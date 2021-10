Karlsruhe/Zürich - „Pilz der Unsterblichkeit“ heißt er in China. Dort wird er seit Jahrtausenden als Heilpilz verehrt und gegen altersbedingte Leiden eingesetzt. Auch hierzulande findet man ihn. In feuchten Auwäldern mit alten Baumbeständen zeigt er sich am Stammgrund altersschwacher Eichen, Buchen und Birken, hin und wieder auch an Nadelbäumen. Sein fächerförmiger Hut leuchtet mit dem Rotbraun reifer Kastanien und scheint von einem wachsartigen, transparenten Lack überzogen, was ihm seinen deutschen Namen einbrachte: der Glänzende Lackporling (Ganoderma lucidum). Ihm könnte nun eine neue Karriere bevorstehen, als wiederverwertbarer ökologischer Grundstoff für die Bauindustrie, mit dem sich konventionelle Materialien wie Stahl und Beton ersetzen lassen.

„Unsere Vision ist, Häuser künftig sozusagen wachsen zu lassen und nach Ende ihrer Nutzung die Baustoffe wiederzuverwerten“, sagt Dirk E. Hebel, Professor für Nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Zusammen mit Kollegen von der ETH Zürich erforscht sein Team aus Architekten, Bau- und Bioingenieuren, Material- und Energiewissenschaftlern den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen in der Architektur. Dabei lassen sich die Forscher von der bionischen Struktur stabiler Pilznetzwerke und ihren speziellen Materialeigenschaften inspirieren. Aus dem abgetöteten Gewebe des Glänzenden Lackporlings stellen sie Bausteine her, die beispielsweise zu Dämmplatten verarbeitet werden.

Pilzgewebe wird mit Holzspänen oder anderen pflanzlichen Abfällen vermischt

In morschem Holz breitet sich der Pilz unsichtbar mit einem schnell wachsenden, feinen Geflecht aus fadenförmigen Zellen aus, dem sogenannten Myzel. Es macht den eigentlichen Pilz aus. Der sichtbare Fruchtkörper dient nur der Vermehrung und produziert die mit der Luft verbreiteten Sporen. Um wachsen zu können, zersetzt der Lackporling das Holz. Die Zellulose daraus wandeln seine Zellen mithilfe spezieller Enzyme in Chitin um. Chitin ist ein äußerst stabiles und widerstandsfähiges Biopolymer, das auch im Tierreich vorkommt und Tierpanzern hohe Biegsamkeit und Elastizität verleiht. Die miteinander verwobenen Chitinstrukturen des Pilzmyzels sind teilweise sogar druckfester als Beton. Genau diese Eigenschaften nutzen die Forscher.

Nasa/myco-architecture project Ziegelsteine aus Pilzgeflecht, Gartenabfällen und Hackschnitzeln. So etwas könnte künftig verwendet werden, um Behausungen auf dem Mond oder dem Mars zu bauen.

Um Bausteine aus Myzelium herzustellen, mischen sie das Pilzgewebe mit Holzspänen oder anderen pflanzlichen Abfällen. Dafür benötigen sie große Mengen des Pilzes. Auf einer Farm des Partnerunternehmens Mycotech in Indonesien wird der Lackporling in großem Stil gezüchtet. In wenigen Tagen wächst so eine dichte, schwammähnliche Substanz aus miteinander verflochtenen Zellfäden heran. Diese Masse lässt sich in fast jede Form füllen, wo sie sich über einige Tage weiter verdichtet. Dann wird sie getrocknet, um das Wachstum zu stoppen und den Pilz abzutöten. Das Ergebnis sind leichte, druckfeste Bausteine, die gut isolieren. Die Forscher haben sie in einem Demonstrationsprojekt verwendet, für das ausschließlich kompostierbare Baustoffe eingesetzt wurden.

Zusammen mit den Architekten Werner Sobek und Felix Heisel hat KIT-Forscher Dirk Heisel eine moderne Drei-Raum-Wohnung im schweizerischen Dübendorf bei Zürich auf dem Campus der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt errichtet. Das 125 Quadratmeter große „Wohnlabor“, wie die Bioingenieure ihr Projekt nennen, ist Teil eines mehrstöckigen Forschungs- und Versuchsgebäudes. In dem Apartment wurden der neu entwickelte Baustoff in Form von Dämmplatten und Lehmputzträgern aus Pilzgeflecht verbaut, zusammen mit weiteren wiederverwendbaren Materialien.

Beispielsweise wurden aus Bauschutt neue Backsteine gefertigt und Getränkekartons zu Wandverkleidungen verarbeitet. Um die verwendeten Baustoffe später möglichst in reiner Form zurückgewinnen und wiederverwenden zu können, verzichteten die Erbauer vollständig auf künstliche Kleber oder Aufschäumer. Stattdessen wurde alles auf natürliche Weise geklebt, verschraubt oder gesteckt. „Wir wollen beweisen, dass es schon heute möglich ist, so zu bauen, dass sämtliche Ressourcen zu hundert Prozent und sortenrein wieder ausbaubar sind“, sagt Hebel.

