Berlin - Der Bausektor ist derzeit alles andere als klima- und umweltfreundlich. Deutschlandweit macht die Bau- und Gebäudewirtschaft mittlerweile gut 40 Prozent der CO₂-Emissionen aus und verursacht rund 50 Prozent des Abfalls. Nach den Verpackungen ist die Baubranche zudem das zweitgrößte Anwendungsgebiet von Kunststoffen. So wurden allein im Jahr 2017 etwa 2,6 Millionen Tonnen Kunststoffe in Deutschland verbaut, heißt es in einer aktuellen Studie des Umweltbundesamtes (UBA). Das Kunststoffrecycling müsse in der Baubranche dringend gestärkt werden, fordern die Autoren der Studie. Noch passiere in der Hinsicht viel zu wenig.

Und wie sieht es in Berlin aus? Der neue Senat will die Ressourcenwende im Bausektor voranbringen – so verspricht es zumindest der neue Koalitionsvertrag. Die rot-grün-rote Koalition werde demnach einen deutlichen Schwerpunkt auf Investitionen in Klimaschutz und Klimaanpassung legen und das Bauen in Berlin konsequent auf Nachhaltigkeit ausrichten. Damit werde Berlin Teil des „Green Deals“ der Europäischen Union.

Ressourcen sollen wiederverwendet werden

Das Land und seine Unternehmen wollen sich laut Koalitionsvertrag dazu verpflichten, bei Neubauten eine Zertifizierung nach dem Bewertungssystem nachhaltiges Bauen (BNB) einzuhalten. Neue Gebäude sollen demnach möglichst aus nachwachsenden und kreislaufgerechten Baustoffen errichtet werden und CO₂ einlagern. Kreislaufgerecht bedeutet, dass Materialien nicht im Müll landen, sondern mehrfach genutzt und wiederverwendet werden können. Ein entscheidender Vorteil dabei: Die immer knapper werdenden Ressourcen wie Sand oder Kies werden auf diesem Weg gespart.

Schulgebäude und Wohnbauten der Landeswohnungsunternehmen (LWU) sollen in Zukunft vermehrt aus Holz und klimagerechten Baustoffen gebaut werden, verspricht der Berliner Senat. Wo Bauteile abgebrochen werden, gelte außerdem das Primat der Kreislaufwirtschaft. In Zusammenarbeit mit der Bauwirtschaft solle das Recycling von Bauabfällen deutlich verstärkt und die Lagerung und Wiedernutzung von älteren Bau- und Ausbauteilen ermöglicht werden.

Am 1. Dezember trat in Berlin bereits eine Verwaltungsvorschrift in Kraft, die eine Wiederverwendung und das Recycling von Baustoffen beim Rückbau öffentlicher Gebäude verbindlich vorschreibt. Bei öffentlichen Hochbauvorhaben müssen außerdem in Zukunft nachwachsende Baustoffe und gütegesicherte Recyclingbaustoffe eingesetzt werden. Mit dieser Regelung könnte das Land Berlin bereits eine Vorbildfunktion in Sachen nachhaltiges Bauen einnehmen.

Mehr Recycling, bessere Trennung

Die Vorhaben der Berliner Regierung sind dringend nötig. Die Baubranche müsse dringend nachhaltiger werden, so das UBA. Doch derzeit fehle es in Deutschland noch an geeigneten Vorgaben für das Recycling der Kunststoffbauprodukte. Das UBA schlägt vor, dass man den Rezyklateinsatz erhöhen könnte, also den Einsatz recycelter Kunststoffe. Bei Rohren beispielsweise, die mit einer Million Tonnen jährlich den größten Bereich der Kunststoffbauprodukte bilden, gebe es noch nicht genug Rezyklat, um die Nachfrage zu bedienen.

Auch Bau- und Abbruchabfälle müssten getrennt gesammelt werden – ein Punkt, der auch im Berliner Koalitionsvertrag angesprochen wird. Dies sei derzeit oft nicht der Fall, betonen die Autoren der UBA-Studie. Kunststoffe würden in der Praxis noch zu oft über gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgt werden. Ein Problem der derzeitigen Vorschriften: Dämmstoffe aus Kunststoff müssten gemeinsam mit werkstofflich völlig unterschiedlicher Glas- und Steinwolle gesammelt werden. Das UBA schlägt vor, diese künftig gemeinsam mit Kunststoffen zu sammeln.

Verpackungen von Bauprodukten seien hingegen keine Bau- und Abbruchabfälle und müssten nach den Vorgaben des Verpackungsgesetzes recycelt werden. Zu oft würden die Verpackungen derzeit noch in den Bauabfällen landen, bemängeln die Autoren der Studie.

Recht fortschrittlich sei die Baubranche immerhin bei der Vermeidung von Verpackungen, so das UBA. Es gebe einen hohen Anteil unverpackter Güter und unterschiedliche Mehrwegkonzepte für Verpackungen wie Paletten oder Transportkisten. Kunststoffverpackungen, die dennoch benötigt werden, würden gute Voraussetzungen für den Einsatz von recyceltem Kunststoff bieten. „Ein Rezyklateinsatz von 30 Prozent erscheint technisch machbar und sollte mittelfristig durch eine entsprechende Rezyklateinsatzquote festgelegt werden“, heißt es in der Studie.