Garching/Jülich/Greifswald - Seit mehr als 70 Jahren träumen Physiker davon, Energie nach dem Prinzip der Sonne zu erzeugen. Mit Kernfusion ließen sich enorme Energiemengen produzieren – und das klimaneutral ohne Ausstoß von Treibhausgasen. Doch in der Debatte um künftige Energiequellen spielen Kernfusionsreaktoren kaum eine Rolle. Zu Unrecht, sagen Experten und verweisen auf technische Fortschritte.

Während Kernkraft durch die Spaltung von Atomkernen Energie erzeugt, dabei radioaktive Abfälle produziert und die Gefahr schwerer Unfälle birgt, gewinnt die Kernfusion Energie durch das Zusammenführen von kleinen zu größeren Atomkernen. Weil dafür extrem hohe Temperaturen nötig sind, ist die Technologie ungefährlich für die Umwelt, sagen ihre Befürworter: Im Falle einer Störung würde die Temperatur fallen, die Reaktion abbrechen.

dpa Blick ins Innere des JET-Reaktors in Culham, Großbritannien. 1991 wurde hier das Sonnenfeuer erstmals kontrolliert auf der Erde entfacht.

Vor 30 Jahren, im November 1991, gelang es Wissenschaftlern im englischen Culham bei Oxford erstmals, durch Kernfusion eine größere Energiemenge zu gewinnen: 1,8 Megawatt – allerdings nur für zwei Sekunden. Bis heute wurden aus der Kernfusionsreaktion noch nie mehr als 70 Prozent der zugeführten Energiemenge zurückgewonnen. Aber der Physiker Hartmut Zohm ist überzeugt, dass man per Kernfusion große Mengen Energie gewinnen könnte. Zohm leitet am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching bei München den Bereich Tokamak-Szenario-Entwicklung.

Im Zentrum des Plasmas herrschen Temperaturen von 150 Millionen Grad

Plasmaphysik heißt das Fachgebiet, auf dem die Fusionsreaktortechnik entwickelt wird. Denn die Materie im Reaktor, der „Brennstoff“, liegt als Plasma vor. Bei diesem sehr heißen Gas sind die Ladungsträger in einem Atom, die positiv geladenen Protonen und die negativ geladenen Elektronen, voneinander getrennt. Deshalb ist das Plasma elektrisch leitend und kann durch ein sehr starkes Magnetfeld in einem ringförmigen Reaktor in der Schwebe gehalten werden.

Das ist auch nötig, denn für die angestrebten Temperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius ist eine gute Wärmeisolierung nötig. Das ließe sich bei Kontakt mit kalten Gefäßwänden nicht erreichen. Im Zentrum des Plasmas herrschen sogar rund 150 Millionen Grad – das Zehnfache der Temperatur im Zentrum der Sonne.

IPP/ixtract Schematische Darstellung der Anlage Wendelstein 7-X. Man sieht das Plasmagefäß mit dem verdrehten Plasma, die Magnetspulen samt Verkabelung und Kühlleitungen sowie Teile der Außenhülle der Fusionsanlage.

„Im Kernfusionsreaktor verwenden wir eine andere Art der Kernfusion, als sie in der Sonne stattfindet“, erklärt Zohm. Durch den enormen Druck im Inneren des Sterns genügen „nur“ 15 Millionen Grad für eine Proton-Proton-Fusion über mehrere Stufen zum Endprodukt Helium (He). Im Fusionsreaktor werden bei einer Teilchendichte, die nur einem Millionstel von Luft entspricht, die Wasserstoffisotope Deuterium (2H) und Tritium (3H) zur Fusion gebracht, auch hier entsteht Helium. Deuterium und Tritium werden auch schwerer und überschwerer Wasserstoff genannt.

Bei der Fusionsreaktion entstehen freie Neutronen mit sehr viel Energie. Die sollen bei einem Fusionskraftwerk Wasser erhitzen, sodass der Wasserdampf eine Turbine antreiben kann – wie bei anderen Kraftwerken auch. Doch noch gilt es, viele technische Hürden zu überwinden, denn so ganz leicht lässt sich das Plasma nicht im Magnetfeld halten. Dazu muss das Magnetfeld im Reaktor schraubenförmig verdreht sein.

dpa/IPP/Jan Michael Hosan Blick in das Plasmagefäß von Wendelstein 7-X.

