Berlin - Schon nach wenigen Filmminuten ist klar, dass es keinen treffenderen Namen für diesen Verein geben konnte als Chaos Computer Club. Es geht noch harmlos los mit einem der zivilisierten Gründungsmitglieder Peter Glaser, der erzählt, dass Computer von ihm erwarteten, programmiert zu werden. Was dann folgt, ist eine Zeitreise zur Ursuppe des digitalen Universums. Und dieses Abenteuer begann in Berlin.

Der Chaos Computer Club entstand zu einer Zeit, als die Bildschirme noch klein waren, die Schriftfarbe Grün auf schwarzem Hintergrund. Es ist das Jahr 1981, die Hippie-Zeit geht zu Ende, eine neue rebellische Subkultur mit Irokesenschnitt, Punk genannt, kommt auf, als sich ein paar Aktivisten in Berlin in der Redaktion der Tageszeitung zur Gründung treffen. Die 1980er-Jahre, das war das Jahrzehnt mit den größten Veränderungen in der deutschen Nachkriegszeit, jedes Jahr neues Chaos. Es war die Zeit mit den Folgen des Reaktorunglücks in Tschernobyl, der Friedensbewegung, den Montagsdemonstrationen, der Korruption im Westen Berlins, Überwachung im Osten und am Ende als Höhepunkt der Mauerfall.