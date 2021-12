Berlin - Malibu von oben: Statt Häusern, Straßen, Gärten und Pools sind nur gigantische, blickdichte Rauchschwaden zu sehen, die über die kalifornische Küstenstadt ziehen und den Ort komplett einzuhüllen scheinen. Das Satellitenbild vom November 2018 ist eine Momentaufnahme der verheerenden Waldbrände, die vor drei Jahren in Kalifornien wüteten, Tausende Häuser zerstörten und zahlreiche Menschen das Leben kosteten. 2020 und 2021 tobte erneut eine Reihe schwerer Waldbrände in dem US-Bundesstaat, die das Ausmaß von 2018 nochmals weit überstiegen.

In Zukunft werden die Waldbrände in Kalifornien immer weiter zunehmen, vermuten Forschende. Grund ist der menschengemachte Klimawandel, der das Auftreten von Waldbränden durch zunehmende Hitzewellen und Dürreperioden begünstigt. Das eindrückliche Bild der Rauchschwaden über Malibu im Jahr 2018 ist nur eine von über hundert aufrüttelnden Satellitenaufnahmen aus dem Buch „Klima im Wandel“, ein Werk der Autoren Gerald Mansberger und Markus Eisl.

Extremwetterereignisse nehmen zu

Auf 256 Seiten zeigen sie mithilfe von Satellitenbildern aus 600 Kilometern Höhe und zahlreichen Diagrammen, Karten und Grafiken, wie deutlich die Auswirkungen des Klimawandels bereits heute zu sehen sind. Dabei erklären die Autoren verständlich und wissenschaftlich fundiert, welche Folgen der Klimawandel hat, zum Beispiel, dass mit dem Anstieg der globalen Temperatur Extremwetterereignisse wie Hitzewellen und tropische Wirbelstürme immer weiter zunehmen werden.

Eine Aufnahme der Internationalen Raumstation ISS zeigt beispielsweise das Auge des Hurrikans Florence, der im September 2018 vom Atlantik kommend Kurs auf die Ostküste der Vereinigten Staaten nahm. Neben 54 Todesopfern verursachte der Hurrikan materielle Schäden in Höhe von mehr als 24 Milliarden US-Dollar, schreiben Mansberger und Eisl. Ein Balkendiagramm neben dem Satellitenbild verdeutlicht zudem, wie die Zahl tropischer Wirbelstürme um die Vereinigten Staaten von 1850 bis 2020 zugenommen hat.

eoVision/Astronauts Photographs Der Hurrikan Florence im September 2018.

Besonders eindrucksvoll und gleichzeitig erschreckend sind in dem Buch die vielen Zeitvergleiche und Zeitreihen von Satellitenaufnahmen, die deutlich machen, wie dramatisch sich die Natur im Laufe der Jahre verändert hat. So zeigen die Autoren etwa den Rückgang von Gletschern, das Austrocknen von Seen, das Schmelzen der Pole oder die diesjährige Hochwasserkatastrophe in Altenahr in Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Jahr 2020. Sogar die zunehmende Erwärmung der Meere ist vom All aus zu sehen. So zeigt ein Bild etwa das Marmarameer, welches das Schwarze Meer mit der Ägäis verbindet, im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020.

Innerhalb nur eines Jahres haben der zunehmende Eintrag von Nährstoffen, die Überdüngung über die Flüsse und der Anstieg der Wassertemperatur zu einem verstärktem Wachstum von Algen geführt. Der von ihnen produzierte Schleim tötet andere Meereslebewesen und bildet bei Wind ausgedehnte Schaumteppiche, die vom All aus deutlich zu erkennen sind.

Waldsterben im Harz

Und auch das Waldsterben im deutschen Harz kommt in dem Buch vor. Eine Aufnahme zeigt ein Waldgebiet um den Ort Schierke im Juni 2016: Der Wald ist noch überwiegend grün. Nur hier und da sind braune Flecken zu erkennen. Sie zeigen die ersten Schäden durch den Borkenkäferbefall. Der Waldabschnitt drei Jahre später, im Juni 2019: Große Teile des Waldes haben sich bräunlich verfärbt, die Bäume sind abgestorben.

