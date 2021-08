Berlin - Den Mittelstand hat die Corona-Krise besonders getroffen. Dazu kommt die rasante Entwicklung in der Digitalisierung. Was ist zu tun? Ein Gespräch mit Max Kettner, der das Mittelstandskompetenzzentrum Gemeinsam digital leitet, vor der Online-Veranstaltung „Next Move“ am 17. August.

Herr Kettner, oft wird der Mittelstand kritisiert, dass er bei der Digitalisierung zu langsam vorankommt. Wie ist Ihr Urteil über die Lage in Berlin?