Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte im Lockdown 2020 mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen: Weil kaum mehr Flugzeuge am Himmel waren, fehlten wichtige Daten aus der Atmosphäre, die zur korrekten Vorausberechnung wichtig sind. Wie man die Krise meisterte und warum Feuchtigkeitssensoren an Flugzeugen künftig Leben retten können, erklärt Diplom-Meteorologe Alexander Cress (59) im Interview.

Herr Cress, warum war der Lockdown auch für die Qualität der Wettervorhersagen bedenklich?

Jede Maschine misst während Start- und Landephase Luftdruck, Lufttemperatur und Wind und einige wenige auch die Luftfeuchte. Mit den Daten aus 350.000 Flugbewegungen, die wir an normalen Tagen über Europa haben, erarbeiten wir unsere Vorhersagemodelle. Nun blieben die meisten Maschinen am Boden – damit hätte sich die Qualität der Vorhersagen um 15 Prozent verschlechtern können.

Wie konnten Sie gegensteuern?

Wir haben die Starts unserer Wetterballons von zwei auf vier verdoppelt. Sie steigen mit ihrer Messeinheit in 30 Kilometer Höhe auf und platzen. Seit Corona nutzen wir erstmals auch die Daten aus dem Sinkflug der Messeinheit, die an einem kleinen Fallschirm ganz gemütlich die Erde ansteuert.

Nur vier Wetterballons konnten das Daten-Manko von ein paar Tausend Flugzeugen ausgleichen?

Nein, nicht allein. Wir griffen noch zusätzlich auf den Wettersatelliten Aeolus zurück. Er ist seit 2018 im Orbit und übermittelt Daten zu vertikalen, also in unterschiedlichen Höhen vorhandenen, Windprofilen. So eine Technik haben noch nicht einmal die Amerikaner. An seiner Entwicklung war der DWD beteiligt, ich durfte ihn im Team mitentwickeln. Nach einer Probephase haben wir ihn in der Corona-Krise vermehrt eingesetzt. Man kann sagen: Mit Aeolus und den Wetterballons konnten wir die Qualität der Vorhersage halten.

Deutscher Wetterdiesnt Zur Person Alexander Cress arbeitet seit mehr als 30 Jahren beim Deutschen Wetterdienst.



Der Diplom-Meteorologe befasst sich in der Forschungsabteilung mit Datenassimilation.



Alle Beobachtungen von Satelliten, Radargeräten, Flugzeugen werden dort so mit Modellen verwoben, dass man einen möglichst genauen Ist-Zustand der Atmosphäre hat. Von dem aus kann dann die Vorhersage starten.

Bedeutet das, dass Sie die Daten aus Flugzeugen in Zukunft nicht mehr brauchen?

Doch, wir werden Sie dringend brauchen. Denn Aeolus steht uns nur noch bis Ende 2022 zur Verfügung. Sein kleiner Motor ist erschöpft, seine 70 Spiegel, auf der per Laserstrahl Aerosolteilchen gemessen werden, beschlagen immer wieder. Zwar gibt es eine Reinigungsflüssigkeit, doch sie ist bald aufgebraucht. Und um sie aufzufüllen, kann man kein Spaceshuttle zu ihm schicken. Der nächste Satellitenstart ist nicht vor 2029 geplant. In dieser Zeit brauchen wir Messdaten aus Flugzeugen. Besonders die Werte der Feuchtigkeitssensoren. Und da sind wir nicht so gut aufgestellt.

Wie kann man das verstehen?

Für ganz Europa sind gerade mal neun Maschinen mit Feuchtigkeitssensoren ausgestattet. Das ist viel zu wenig. Wir bräuchten mindestens 40, um korrekte Vorhersagen im Bereich Niederschlag, Windböen und Nebel machen zu können.

Woran liegt es?

Die Fluggesellschaften sehen es nicht gern, wenn man ein Loch für einen Sensor in den Rumpf ihrer Maschinen bohrt. Sie wollen ihr Flugzeug nach 25 Jahren weiterverkaufen, dafür muss dieses Loch in einem aufwendigen Genehmigungsverfahren wieder geschlossen werden. Das kostet Zeit und Geld, da winken viele ab. Aber wir sind in Verhandlungen mit der Lufthansa und anderen Airlines in 40 Maschinen einen Feuchtigkeitssensor einzubauen. Allein sie würden schon ein ganz neues Wetterbild über Europa ergeben.

Warum ist die Ermittlung der Luftfeuchtigkeitswerte überhaupt von so großer Bedeutung?

Mit ihnen können wir die Menschen schneller warnen, wenn ein schwerer Starkregen, Hochwasser, ein Unwetter oder Orkan droht. Alles, was mit einem hohen Schadenspotenzial nach Unwettern zu tun hat, hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Und diese Werte haben wir, aufgrund nicht ausreichender Grunddaten, noch nicht vollständig im Griff, wie die Niederschlagsvorhersagen hin und wieder zeigen. Aber das liegt schlicht daran, dass wir zu wenig Werte haben, auf die unsere Vorhersagemodelle nun einmal aufbauen.

Mal angenommen, Sie würden plötzlich über all diese Daten verfügen, welche Möglichkeiten hätten Sie dann konkret?

Es ist ganz einfach: Je besser man ein Unwetter vorhersagen kann, desto besser kann man die Menschen davor warnen und schützen. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie es wäre, wenn vor einem schweren Unwetter mit seinen Folgen, wie beispielweise jetzt das Hochwasser in NRW, Polizei und Feuerwehr, die ganze Rettungskette, von uns noch früher davon Kenntnis hätten. Das könnte Menschenleben retten.

Wäre eine frühere, bessere Warnung vor dem aktuellen Hochwasser mit mehr und besseren Daten möglich gewesen?

Grundsätzlich ist zu betonen, dass es bei der Vorhersage von Naturereignissen nie eine 100-prozentige Sicherheit geben kann und wird. Die Atmosphäre ist und bleibt ein chaotisches System. Der DWD hat bereits sehr frühzeitig über diese Unwetterlage informiert und entsprechend gewarnt. Wie ich schon sagte, je mehr Daten uns zur Verfügung stehen, umso besser können wir die Wettervorhersagemodelle damit „füttern“. Dazu bedarf es neben verlässlichen und qualitativ hochwertigen Beobachtungen weitere zahlreiche Datenquellen, wie Satelliten-, Radardaten, Radiosondenaufstiege, Daten von Flugzeugen, Schiffen und Bojen, sowie Modelle, die die physikalischen und orographischen Verhältnisse möglichst exakt abbilden können. Dennoch bleibt, eine 100-prozentige Sicherheit wird es beim Wettergeschehen nicht geben.

Sollte man mehr politischen Druck machen?

Als Wissenschaftler kann ich nur sagen: In Deutschland werden Starkniederschläge und damit auch die Hochwasser weiter zunehmen – da ist sich die Forschung in ihren Klimamodellen einig. Auch Tornados, wie jüngst in Tschechien, die fast schon die Qualität amerikanischer Wirbelstürme haben, werden vermehrt auftreten. Da ist Vorwarnung entscheidend. Wenn man bedenkt, dass unser Auftrag darin besteht, die Bevölkerung vor solchen Unwettern zu warnen, brauchen wir dafür auch adäquate Messdaten. Und je mehr Daten uns zur Verfügung stehen, umso besser kann man warnen.

