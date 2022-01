Berlin - Viele Kosmetik- und Pflegeprodukte sind mit Kunststoffen angereichert. Sie dienen als Schleifmittel, etwa bei Peelings, verbessern den Glanz oder die Konsistenz der Produkte. Über den Abfluss gelangt das Plastik dann oft ungefiltert in Flüsse, Meere, Böden, wo es nur schwer oder gar nicht abgebaut werden kann. Die Non-Profit-Organisation Greenpeace hat für einen Report 664 Make-up-Produkte auf Plastik untersucht. Das Ergebnis: Drei von vier Produkten enthielten Kunststoffe. Bei etwa einem Viertel handelte es sich um festes Mikroplastik, ansonsten um Plastik in flüssiger, halbfester oder löslicher Form. Am häufigsten betroffen war Augen-Make-up (90 Prozent), gefolgt von Lippenstiften und Lipgloss (73 Prozent), Make-up, Highlighter und schließlich Puder (51 Prozent).

Beim Einkauf von Kosmetika können Verbraucherinnen und Verbraucher auf der Verpackung allerdings nur schwer erkennen, ob Kunststoffe in den Produkten enthalten sind. Folgende drei Apps können dabei helfen, das Mikroplastik, aber auch andere bedenkliche Stoffe schnell zu erkennen.

ToxFox – Produktcheck des BUND

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bietet die kostenlose, spendenfinanzierte App ToxFox an, die über gesundheitsschädliche Stoffe in Kosmetika und anderen Produkten informiert, auch über Mikroplastik. Die App erkennt unter anderem hormonell wirksame Parabene oder Weichmacher, die Krebs erregen können. Und so funktioniert es: Man öffnet die App, scannt den Barcode eines Produkts per Smartphone und wird so automatisch gewarnt, falls Mikroplastik oder andere bedenkliche Stoffe im Produkt enthalten sind. Eine besondere Funktion von ToxFox: Man kann direkt per App mit den Herstellern in Kontakt treten und sich über unerwünschte Inhaltsstoffe beschweren oder nachfragen, warum die Stoffe in den Produkten enthalten sind.

„Mikroplastik hat in Kosmetik nichts verloren – weder auf unserer Haut, noch in der Umwelt“, sagt BUND-Chemieexpertin Luise Körner. „Ein Viertel aller Frauen in westlichen Industrieländern verwenden bis zu 15 unterschiedliche Kosmetikprodukte täglich. Die Produkte sind verbraucht, aber das Mikroplastik bleibt in der Umwelt erhalten. Deshalb ist es aus Sicht des BUND empfehlenswert, möglichst alle Produkte ohne Mikroplastik zu verwenden.“

Codecheck – Scanner für Kosmetik und Lebensmittel

Mit der kostenlosen App Codecheck kann man Lebensmittel, aber auch Kosmetik schnell auf Mikroplastik, schwer abbaubare synthetische Polymere, also Kunststoffe, und andere bedenkliche Stoffe überprüfen. Auch bei Codecheck wird dabei der Barcode des Produkts per Smartphone eingescannt. Binnen weniger Sekunden zeigt die App an, ob Inhaltsstoffe wie Mikroplastik und Polymere enthalten sind.

Dafür werden die Inhaltsstoffe in der Bewertung farblich gekennzeichnet: Rot steht für sehr bedenklich, Orange für bedenklich, Hellgrün für leicht bedenklich und Dunkelgrün für unbedenklich. Es ist auch möglich, auf die einzelnen Stoffe zu tippen und so mehr über ihre Funktion und Problematik zu erfahren. Codecheck finanziert sich über kleine Werbebanner, die in der App angezeigt werden, und über die werbefreien Premiumaccounts. Allerdings ist die Firma hinter der App im vergangenen Jahr insolvent gegangen. Wie es für Codecheck nun weitergeht, ist noch offen.

Yuka – Produktampel per App

Die französische, kostenlose Scanner-App Yuka ist eine gute Alternative zu CodeCheck. Auch hier können Kosmetikartikel, Lebensmittel und andere Produkte per Barcode eingescannt werden, zum Beispiel Babyspielzeug. Um die App starten zu können, muss man sich zu Beginn per E-Mail-Adresse anmelden und ein Passwort erstellen. Die Inhaltsstoffe werden wie bei CodeCheck farblich gekennzeichnet: von Rot für ein hohes Risiko, bis Grün, kein Risiko. Tippt man auf die Inhaltsstoffe, informiert Yuka über die Details, über die Risiken und gibt zusätzlich die wissenschaftlichen Quellen an, auf die sich die Informationen berufen.

Ein Vorteil von Yuka: Es zeigt den Verbraucherinnen und Verbrauchern direkt unbedenkliche Alternativen auf. Ein weiterer Vorteil: Yuka arbeitet unabhängig und werbefrei und stellt seine Bilanz sogar transparent offen auf der Webseite zur Verfügung.