Berlin - Der US-Zahlungsdienstleister Paypal führt in dieser Woche den Kauf, Verkauf und Besitz von Kryptowährung auch in Großbritannien ein. Paypal kündigte am Montag an, Kunden im Königreich könnten aus vier Währungen wählen: Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Auf der Paypal-Seite würden die jeweiligen Umrechnungskurse angegeben.

Die Corona-Pandemie habe den digitalen Wandel und Innovationen in allen Lebensbereichen beschleunigt, erklärte Paypal. Das neue Angebot solle den Menschen in Großbritannien bei der „Erkundung“ von Kryptowährungen helfen. Kunden von Paypal in den USA können bereits seit März digitale Währungen nutzen. Der Kurs des Bitcoin stieg nach der Ankündigung von Paypal erstmals seit Mai wieder über die Marke von 50.000 Dollar (42.700 Euro). Im April hatte die Kryptowährung einen Rekordwert von fast 65.000 Dollar erreicht.

Der Boom der Kryptowährungen weckt aber auch Begehrlichkeiten im Bereich der Cyberkriminalität. Hacker haben bei einem Angriff auf die japanische Kryptowährungsbörse Liquid rund 97 Millionen Dollar (gut 83 Millionen Euro) erbeutet. Die in Tokio ansässige Handelsplattform teilte mit, sie habe einen „unerlaubten Zugriff auf einige von Liquid verwaltete Portfolios“ entdeckt. Die in London ansässige Firma Elliptic, die beim Aufspüren gestohlener Kryptowährung hilft, erklärte, erbeutet worden seien 97 Millionen Dollar.

Mafia-Organisationen wie die Ndrangheta nutzen Kryptowährungen

Elliptic unterstützt nach eigenen Angaben Liquid dabei, die gestohlenen Daten wiederzufinden. Die japanische Handelsplattform setzte vorübergehend das Abheben von Kryptowährung aus, um den Schaden zu begutachten. Der Handel mit der digitalen Währung wurde indes nicht unterbrochen.

Erst vor rund anderthalb Wochen waren bei einer Cyberattacke auf den US-Dienstleister Poly Network Kryptowährungen im Rekordwert von 613 Millionen Dollar erbeutet worden. Dazu bekannte sich ein Hacker namens „Mr White Hat“, der nach eigenen Angaben aus Spaß handelte. Er versprach nach Angaben von Poly Network, die gesamte Beute zurückzugeben.

Digitalwährungen werden zunehmend auch für das organisierte Verbrechen zu einem Thema. So nutzt die Mafia in Italien immer wieder Kryptowährungen für ihre illegalen Geschäfte. „Alle kriminellen Organisationen, auch solche vom Typ Mafia, haben ein Interesse daran, diese Instrumente für ihre Geschäfte zu nutzen“, sagt ein Leiter der italienischen Anti-Mafia-Polizei Dia im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Dia ermittelt in Italien gegen das organisierte Verbrechen. Der Kommissar will zu seinem persönlichen Schutz nicht namentlich genannt werden.

Mafia-Organisationen wie die kalabrische Ndrangheta nutzen Kryptowährungen zum Beispiel für den Handel mit lateinamerikanischen Kartellen, wie im jüngsten Bericht über das erste Halbjahr 2020 der Dia an das Parlament zu lesen ist. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum basieren auf der sogenannten Blockchain-Technologie. Sie ermöglicht es, auf Banken zu verzichten, da die Transaktionen direkt von Nutzer zu Nutzer erfolgen. Allerdings werden die verschiedenen Währungen häufig nicht als Zahlungsmittel verwendet, sondern als Spekulationsobjekt und Geldanlage.