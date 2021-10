Stockholm - Wieder wird ein Deutscher mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Der Chemiker Benjamin List aus Mülheim an der Ruhr erhält den Chemie-Nobelpreis für ein „geniales Werkzeug zum Aufbau von Molekülen“. Es werde für die Erforschung neuer Arzneimittel eingesetzt und habe auch dazu beigetragen, die Chemie umweltfreundlicher zu machen, teilte das Nobelkomitee der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften am Mittwoch mit. Mit Benjamin List erhält der in Schottland geborene US-Forscher David MacMillan den Nobelpreis. Der Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen dotiert, rund 980.000 Euro, die sich die Forscher teilen.

Eigentlich hatten zu den heißesten Kandidaten des diesjährigen Nobelpreises die Entwickler des neuartigen mRNA-Verfahrens gehört, auf dem die Corona-Impfstoffe beruhen, mit denen bisher Milliarden Menschen auf der Welt geimpft wurden. Dafür hatte das deutsche Forscher-Ehepaar Ugur Sahin und Özlem Türeci, die Gründer des Unternehmens Biontech in Mainz, in diesem Jahr bereits einen der wichtigsten Preise für Grundlagenforschung erhalten, gemeinsam mit der aus Ungarn stammenden Biochemikerin Katalin Karikó. Der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis, dotiert mit 120.000 Euro, ist ein wichtiger Indikator dafür, wer möglicherweise den Nobelpreis erhalten wird. Offenbar waren Glückwunschschreiben an die Biontech-Forscher bereits vorbereitet, wie man aus Politik-Kreisen hört.

Das Nobelkomitee wurde am Mittwoch während der Verkündung des Preises von Journalisten gefragt, warum es nicht jene neuartige Technologie würdige, die ja ganz aktuell dazu beitrage, die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Die Antwort darauf war, dass man über Nominierungen nicht sprechen könne. Außerdem gehöre es zur Arbeit des Nobelkomitees, Forschungen gründlich zu analysieren, sich Zeit zu lassen. „Stay tuned for future Nobel Prizes!“, sagte Göran Hansson, Generalsekretär der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Also: Bleiben Sie dran – für künftige Nobelpreise!

Die in diesem Jahr ausgezeichnete Forschung ist etwa zwei Jahrzehnte alt. Doch worum geht es dabei, und auf welche Weise erbrachte sie „der Menschheit den größten Nutzen“, wie es der Preisstifter Alfred Nobel 1895 für die Preisvergabe vorausgesetzt hatte? Dazu erklärt das Nobelkomitee: „Viele Forschungsbereiche und Industrien sind auf die Fähigkeit von Chemikern angewiesen, Moleküle zu konstruieren, die elastische und langlebige Materialien bilden, Energie in Batterien speichern oder das Fortschreiten von Krankheiten hemmen können.“ Diese Arbeit erfordere Katalysatoren. Dies seien Substanzen, die chemische Reaktionen steuern und beschleunigen, ohne Teil des Endprodukts zu werden.

So gebe es zum Beispiel Katalysatoren in Autos, die giftige Abgas-Stoffe in harmlose Moleküle umwandeln. Auch unser Körper enthalte Tausende von Katalysatoren in Form von Enzymen, „die die lebensnotwendigen Moleküle herausmeißeln“. Katalysatoren seien somit grundlegende Werkzeuge für Chemiker. Forscher aber hätten lange geglaubt, dass es im Prinzip nur zwei Arten von Katalysatoren gäbe: Metalle – die teuer und oft giftig sind und aufwendig wieder abgetrennt werden müssen – sowie Enzyme. Benjamin List und David MacMillan aber hätten im Jahre 2000 unabhängig voneinander eine dritte Art der Katalyse entwickelt. Diese nennt sich asymmetrische Organokatalyse und baut auf kleinen organischen Molekülen auf.

Ein einfaches, aber geniales Konzept, auf das lange niemand kam

„Dieses Konzept für die Katalyse ist so einfach wie genial, und Tatsache ist, dass sich viele Leute gefragt haben, warum wir nicht schon früher daran gedacht haben“, sagte Johan Aqvist, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie, bei der Nobelpreis-Verkündung am Mittwoch. Den Darstellungen der Nobel-Juroren zufolge enthalten organische Moleküle nahezu immer das Element Kohlenstoff, an das sich andere chemische Elemente anlagern, etwa Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Phosphor, die man alle für die Katalyse nutzen kann. Zu den organischen Verbindungen gehören praktisch alle Naturstoffe, Zucker, Proteine, Fette, Pflanzenfasern, Farbstoffe und die Erbsubstanz DNA. „Dies bedeutet, dass diese Katalysatoren sowohl umweltfreundlich als auch günstig in der Herstellung sind“, erklären die Juroren.

