranche bezogen auf die Digitalisierung noch nicht sehr weit, so scheint es. Woran liegt das? „Die Strukturen im Rechtsbereich sind sehr alt und steif. Es gibt viele junge Anwälte, die extrem daran interessiert sind, Dinge zu digitalisieren. Doch es gibt eben diesen alten Berufsstand, der wenig Verständnis dafür zeigt, Strukturen zu ändern“, sagt Schröteler.

Deutschland hängt insgesamt in Sachen Digitalisierung im Rechtsbereich, auch Legal Tech genannt, deutlich hinterher. Es gibt zwar bereits einige erfolgreiche Rechtsportale wie Conny, Myright und Flightright. Die Legal-Tech-Unternehmen bieten ihren Nutzern an, Streitigkeiten etwa im Mietrecht oder bei Flugausfällen per Mausklick auszutragen. Es gibt zudem schon einige Kanzleien mit einem starken Onlineauftritt. Aber komplett digitale Kanzleien findet man noch nicht. Das liegt nicht nur an den alten Strukturen, sondern auch an der Rechtsgrundlage in Deutschland. Unternehmen dürfen derzeit keine Juristen einstellen, die dann eine Rechtsberatung erbringen. In Ländern mit liberaleren Rechtsbedingungen, wie in den Niederlanden und in Großbritannien, sieht das anders aus. In diesen Ländern ist Legal Tech daher schon fortgeschrittener.

Mit der neuen Ampelkoalition könnte es aber auch in Deutschland mit Legal Tech vorangehen. Einige Änderungen sind bereits geplant. So soll etwa das Fremdbesitzverbot gelockert werden. Das bedeutet: Es kann in Zukunft Investoren geben, die in Rechtsanwaltshäuser investieren können. Auch Provisionsverbote sollen aufgehoben werden.

In den kommenden Jahren könnte sich also einiges in der Legal-Tech-Branche bewegen. Das vermutet auch Schröteler. Es werde mehr digitale Kanzleien geben, die mit Investorengeldern entsprechend große Onlineauftritte bauen können. Es sei aber zu erwarten, dass es zukünftig mehr Rechtsfragenportale geben wird. Und auch Plattformen wie Advocado und Klugo werden wohl in Zukunft mit mehr Konkurrenz rechnen müssen.