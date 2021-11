Rabatte von 50 Prozent und mehr: Mit angeblichen Schnäppchen lockt der Online-Handel zum diesjährigen Black Friday, der an diesem Freitag ansteht. Am Montag wartet der Cyber Monday mit ähnlichen Super-Sonderangeboten in der beginnenden Vorweihnachtszeit auf. Doch in der Regel sind die Ersparnisse gar nicht so groß wie angegeben. Auch seien die Preise und Rabatte alles andere als fix, warnen die Verbraucherzentralen. Sondern können auch davon abhängen, wer wann nach einem Produkt sucht.

„Online-Händler kennen heute das Surfverhalten ihrer Kundschaft. Sie kennen ihre Interessen, wissen, wo die Kunden zuvor eingekauft haben und wie viel sie im Durchschnitt ausgeben. Auch der Standort des Kunden ist in der Regel bekannt“, sagt Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen. Und anhand der Daten würden Produkte vorgeschlagen. So sei jemand, der in einer teuren Wohnlage wohnt, möglicherweise bereit, mehr Geld für bestimmte Produkte zu bezahlen. Auch wer ein teures Smartphone oder Tablet verwendet, sei eventuell auch an anderen hochpreisigen Waren interessiert. Diese würden den Kunden dann vorzugsweise angezeigt. Zwar sei laut der Verbraucherzentrale Thüringen der Einsatz von individualisierten Preisen noch nicht groß, aber es gebe ihn.

Cookies verraten viel über das Kaufverhalten

Damit Verbraucher die Schwankungen nachvollziehen können, haben die Verbraucherzentralen einen fiktiven Online-Shop unter wasistdeinpreis.de eingerichtet. Auf der Website können dann fiktive Kundenprofile ausgewählt werden: Von Jutta, der Rentnerin, die lieber auf Nummer sicher geht und immer mit einem Kundenkonto shoppt, bis hin zu Lisa, der Schülerin, die kaum Bedenken hinsichtlich der Weitergabe ihrer persönlichen Daten im Netz hat. Hilfreiche Daten bekommen Händler zum Beispiel durch das Setzen von Cookies. Diese ermöglichen den Seitenbetreibern das Surfverhalten eines Nutzers zu analysieren. Wie ist er oder sie auf die Seite gelangt? Von einem Preisvergleichsportal und ist deshalb möglicherweise besonders preissensitiv? Welche Produkte im Online-Shop werden öfter angeklickt als andere?

Letzten Endes hängt der Preis von vielen Faktoren ab. Aber: „Verbraucherinnen und Verbraucher können diese Faktoren beeinflussen“, sagt Reichertz. Die Verbraucherzentralen raten zum einen den Browser so einzustellen, dass beim Schließen die Cookies automatisch gelöscht werden. Zum anderen sollten die Preise in verschiedenen Browsern und zu unterschiedlichen Tageszeiten verglichen werden. Denn am nächsten Morgen kann der Preis schon wieder ein anderer sein als am Abend zuvor. Und gerade an Aktionstagen wie dem Black Friday oder dem Cyber Monday dienen die Preisschwankungen den Händlern auch als Mittel, Verbraucher zum Kauf zu animieren. Die Schnäppchentage suggerieren: Dieses Produkt bekommst du nie wieder günstiger, morgen steigen die Preise wieder.

Ersparnis am Black Friday bei durchschnittlich vier Prozent

Aber viele Produkte sind auch am Black Friday gar nicht so viel günstiger. So hat das Preisvergleichsportal idealo die Preisentwicklung rund um den Black Friday im vergangenen Jahr analysiert. Von 9200 angesehenen Produkten und 1700 untersuchten Händlern waren 61 Prozent der Produkte am Aktionstag günstiger als noch im Oktober. Durchschnittlich lag die Ersparnis allerdings bei gerade einmal vier Prozent.