Dafür gibt es zwei Konzepte: Beim Tokamak-Prinzip wird das äußere Magnetfeld durch Spulen mit einfacher Geometrie erzeugt. Für das Verdrillen sorgt ein starker elektrischer Strom, der im Plasma fließt. Beim Stellarator-Prinzip dagegen fließt kein Strom im Plasma, dafür haben die Spulen zur Erzeugung des verdrillten Magnetfeldes sehr komplexe, verdrehte Formen.

„Der Stellarator hat einige Eigenschaften, die für einen dauerhaften Kraftwerksbetrieb vorteilhaft sind“, sagt Thomas Klinger. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Stellarator-Versuchsanlage Wendelstein 7-X am IPP-Standort Greifswald. Die Anlage wird seit 2015 für Versuche genutzt. Ihre Magnetspulen werden mit flüssigem Helium auf minus 270 Grad heruntergekühlt und sind supraleitend – ein elektrischer Strom kann also ohne Widerstand fließen.

Konzepte entstanden bereits vor etwa 70 Jahren in Ost und West

Beim Tokamak-Reaktor hingegen muss wegen des Stroms im Plasma mit Pulsen gearbeitet werden, in den Phasen dazwischen kommt es zur Abkühlung. „Ingenieure haben solche Zyklen nicht gerne, weil sie das Material enorm belasten“, betont Klinger. Der Stellarator dagegen kann, sofern alle Rahmenbedingungen stimmen, lange Zeit ohne Unterbrechung betrieben werden.

Die Konzepte für den Tokamak und den Stellarator entstanden zur selben Zeit – vor etwa 70 Jahren – in verschiedenen Teilen der Welt. Das verdrillte Magnetfeld war anfangs mit dem Tokamak-Prinzip einfacher umzusetzen. Erst ab Ende der 1980er-Jahre bereiteten Berechnungen mit Supercomputern den Weg für die modernen, optimierten Stellaratoren mit ihren kompliziert aufgebauten Magnetspulen. Dennoch soll der weltgrößte Versuchsreaktor für Kernfusion, der noch im Bau befindliche ITER (Internationaler Thermonuklearer Experimental-Reaktor) in Südfrankreich, nach dem Tokamak-Konzept betrieben werden. Der erste Planungsentwurf für ITER stammt schon aus dem Jahr 1990 – und kam unter anderem aus Garching.

Im Dezember 2025 soll das erste Plasma im Reaktor erzeugt werden

Nach ersten Schätzungen sollte der Reaktor rund fünf Milliarden Euro kosten, inzwischen gehen Experten von dem Dreifachen aus. Für den Zeitraum 2021 bis 2027 beteiligt sich die EU mit etwa 5,6 Milliarden Euro. An ITER sind die EU, die USA, Russland, China, Indien, Japan und Südkorea beteiligt. „Sie repräsentieren mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung“, sagt Zohm. Allerdings sei es manchmal mühsam, Entscheidungen herbeizuführen. Im Dezember 2025 soll nach derzeitigen Plänen das erste Plasma im Reaktor erzeugt werden. Zohm geht fest davon aus, dass ITER zeigen kann, dass ein Kernfusionsreaktor das Zehnfache jener Energie liefern kann, die für das Erhitzen des Plasmas aufgenommen wird.

Auch Christian Linsmeier glaubt das. Der Direktor am Institut für Energie- und Klimaforschung des Forschungszentrums Jülich arbeitet an Materialien für Fusionsreaktoren – etwa für die Beschichtung des Reaktorgefäßes. Die Forschungsanlage ASDEX Upgrade, die in dem von Zohm geleiteten Forschungsbereich in Garching betrieben wird, ist mit Wolfram ausgekleidet – dem chemischen Element mit der höchsten Schmelztemperatur von mehr als 3400 Grad Celsius.

Weil ultrakurze Plasmaausbrüche auch dieses Metall schädigen können, entwickelten Linsmeier und Kollegen einen wolframfaserverstärkten Wolframblock: Die winzigen Hohlräume in einem Geflecht aus Wolframfasern sind wiederum mit Wolfram gefüllt. Diese Konstruktion stoppe die Rissausbildung, erläutert Linsmeier. „Wenn ein durch das Plasma ausgelöster Riss auf die Grenzfläche einer Faser trifft, wird seine Energie verteilt und das Reißen stoppt.“ Ein zusätzlicher Schritt soll eine weitgehende Oxidation verhindern, falls Luft ins Reaktorgefäß eintreten sollte. Eine Legierung aus Wolfram, etwa elf Prozent Chrom und weniger als einem Prozent Yttrium sorgt dafür, dass bei der Berührung mit Luft eine dünne Oxidschicht entsteht, die weiteres Oxidieren verhindert.