Die menschengemachte Klimakrise ist ein wesentlicher Auslöser für das Waldsterben. Denn infolge der anhaltenden Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre sind zunehmend Wälder und Waldböden in Deutschland ausgedorrt und die Bäume durch den Trockenstress stark geschwächt. Insekten wie Borkenkäfer, aber auch Waldbrände und Stürme können so ganze Waldbestände aus Fichten- und Kiefernmonokulturen zusammenbrechen lassen.

Mansberger und Eisl erklären verständlich, welchen Beitrag die Menschen selbst zur Klimakrise und zur Zerstörung der Natur leisten. Ein Beispiel ist der Einfluss auf das Klima durch das Verbrennen der fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas. Zur Veranschaulichung zeigen die Autoren Satellitenaufnahmen vom größten Stahlwerk in Südkorea, von einer Zementfabrik in Ägypten und dem Tagebau in Hambach im Rheinischen Kohlerevier. Und dann sind da noch die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft, die zum großen Teil aus Methan bestehen, zu dem vor allem die Viehwirtschaft beiträgt. Passend zum Thema zeigen die Autoren hier Aufnahmen von landwirtschaftlichen Flächen.

eoVision/CNES-Airbus DS Das Kohlekraftwerk Bełchatów in Polen ist Europas größtes Wärmekraftwerk und das weltgrößte Braunkohlekraftwerk.

Erschreckend ist auch ein Bild aus Malaysia, von der Insel Borneo. Die Wälder im Norden der Insel wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Quelle von Tropenholz massiv für den Export abgeholzt. Seit dem Anstieg der Nachfrage nach Palmöl bedrohen die Rodungen für Palmölplantagen den Wald zusätzlich. In der Aufnahme sind die riesigen Ölplantagen zu sehen, die den Regenwald immer weiter zurückzudrängen scheinen.

Schönheit der Erde ist in Gefahr

Und auch in Teilen Boliviens gab es massive Entwaldungsmaßnahmen. So sieht man auf einem Satellitenbild aus dem Jahr 1990 einen Ausschnitt aus der Region Santa Cruz: Es ist überwiegend Regenwald zu sehen. Dann eine Aufnahme von derselben Region aus dem Jahr 2020: Vom Wald ist so gut wie nichts mehr übrig, man sieht fast nur noch Landwirtschaft.

eoVision/CNES-Airbus DS Palmölplantagen verdrängen den Urwald auf der malaiischen Insel Borneo.

Viele der Aufnahmen in „Klima im Wandel“ wirken auf den ersten Blick schön und ästhetisch, etwa das Auge des Hurrikans oder die im Indischen Ozean liegenden Malediven. Doch liest man die nebenstehenden Texte, erkennt man in der Schönheit die Gefahr. Denn die flachen Inseln der Malediven gehören zu den am stärksten vom Meeresspiegelanstieg betroffenen Gebieten der Erde. Es sind eben solche Aufnahmen, die erst faszinieren und dann nachdenklich stimmen. Der Blick von außen, aus dem All, auf die Erde macht noch einmal mehr deutlich, wie stark wir Menschen den Planeten verändert haben, wie sehr wir die Natur zerstören und dazu beitragen, dass die Klimakrise immer weiter voranschreiten wird.

Letztendlich könnte man „Klima im Wandel“ als Bildband, Atlas und Sachbuch in einem beschreiben. Mansberger und Eisl gelingt es dabei verständlich und mit vielen Beispielen, die komplexen Zusammenhänge zwischen den Einflussfaktoren des Klimawandels auf Basis vieler wissenschaftlicher Studien zu erklären. Allein die wissenschaftlichen Erkenntnisse besitzen eine eigene Dramatik. Durch die zahlreichen Satellitenbilder wird diese nur noch verstärkt.