Doch was bedeutet „asymmetrische Organokatalyse“? Dazu erklärt das Nobelkomitee: „Beim Aufbau von Molekülen kommt es oft zu Situationen, in denen sich zwei unterschiedliche Moleküle bilden können, die – genau wie unsere Hände – das Spiegelbild des anderen sind. Gerade bei der Herstellung von Arzneimitteln wollen Chemiker aber oft nur eines davon.“ Denn das eine könnte als Arzneimittel wirken, das andere möglicherweise gar keinen oder sogar einen schädlichen Effekt haben.

List und MacMillan gelang es, solche asymmetrischen Katalysatoren zu entwickeln. Mit ihnen könne eine Vielzahl chemischer Reaktionen vorangetrieben werden, um neue Moleküle effizienter als zuvor zu konstruieren, so die Nobel-Juroren. Das reiche von neuen Arzneimitteln bis zu Molekülen, die Licht in Solarzellen einfangen. „Auf diese Weise bringen Organokatalysatoren der Menschheit den größten Nutzen.“

Die Organokatalyse hat sich seit dem Jahr 2000 mit erstaunlicher Geschwindigkeit weiterentwickelt. Heute seien die Katalysatoren Millionen Mal effektiver als damals, sagte der neue Nobelpreisträger Benjamin List am Mittwoch, in Stockholm per Telefon zugeschaltet. Er befand sich gerade auf einem Familienurlaub in Amsterdam, als der Anruf aus Stockholm kam. „Ich dachte, irgendjemand macht einen Witz mit mir“, sagte er.

Das Forscher-Gen: Schon andere bekannte Wissenschaftler in der Familie

Benjamin List, geboren 1968 in Frankfurt am Main, studierte bis 1993 Chemie an der Freien Universität (FU) Berlin. Später machte er seinen Doktor und ging in die USA, wie so viele deutsche Forscher. Von 1999 bis 2003 forschte er am Scripps Research Institute in La Jolla im Department für Molekulare Biologie. Heute ist er Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. „Herzlichen Glückwunsch, Ben!“, schreiben dessen Mitarbeiter auf der Instituts-Website.

„Sollte es ein Forscher-Gen geben, war es lange vor ihm in der Familie verankert“, heißt es in einem Porträt über List auf der Seite der Max-Planck-Gesellschaft. Der bekannte deutsche Chemiker Jacob Volhard, ein Schüler Justus von Liebigs, sei Benjamin Lists Ururgroßvater gewesen. Und seine Tante, die Entwicklungsbiologin Christiane Nüsslein-Volhard, habe 1995 selbst einen Nobelpreis erhalten.

An der FU Berlin studierte Benjamin List, weil ein Cousin in Berlin wohnte. Im dritten Semester standen Organische Chemie und damit Vorlesungen beim Chemie-Professor Johann Mulzer an. „Die waren so perfekt!“, sagte List. Ohne Hast und mit viel farbiger Kreide habe der Forscher gewaltige Tafelbilder erzeugt, in denen er Schritt für Schritt den Weg hin zu komplizierten Antibiotika oder Hormonen nachzeichnete. Benjamin List wollte unbedingt in Mulzers Team. Sein Ziel: das Molekül des Vitamins B12 eleganter und in weniger Schritten herzustellen. Was ihm auch gelang.

Mit einem Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ging er in die USA, ans Scripps Institute. Dort befasste er sich mit Biokatalysatoren. „Ich wollte kleine organische Moleküle designen, die als Katalysatoren fungieren“, sagt er. Niemand zuvor hatte das Konzept verfolgt. Er testete im Glaskolben die Aminosäure Prolin und zwei Reaktionspartner.