Erstes Kraftwerk erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts

Trotz aller Herausforderungen ist Linsmeier sicher, dass sich die noch vorhandenen Probleme bewältigen lassen: „Wir haben ein sehr weitgehendes Verständnis von der Plasmaphysik, und auch die technische Entwicklung ist sehr weit gediehen.“ Auch Thomas Klinger von Wendelstein 7-X glaubt, die Kernfusion sei reif für die Anwendung. Auf die Frage, was wäre, wenn jemand viel Geld für die Technologie bereitstellen würde, sagt er spontan: „Dann könnten wir mit dem nächsten Schritt loslegen!“

Forscher kalkulieren mit etwa 30 Milliarden Euro für ein solches Demonstrationskraftwerk, das – im Gegensatz zu einem Forschungsreaktor – tatsächlich Energie in das Stromnetz einspeisen würde. Nach Angaben des Konsortiums Eurofusion könnte ein künftiger Kernfusionsreaktor ein bis zwei Gigawatt Strom erzeugen – das entspricht grob der Leistung eines Atomkraftwerks.

Doch es gibt auch Zweifel. Manche sehen die technische Herausforderung zu groß. Andere meinen, die Technologie komme zu spät. Um den Schritt in Richtung Dauerbetrieb zu gehen, soll fusionsrelevantes Plasma nicht wie bisher nur für einige Sekunden, sondern für eine halbe Stunde erzeugt werden. Technisch und physikalisch liege eine Welt dazwischen, sagt Thomas Klinger von Wendelstein 7-X in Greifswald. Von einer halben Stunde bis zum echten Dauerbetrieb sei es hingegen nicht weit. Für den längeren Betrieb seien zuletzt 600 Wasserkühlkreise installiert worden.

Mit dem ersten Kraftwerk rechnet Klinger in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Zu spät, findet Claudia Kemfert. „Wir brauchen jetzt Lösungen für den Klimaschutz“, betont die Energie-Expertin des Deutschen Instituts für Wirtschaft. „Viele Studien weisen zu Recht darauf hin, dass die Zukunft bei den erneuerbaren Energien liegt.“

Kritiker sehen Kernfusion als „Etikettenschwindel“

Hätte man schon weiter sein können? „Definitiv“, sagt Thomas Klinger. „Das ist einfach, weil nichts gemacht wurde oder wenig gemacht wurde.“ Es habe andere Prioritäten gegeben. Energie sei lange kein Thema gewesen. „Da gab es genug Öl, genug Gas.“ Kernspaltung verdanke ihren Fortschritt dem Militär. Jetzige Reaktoren seien eigentlich vergrößerte U-Boot-Reaktoren. „Zum Glück wurde die Forschung am Leben erhalten“, sagt Klinger mit Blick auf die Kernfusion.

„Ich bin froh, dass nicht noch mehr in die Kernfusion hineingesteckt worden ist“, sagt dagegen Heinz Smital, Atomexperte von Greenpeace. Das sei sicherlich sehr spannende Grundlagenforschung, aber es habe mit Energieversorgung eigentlich sehr wenig zu tun. Er spricht von „Etikettenschwindel“. Ähnlich äußert sich auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete und ehemalige niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel: „Im Kampf gegen die Klimakrise kommt die Kernfusion Jahrzehnte zu spät, sollte sie je funktionieren.“

Zumindest wäre Kernfusion nach Aussage Thomas Klingers sicherer als Kernspaltung. Selbst wenn etwa Terroristen ein Flugzeug direkt in die Brennkammer lenkten, würde deutlich weniger und kurzlebigeres strahlendes Material frei als bei der Kernspaltung. Es gebe keine hoch-radioaktiven Spaltprodukte, die man Zehntausende Jahre lagern müsse. Stahl in den Bauteilen werde zwar radioaktiv, könne aber nach 50 bis 150 Jahren wiederverwendet werden. Zudem sei eine Kettenreaktion nicht möglich. Er vergleicht Kernfusion mit einer Kerze, die einfach erlischt, wenn etwas schiefgeht.

Klinger warnt davor, Kernfusion einzumotten. „Man wird froh sein über jede Option.“ Erneuerbare Energien würden zwar in Zukunft eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Ob sie aber langfristig den wachsenden Energiehunger der Menschheit stillen können, sei nicht garantiert. Gerade für die punktuelle Versorgung künftiger Megastädte wäre Kernfusion interessant. „Da einfach fünf, sechs dicke Kraftwerke rund herum setzen – Ruhe im Karton.“ Zudem könnten sie Schwankungen ausgleichen. (dpa/fwt)