So erklären die Autoren beispielsweise anhand eines Satellitenbildes des grönländischen Eisschilds, was ein Kipppunkt ist. Schmilzt Grönlands Eisschild, überschreitet man einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Der Planet entfernt sich so unumkehrbar von seinem stabilen Zustand, der für uns Menschen wichtig ist. Der Kipppunkt des grönländischen Eisschilds könnte bereits überschritten sein. Das bedeutet: Das Schwinden des Eisschilds ist nicht mehr zu stoppen, selbst wenn die Temperatur beim gegenwärtigen Wert bleibt. Die Folge: Grönland könnte weitgehend eisfrei werden.

eoVision/USGS Das Treibeis vor Grönland geht aufgrund der Erderwärmung immer weiter zurück.

Anstieg des Meeresspiegels, Dürre, Hitzeperioden

Die beiden Autoren zeigen zudem, welche indirekten und direkten Folgen die Klimakrise für uns Menschen hat. So wird etwa die Landwirtschaft zunehmend unter Hitze und Dürre leiden, damit wird die Nahrungssicherheit der Menschen gefährdet. Die Zunahme von Extremwetterereignissen wie Starkregen, Stürme und Hitzewellen werden enorme Kosten und Versicherungsschäden verursachen. Und der Anstieg des Meeresspiegels wird in Zukunft zahlreiche Städte gefährden, nicht nur die italienische Stadt Venedig.

Doch „Klima im Wandel“ schenkt letztendlich auch Hoffnung. Denn Klimaschutzmaßnahmen werden bereits heute in vielen Bereichen, wenn auch längst nicht genug, in Angriff genommen, zum Beispiel durch die Verwendung erneuerbarer Energieträger und Ansätze zu einer Verkehrswende. Eine Satellitenaufnahme der dänischen Hauptstadt Kopenhagen soll dabei ein Positiv-Beispiel darstellen. Die Stadt nimmt in der Rangliste grüner Städte immer wieder Spitzenplätze ein, schreiben die Autoren. Grund sind etwa die zahlreichen Grünflächen in der Stadt, aber auch die große Rolle der Fahrräder und der Elektromobilität im städtischen Verkehr.

eoVision/CNES-Airbus DS Ein Solarkraftwerk in Form von Pandas in der chinesischen Stadt Datong.

Im Bereich Solarkraft ist China weltweit größter Hersteller von Solarzellen und hält mit mehr als 200 Gigawatt installierter Leistung den Spitzenplatz bei der Nutzung der Sonnenenergie. Eine Satellitenaufnahme zeigt ein Solarkraftwerk in Datong, das in Form von Pandas gestaltet wurde. Das sei eine Anregung eines 15-jährigen Mädchens gewesen, erklären Mansberger und Eisl. Das öffentliche Bewusstsein für erneuerbare Energien sollte so gestärkt werden.

Den beiden Autoren gelingt es in „Klima im Wandel“ einerseits, die Ursachen und die fatalen Auswirkungen des Klimawandels wissenschaftlich fundiert und mit Bildern und Grafiken zu erfassen. Gleichzeitig vermitteln Mansberger und Eisl die zentrale und wichtige Botschaft, dass es noch nicht zu spät ist und wir Menschen mit konsequenten Klimaschutzmaßnahmen die Zerstörung der Erde aufhalten und damit auch unsere Lebensgrundlagen sichern können. Der Blick aus dem All zeigt: Die Narben des Planeten sind zu sehen – nun ist es Zeit, zu handeln.

Gerald Mansberger und Markus Eisl: Klima im Wandel – Satellitenbildatlas der Ursachen und Auswirkungen, eoVision Media 2021, Salzburg, 256 Seiten, 49,95 Euro. ISBN: 978-3-902834-31-7