„Ich war total unsicher“, erzählte Benjamin List. „Man denkt ja nicht: Ha! Das hab ICH designt! Und nun werde ich weltberühmt! Nein, eher: Hmm … vielleicht war das eine ganz doofe Idee. Andere haben das sicher schon probiert und wissen auch, warum es nicht klappt.“ Am nächsten Tag waren die Ausgangsstoffe vollständig umgesetzt, und aus den zwei möglichen Produkten war zu 72 Prozent das Gewünschte entstanden. Es folgten andere Tests mit noch besseren Ergebnissen und dann eine Publikation, die im Jahr 2000 im Journal of the American Chemical Society erschien.

Wechsel des Fachs, weil es im Chemie-Auditorium viel wärmer war

Die Fachwelt sei begeistert gewesen, heißt es. Der Artikel sei Tausende Male zitiert worden. Ein organischer Katalysator! „Ein billiges, essbares Molekül, das im menschlichen Körper vorkommt und nicht nur katalytisch aktiv ist, sondern auch noch selektiver als jeder andere Katalysator zuvor? Wie konnte das sein? Wahnsinn!“, schreibt Catarina Pietschmann, die Autorin des Porträts über List und selbst Chemikerin. Drei Monate später sei dann ein Artikel vom Chemiker David McMillan erschienen: Er hatte fast zeitgleich in Berkeley eine ähnliche Reaktion entdeckt. „Nun glaubten es auch die Zweifler.“

David McMillan, 1968 im schottischen Bellshill geboren, hatte eigentlich in Glasgow Physik studieren wollen. „Aber im Physik-Auditorium war es furchtbar kalt“, erzählte der jetzt mit dem Nobelpreis gekürte Wissenschaftler in einem Interview. „Im Chemie-Auditorium war es viel wärmer, also habe ich mein Studienfach gewechselt. Das klingt jetzt trivial, ich mochte das Fach natürlich auch.“ Schon im Gymnasium hätten ihm die wissenschaftlichen Fächer, auch beeinflusst von seinem großen Bruder, am meisten Spaß gemacht.

Auch David McMillan ging in die USA, an die University of California in Irvine, dann an die US-Ostküste nach Harvard – und schließlich als Professor wieder nach Kalifornien. Seit 2006 arbeitet er an der Princeton University, wo er ein eigenes nach ihm benanntes Labor führt. Die Wissenschaft nennt er eine „Schatzsuche“ und Albert Einstein seinen „Lieblingswissenschaftler“. Das Größte für ihn sei, im Labor „ein komplett anderes Ergebnis zu haben als alle anderen vorher“, sagt er.

Den Tsunami in Thailand nur knapp überlebt

Nachdem die Publikationen von List und McMillan erschienen waren, rollte eine Welle los. „Erst einige wenige, später Hunderte Gruppen in den USA, Japan, China und Europa katalysierten ihre Reaktionen nun mit Prolin oder ähnlichen organischen Katalysatoren und publizierten darüber. Alle wollten Teil der Entwicklung sein. Es war total verrückt!“, erinnerte sich List. Und nun ist die Arbeit mit einem Nobelpreis gekrönt worden.

Doch List ist nicht stehengeblieben. Er hat unzählige Ideen. Viele Medikamente entstehen heute mithilfe organischer Katalysatoren. Inzwischen werden auch Stoffe mit Katalysatoren beschichtet. List kann sich zum Beispiel Möbelbezüge, Vorhänge oder Teppiche vorstellen, „die sich selbst reinigen, wenn man Wasser drauf gibt“, und vieles andere: etwa neuartige Medikamente gegen Krebs, die ihre Wirkung erst am Tumor selbst entfalten, oder einen Einsatz bei der Duftstoffherstellung und im Pflanzenschutz.

Beinahe hätte Benjamin List jedoch den Nobelpreis nicht mehr erlebt. Denn am 26. Dezember 2004 war er mit seiner Familie auf Urlaub in Thailand, am Strand von Khao Lak. Sie wurden vom Tsunami überrascht, wie Unzählige mit ihnen. Nur knapp überlebten seine Frau, seine beiden Söhne und er die Katastrophe. Einen der Söhne fanden sie 150 Kilometer landeinwärts in einer Klinik wieder. So wird es auf der Seite der Max-Planck-Gesellschaft geschildert. „Die Zeit danach war pure Euphorie. Wenn man so etwas überlebt, bekommt man andere Werte“, sagte List, der als fröhlicher, offener und gelassener Mensch beschrieben wird. „Nur, wenn man entspannt ist, können die Gedanken fließen“, sagte er. (mit dpa)