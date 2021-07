Berlin - Es riecht nach Urwald – das ist der erste Gedanke, sobald man den neuen AI-Campus in der Max-Urich-Straße in Berlin-Gesundbrunnen betritt. Hunderte Pflanzen stehen wie kleine Wälder zusammen in dem 800 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum. Einige Bänke verstecken sich im Grünen, Tischgruppen stehen an der großen Fensterfront. An einem der Tische sitzen Rasmus Rothe und Adrian Locher, Gründer der Merantix AG. Vor zwei Jahren hatten sie die Idee, den AI-Campus ins Leben zu rufen.

Rothe und Locher bauen seit 2016 Start-ups in Berlin rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) auf. Sechs Start-ups sind bereits entstanden. Dazu gehört etwa Vara, das KI zur Brustkrebsfrüherkennung einsetzt. Eines ihrer größten Projekte ist der AI-Campus. AI steht für Artifical Intelligence, Künstliche Intelligenz. Monatelang wurde in dem Neubau im vergangenen Jahr gebaut. Am ersten April eröffnete der Campus.

Erster KI-Campus Europas

Wenn die beiden Gründer von ihrem Projekt erzählen, fallen Begriffe wie New Work Modell, Ökosystem der KI und immer wieder das eine Wort: Connection, Vernetzung. Denn darum geht es bei dem neuen Campus: um den Austausch zwischen Gründern, Investoren, Wissenschaftlern, Mittelständlern und Dax-Konzernen im Bereich der KI.

Pläne für einen KI-Campus hatten bereits Google, Telekom und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – doch sie scheiterten 2019. Warum versuchten es nun die Merantix-Gründer mit ihrem AI-Campus? „Wir wollten nicht nur einen Platz für unsere eigenen Start-ups schaffen, sondern mehr Menschen aus der KI-Szene Berlins an einem Ort zusammenbringen“, sagt Rasmus Rothe, der einen Doktortitel in Computervision hat und im Vorstand des KI-Bundesverbandes sitzt. „Wir wollen KI in Berlin, aber auch in Europa voranbringen. In dieser Form gibt es einen solchen Ort der Vernetzung der KI-Szene noch nicht. Er war längst überfällig.“

Die KI-Forschung in Berlin sei bereits weit fortgeschritten, „allerdings funktioniert der Transfer in die Wirtschaft oft sehr schlecht“, sagt Rothe. „In Europa wird viel geforscht und publiziert und in den USA wird dann gegründet. Das muss sich ändern,“ so Rothe. Das liege unter anderem an der Unklarheit europäischer Regelungen. Viele Gründer im KI-Bereich seien davon verunsichert. „Wir können Start-ups letztendlich auch viel besser regulieren, wenn sie in Europa gegründet wurden“ sagt Rothe.

Berliner Zeitung/ Markus Wächter Auf dem neuen AI-Campus gibt es wenige Büros, dafür zahlreiche Besprechungsräume und Sitzecken.



Der AI-Campus soll den Prozess, also den Transfer in die Wirtschaft, erleichtern und die Gründer unterstützen, etwa dabei, geeignete Investoren zu finden. Dafür kooperiert Merantix auch mit vielen Hochschulen und Forschungsinstituten Berlins, etwa der Technischen Universität Berlin und der Charité sowie mit der Humboldt- und der Freien Universität. Es existieren bereits Ausgründungsinitiativen im Bereich der KI. Auf dem AI-Campus sollen die Wissenschaftler bei dem Prozess nun unterstützt werden.

Mehr als 500 Menschen können sich vernetzen

Insgesamt können mehr als 500 Menschen auf den gut 5400 Quadratmetern, die auf zwei Etagen des Neubaus verteilt sind, arbeiten und sich vernetzen. Ein Fünftel der Fläche nehmen die Start-ups von Merantix ein. Der Rest sind Büroräume und einzelne Sitzplätze, die von Start-ups, Investoren, KI-Teams von Konzernen und Forschern, die sich mit Daten und KI beschäftigen, gemietet werden können. 80 Prozent seien bereits vergeben, so Locher. Auch Nicht-Mieter dürften den Campus jederzeit besuchen. „Es waren schon mehrere Gründer und Forschende aus anderen Ländern in Europa zu Besuch. Wir wollen ein Anziehungspunkt zum Vernetzen sein. Wenn jemand aus der KI-Branche nach Berlin kommt, ist der Campus eine erste Anlaufstelle für sie“, sagt Rothe.

Das Mieten von Büros und Sitzplätzen – das klingt nach Coworking-Space. „Wir sind aber mehr als das“, betont Locher. Und wieder kommt der Merantix-Mitgründer auf die Vernetzung zurück. Jede Woche finden auf dem Campus zwei bis drei Veranstaltungen statt – Gespräche, Vorträge, Workshops. In einer „Paper Discussion-Group“ sollen Forscher außerdem ihre wissenschaftlichen Arbeiten besprechen. An diesem Tag hält ein KI Investor aus dem Silicon Valley einen Vortrag – digital.