Material wird im 3D-Drucker in eine beliebige Form gebracht

Die Langzeittauglichkeit muss der neue Werkstoff aus Pilzen noch in umfänglichen Praxistests beweisen. Dazu gehört auch, dass er mit Nässe klarkommt. An einer nachhaltigen Schutzschicht arbeiten Hebel und sein Team: „Wir vermeiden es, einen rein chemischen Schutz zu verwenden, weil wir dadurch den biologischen Kreislauf des Materials stoppen oder zumindest behindern würden. Ziel der Forschung ist es, ein Material zu entwickeln, das zu hundert Prozent den Anforderungen einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft entspricht.“ Studenten sind in das Wohnlabor eingezogen, um mit Erfahrungen aus dem Alltag die Studie zu ergänzen.

Den Lackporling, genauer das Myzel des Pilzes, züchtet auch Julia Krayer in ihrem Labor am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) in Oberhausen. Gemeinsam mit Kollegen am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP in Stuttgart entwickelt sie ein pilzbasiertes Material, das künftig verwendet werden soll, um umweltfreundliche Schallabsorber herzustellen. Dazu vermischt sie das Myzel mit einem pflanzlichen Substrat aus Stroh, Holz und Abfällen aus der Lebensmittelproduktion.

Statt in Formen füllt Krayer das feinkörnige Material in einen 3D-Drucker, der es dann in eine vorwählbare, beliebige Form bringt. Ist diese von dem Myzel vollständig durchzogen, wird das Material im Ofen getrocknet, um den Pilz abzutöten. Mithilfe der 3D-Drucktechnik lassen sich beliebige Formen des Pilzwerkstoffes wie am Fließband herstellen. Mehr noch. „Durch die feste, vom Pilzmyzel durchwachsene Struktur wären in Zukunft Schallabsorber aus deutlich dünneren Schichten möglich“, sagt IBP-Forscher Roman Wack. Derzeit testen die Forscher Prototypen aus dem pilzbasierten Material.

Pilze gehören zu den Nasa-Konzepten einer Besiedelung von Mond und Mars

Ein nachwachsender, isolierender Werkstoff, der sich schnell, platzsparend und in beliebigen Formaten herstellen lässt, das ist nicht nur ein Fall für die irdische Forschung. Die amerikanische Weltraumbehörde Nasa sucht nach neuen Konzepten, um ihre Pläne von der Besiedelung fremder Himmelskörper realisieren zu können. Astronauten, die auf dem Mond oder Mars leben und arbeiten, benötigen Behausungen. Woher soll das Baumaterial dafür kommen?

„Die traditionelle Herangehensweise, bei der alle nötigen Materialien herbeigeschafft werden müssen, ist wegen der damit verbundenen enormen Energiekosten nicht realisierbar“, sagt Astrobiologin Lynn Rothschild, die das Myco-Architektur-Projekt der Nasa am Ames Research Center im kalifornischen Moffett Field leitet. Dort beschäftigt sie sich mit der Frage, ob und wie Astronauten künftig Pilzmyzel auf einem fremden Himmelskörper züchten können, um es dort als wiederverwendbares Baumaterial für Lebens- und Wohnräume zu nutzen.

Weil die Pilze in einer kleinen Tüte als staubfeine Sporen auf die Reise ins All mitgenommen werden können, ist der Transport vergleichsweise kostengünstig. Am Ziel angekommen müssen die biologisch inaktiven Sporen dann zum Leben erweckt werden, um zu einem Myzel heranzuwachsen. Dazu brauchen sie ihre natürliche Umwelt, gewissermaßen ein Ökosystem im Kleinformat, das sie mit Sauerstoff, Wasser und Nährstoffen versorgt.

Eine mehrschichtige Kuppel als Lebenserhaltungssystem

Zusammen mit ihrem Team hat Lynn Rothschild ein künstliches Lebenserhaltungssystem entworfen, das diese Ansprüche erfüllt und zugleich als Gerüst für eine Behausung dienen kann: Eine Kuppel, die aus drei funktionalen Schichten besteht, bildet die Grundstruktur. Die äußere, transparente Schicht ist mit Wassereis gefüllt, das einerseits zum Schutz vor gefährlicher Strahlung dient. Einfallendes Sonnenlicht erwärmt das Eis, sodass es mit der Zeit schmilzt. Das Wasser tropft auf die darunter liegende mittlere Schicht. Darin leben Cyanobakterien. Die Fotosynthese treibenden Mikroben produzieren Sauerstoff und verwandeln das Kohlendioxid, welches das Pilzmyzel in der darunter liegenden Schicht erzeugt, in Biomasse, die beispielsweise auch als Dünger genutzt werden kann.

„So entsteht ein voll funktionsfähiges Lebenserhaltungssystem, was das Pilzmyzel ernährt“, erklärt die Wissenschaftlerin. Zur stabilen Behausung wird die Kuppel, wenn das Myzel zu seiner vollen Größe herangewachsen ist. Durch Wasserentzug und Erhitzen wird es abgetötet und kann dann als formbarer Grundstoff für den wiederverwertbaren Leichtbau dienen.

Der nachhaltige Werkstoff ist nicht nur für den Bau von Behausungen geeignet. Auch Möbel und andere Strukturen lassen sich aus dem Pilzmyzel herstellen, wie eine Studie der Nasa zeigt. „Ein universeller Baustoff eben, der eine große Zukunft vor sich hat“, sagt Lynn Rothschild.