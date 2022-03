Berlin - Putins Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen bis hinein in den Weltraum. Noch nie seit dem Ende des Kalten Krieges war die Zusammenarbeit zwischen Russland und anderen Ländern in der Raumfahrt so bedroht. Vor allem das größte Projekt, die Internationale Raumstation (ISS), ist gefährdet. Das geht bis dahin, dass Dmitri Rogosin, Leiter der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos, vor einem Absturz der ISS warnte. „Auf wen könnte die 500 Tonnen schwere Internationale Raumstation ‚wassern‘ oder ‚landen‘?“, fragte er am Wochenende im Telegram-Kanal.

Der Preis für die Sanktionen des Westens könnte nämlich ein unkontrolliertes Absteigen der ISS aus der Umlaufbahn und ein „Absturz auf amerikanisches oder europäisches Territorium“ sein, warnte Rogosin. Denn Russland sorge beim Betrieb der ISS dafür, dass der Kurs etwa elfmal im Jahr korrigiert werde, um unter anderem ein solches Absteigen zu vermeiden. Die Triebwerke der angedockten Progress-Raumkapseln regulierten die Höhe der ISS-Umlaufbahn um die Erde, schreibt der Stern. Auch die Orientierung der ISS werde vom russischen Teil aus gesteuert. Der russische Teil könne aber „ohne die Elektrizität auf der amerikanischen Seite nicht funktionieren“, sagte der frühere Astronaut Garrett Reisman gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender CNN. Ebenso verhalte es sich umgekehrt.

Zurzeit läuft die Zusammenarbeit noch normal weiter

Trotz des verschärften Tons geht die Zusammenarbeit weiter. „In den vergangenen drei Wochen hat sich nichts verändert, wir sehen keine Beeinträchtigungen“, sagte der für die ISS zuständige Nasa-Manager Joel Montalbano am Montag. Man arbeite seit mehr als 20 Jahren zusammen und werde das auch weiter so machen. Auch die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bestätigte inzwischen, dass der sichere Betrieb der ISS oberste Priorität habe.

Zurzeit befinden sich auf der ISS neben dem deutschen Astronauten Matthias Maurer vier Amerikaner und zwei Russen. Es ist die 66. Expedition auf der ISS seit dem Jahre 2000. In den Twitter-Nachrichten von Mathias Maurer sieht man, dass das Forschungsprogramm normal weiterläuft. Am Anfang der Woche sah man ihn etwa beim Muskeltraining in einem blauen „EasyMotion-Anzug“, der die Effizienz steigern soll, „indem er bestimmte Muskeln mit elektrischen Impulsen stimuliert, während ich trainiere“, wie Maurer schrieb.

Tags darauf berichtete er, dass sich zwei Nasa-Astronauten auf einen etwa 6,5 stündigen Weltraumspaziergang vorbereiteten. Und die beiden russischen Kosmonauten untersuchten laut Nasa die Wirksamkeit eines Antigravitationsanzugs, der dabei helfen soll, die negativen Folgen des Lebens im Weltraum auszugleichen. Ende März sollen die beiden und ein US-Astronaut in einer Sojus-Kapsel auf die Erde zurückkehren.

Es fragt sich dennoch, wie die Zukunft der ISS aussehen wird. Denn die Zusammenarbeit in der Raumfahrt steht tatsächlich „in den Sternen“. Offiziell haben die westlichen Raumfahrtorganisationen und Institutionen – auch die Esa und die DLR – die Zusammenarbeit mit Russland vorübergehend auf Eis gelegt. Und über die Zukunft der ISS wird ohnehin bereits seit längerem geredet.

Für Januar 2031 ist ein kontrollierter Absturz geplant

Die ISS ist das größte menschliche Objekt, das jemals die Erde umkreiste. Sie umrundet in einer Höhe von 400 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde die Erde – 16-mal am Tag. Seit 1998 wurde sie aufgebaut, wobei 16 Staaten und fünf Raumfahrtagenturen kooperierten. Die Kosten beliefen sich „einschließlich der Entwicklungs-, Montage- und Betriebskosten über zehn Jahre auf 100 Milliarden Euro“, heißt es auf dem Portal der Esa. Seit dem Jahr 2000 wird die ISS dauerhaft bewohnt. Mehr als vier Fünftel der Besatzungen stammen aus Russland und den USA.

Die ISS-Missionen haben viele Erkenntnisse gebracht, unter anderem über die Folgen von Langzeitaufenthalten im All. Forschungsthemen sind etwa neue Materialien, das Pflanzenwachstum im All, Medizin in der Schwerelosigkeit, die Sonnenbeobachtung, die Messung kosmischer Strahlung, die Verbesserung der Zeitmessung oder die Erdbeobachtung.

Russland hatte bereits angekündigt, sich möglicherweise 2025 aus dem Projekt zurückziehen zu wollen. Die Nasa möchte die ISS bis 2030 weiterbetreiben. Im Januar 2022 erst veröffentlichte sie einen Bericht, der das geplante Ende der ISS zeigt. Die Raumstation soll im Januar 2031 in die Erdatmosphäre eindringen. Teile, die dabei nicht verglühen, sollen in einem unbewohnten Gebiet im Südpazifik – zwischen Neuseeland und Chile – niedergehen. Eine Nachfolgeeinrichtung möglicherweise privater Unternehmen ist noch nicht in Sicht.