Grafik: BLZ/Hecher

Campus soll „New Work Modell“ verkörpern

Der Vernetzungsgedanke spiegelt sich auf dem gesamten Campus wieder: zahlreiche Meetingräume und Sitzecken, eine Küche, in der gemeinsam gekocht werden kann. Außerdem gibt es nur eine einzige Kaffeemaschine, „die Wasserstelle“, wie sie Locher bezeichnet – der zentrale Treffpunkt im Gemeinschaftsraum. Bald soll hier der erste Roboterkoch stehen, der auch von einem Berliner Start-up entwickelt wurde.

Der Campus soll ein „New Work Modell“, ein Modell der neuen Arbeitswelt, verkörpern, wie der Mitgründer betont. Es gebe viele Besprechungsräume und dafür weniger Büroräume. „Die Leute gehen bereits heute hauptsächlich ins Büro, um an Meetings oder Veranstaltungen teilzunehmen. Ansonsten arbeiten sie zuhause. Das ist die Zukunft, und so haben wir den Campus auch gestaltet,“ so Locher. Auf dem Campus gibt es auch Shared Workspaces, also Räume, die sich mehrere Menschen zum Arbeiten teilen.

Einen Platz in einem Shared Workspace hat sich Sebastian Rieder gemietet, Gründer von BetaFashion, ein Berliner Tech-Start-up, das Modefirmen hilft, Überproduktionen, Lagerbestände und mangelnde Verfügbarkeiten zu reduzieren. Auch an diesem Tag ist er auf dem Campus unterwegs. Warum er sich hier eingemietet hat? „Es ist nicht nur ein Arbeitsplatz. Man kommt ins Gespräch mit Gründern, aber auch mit Kunden“, erklärt Rieder. Auch er spricht von den Vorteilen der Vernetzung.

Und wie hoch ist die Miete? „Ich zahle 500 Euro pro Monat. Der Preis ist für das Angebot gerechtfertigt. Bislang finde ich es sehr sinnvoll, hier zu arbeiten. Ich sammele Expertise, lerne dazu und treffe viele Menschen aus dem KI-Bereich“, so Rieder.

Die Merantix-Gründer versichern, dass sie mit dem Campus keinen Gewinn machen. „Wenn fast alle eingezogen sind, ist es für uns kostendeckend“, sagt Locher. „Wir profitieren natürlich von dem Austausch, der Expertise. Unsere Start-ups können sich so besser vernetzen und damit erfolgreicher sein – das ist unser Gewinn.“

Biotech-Start-up Cambrium

Neben den Shared Working Spaces gibt es auch feste Büros auf dem Campus. An den Bürotüren hängen bereits die Namen der Start-ups, die einziehen werden oder bereits eingezogen sind. Ein Start-up, das schon vor Ort arbeitet, ist Cambrium, eine Ausgründung der Merantix AG. Die Front des Büros ist verglast, auch das ist Absicht der Merantix-Gründer. Der Campus soll auch in den Büros eine offene Atmosphäre schaffen.

Berliner Zeitung/ Markus Wächter Mitchell Duffy, Gründer des Biotech-Start-ups Cambrium.



Das Biotech-Start-up Cambrium befasst sich mit der Produktion von neuartigen Biomaterialien, erklärt Gründer Mitchell Duffy. Das Ziel des Start-ups ist es, neuartige Proteine mit Hilfe von KI zu entwickeln, und diese in einem nachhaltigen Fermentationsprozess herzustellen. Diese werden dann als Bausteine für die Herstellung von Biomaterialien verwendet. Ihr erstes Produkt ist ein veganes Kollagen für kosmetische Anwendungen, ein Stoff der bisher nur tierischen Ursprungs gewonnen werden konnte. Auch der gebürtige US-Amerikaner betont den einen entscheidenden Vorteil, auf dem Campus zu arbeiten: die Vernetzung. „In unserem Labor in Berlin-Buch arbeiten wir an den Proteinen. Auf dem Campus arbeiten wir mit der KI und am Ausbau des Start-ups“, sagt Duffy. „Es ist eine neue Art des Arbeitens. Mir gefällt das.“ Und gerade im Bereich der synthetischen Biologie werde sich in den kommenden Jahren viel bewegen, auch auf dem AI-Campus, davon ist Duffy überzeugt.

Kann der AI-Campus Berlin zu einem Vorreiter in Sachen KI machen? „Auf jeden Fall. Gerade im Vergleich zu China und den USA müssen wir stark aufholen. Der Campus ist eine große Chance“, sagt Locher. „Wir wollen die KI-Szene in Berlin und Europa endlich stärken – das ist unser Ziel.“