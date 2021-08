Köln - Die größte Spielemesse der Welt fand in diesem Jahr pandemiebedingt nicht in den Kölner Messehallen, sondern in Form verschiedener Video-Livestreams im Netz statt. Den Anfang machte die Opening Night Live, in der Neuheiten aus der Welt der Computerspiele vorgestellt wurden.

Bereits 2020 musste die Gamescom wegen der Corona-Pandemie komplett im Netz stattfinden. Für 2021 war die Gamescom ursprünglich als Hybrid-Veranstaltung im Netz und vor Ort geplant – allerdings im kleineren Rahmen als vor der Pandemie. Bei der bislang letzten regulären Gamescom 2019 kamen insgesamt 370.000 Besucher zu der Messe. Anfang Mai hatten die Veranstalter Koelnmesse und der Branchenverband Game aber beschlossen, die Gamescom auch dieses Jahr komplett ins Netz zu verlagern.

Digitalminister Scheuer verspricht Unterstützung

Die Games-Branche in Deutschland ist im internationalen Vergleich klein – soll aber weiter gefördert werden. „Mein Ziel ist, diese dynamische Branche und den Standort Deutschland weiter voranzutreiben“, sagte Digital- und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der politischen Eröffnung der Gamescom am Donnerstag.

Der deutsche Games-Markt ist in der Corona-Pandemie deutlich gewachsen, deutsche Entwickler profitieren davon aber kaum: 2020 setzte die Spielebranche in Deutschland nach Angaben des Branchenverbandes Game rund 8,7 Milliarden Euro um, nach 6,6 Milliarden Euro 2019. Der Umsatzanteil von Spielen aus Deutschland sank in der Heimat aber sogar leicht – von 4,9 auf 4,2 Prozent.

Vor einem Jahr hatte Scheuer den Startschuss für die von der Branche lange geforderte finanzielle Förderung der Spiele-Entwicklung in Deutschland gegeben. 50 Millionen Euro gibt es im Rahmen des Programms pro Jahr.

Forderung der Drogenbeauftragten

Die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig (CSU) wies darauf hin, dass seit der Corona-Pandemie immer mehr Menschen mit Apps oder Games spielten. Kinder sollten vor allem von Glücksspielelementen ferngehalten werden: „Schließlich sollen Games weder arm noch abhängig machen“, stellte sie heraus. Die Regeln dazu im neuen Jugendmedienschutzgesetz müssten „jetzt schnell umgesetzt und überwacht werden“.

Wie umgehen mit Hatespeech?

Strafbewehrte Inhalte wie Hatespeech seien bei Games glücklicherweise sehr selten, sagte Felix Falk, Geschäftsführer des für die Spielebranche zuständigen Verbands Game. Diese fänden sich eher in sozialen Medien. „Darüber hinaus gehen Games-Unternehmen auf verschiedenen Wegen freiwillig auch dagegen vor, wenn es in einzelnen Spielen zu beleidigender oder diskriminierender Kommunikation kommt“, so Falk weiter. Dafür gebe es etwa Community-Manager, die Regeln durchsetzen und Verstöße sanktionieren. „Die Erfahrungen zeigen allerdings auch, dass die zuständigen Behörden ihre digitalen Kompetenzen dringend weiter ausbauen müssen, um auch ihrer Aufgabe gerecht werden zu können.“

Heiß erwartete Titel erscheinen später

Bei der zweistündigen Opening-Show voller Ankündigungen und Trailer waren Neuigkeiten unter anderem zu den heiß erwarteten Titeln „Halo Infinite“ und „Horizon Forbidden West“ bekannt gegeben worden. Der Ego-Shooter „Halo Infinite“ für die Xbox kommt am 8. Dezember. Das Spiel legt erneut einen großen Fokus auf den Multiplayer in verschiedenen Modi. Für „Horizon Forbidden West“ hatten die Entwickler eigentlich eine Veröffentlichung auf Playstation 4 und 5 im Jahr 2021 geplant. Der Release wird aber noch ein wenig verschoben. Die Fortsetzung um die rothaarige Protagonistin Aloy in einer post-apokalyptischen Welt voller mechanischer Tiere kommt nun am 18. Februar 2022.

Das Kultschaf von Devolver

Der vielleicht eigenartigste Teil der Präsentationen kam vom Publisher Devolver Digital mit dem Spiel „Cult of the Lamb“. Darin wird ein Lamm von einem rätselhaften Fremden vor der Exekution gerettet – dafür aber von einem Dämon besessen. Das Schaf baut eine Sekte unter niedlichen Waldtieren mit großen Augen auf. Gleichzeitig muss es aber auch fies aussehende Monster bekämpfen. Das Spiel ist für 2022 angekündigt.

Superhelden ohne Grausamkeiten

Wer auf Superhelden nicht verzichten will, kann sich „Marvel’s Midnight Suns“ anschauen. Das neue Spiel von „Xcom“-Entwickler Firaxis ist ein taktisches Rollenspiel. Allerdings soll es in der Spielweise „keinerlei Gemeinsamkeiten“ mit „Xcom“ haben, wie die Seite Polygon berichtet.

Spielende sollen sich einen eigenen Avatar mit Superkräften erstellen können. Im Trailer waren unter anderem die Superhelden Wolverine, Iron Man, Blade und Ghost Rider zu sehen. Wie genau das Spiel aussehen soll, wird in einem weiteren Stream am 1. September gezeigt.

Diversität ohne Ansage

Was bei der Show auch auffiel, ohne dass es groß betont wurde: Viele Studios setzen in ihren Charakteren auf Diversität. Eine große Zahl der Hauptpersonen in den Trailern ist weiblich, oft auch mit nicht-weißer Hautfarbe. Ein Beispiel: Im gezeigten Video zu „Call of Duty: Vanguard“ spielt die Russin Polina Petrova die Hauptrolle. Sie kämpft in dem Spiel in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Stalingrad gegen deutsche Soldaten und lernt ihre Rolle als Scharfschützin. Spielende können Polina dann auch als Spezialistin im Multiplayer steuern.