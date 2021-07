Berlin - Selbstverständlich ist die Raumfahrttouristik der Herren Branson, Bezos und Musk auch ein Jungsding. Die drei Milliardäre treten an zum Vergleich: Wer fliegt am längsten und höchsten und frühsten? Der von frühauf in Sandkiste und Umkleide eingeübte und nun also bis ins Weltall führende kompetitive Charakter – hier feiert er sich selbst. Richard Bransons Raketenritt vom Sonntag und all die folgenden Männeregos in ihren fliegenden Kisten huldigen insofern dem kapitalistischen L’art pour l’art, wie man es sich nicht schöner denken könnte: Wir machen das, weil wir es können. Coole Mackergeste.