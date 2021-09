Berlin - Instagram und der Mutterkonzern Facebook stehen massiv in der Kritik. So hat das Unternehmen laut Recherchen des Wall Street Journals eine firmeninterne Studie mit brisantem Inhalt teils jahrelang und bewusst unter Verschluss gehalten. Der Schlüsselsatz lautet: „Wir verschlechtern das Körperbild bei einem von drei Mädchen im Teenager-Alter.“ Das sagte der Journalist Jeff Horwitz, einer der Autoren des Artikels, dem TV-Sender CNBC. Weiter heißt es in der Studie, Teenager gäben Instagram die Schuld für den Anstieg von Angstzuständen und Depressionen. Diese Reaktion sei demnach unaufgefordert und konsistent über alle Gruppen hinweg angegeben worden. Von Teenagern mit Suizidgedanken führten den Wunsch zudem 13 Prozent der britischen und 6 Prozent der amerikanischen Nutzer auf Instagram zurück.

Experten schätzen, dass allein in den USA etwa 22 Millionen Jugendliche Instagram täglich nutzen. Vor allem die Bilder unzähliger Influencer, die sich mit vermeintlich makellosen Körpern präsentieren, setzen junge Mädchen unter Druck und verursachen mitunter massive psychische Probleme. Das betonen Psychologen. „Es führt dazu, sich selbst nicht gut genug zu finden, und es führt zu Depressionen. Zu Essstörungen. Es wird schlimm, wenn man glaubt, das was man dort sieht, wahr ist“, sagte der US-Psychologe Brad Klontz bei CNBC.