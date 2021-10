Berlin - Dass irgendwas in der weltweiten Spitzenforschung nicht stimmt, hat man wieder bei der Vergabe der Nobelpreise in der vergangenen Woche gesehen. Wieder war keine einzige Frau dabei, weder bei Medizin noch bei Chemie und Physik. Unter den insgesamt 187 Chemie-Nobelpreisträgern seit 1901 sind nur sieben Frauen. In der Physik ist es noch schlimmer: Hier gibt es nur vier Frauen unter 218 Nobelpreisträgern.

Bis heute ist das Bild des Nobelpreisträgers von den ehrwürdigen Herren geprägt, die zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert stammten. Man erinnere sich: Erst ab 1908 durften Frauen in Berlin regulär studieren. Lange wirkte das Vorurteil fort, dass Frauen für die Wissenschaft nicht geeignet seien. Sie seien von Natur aus Hausfrauen und Mütter, hätten ein kleineres Gehirn, ließen sich von Emotionen ablenken, und ihre Frisuren würden am Bunsenbrenner Feuer fangen.

Männliche Einzelleistungen im Labor

Die berühmte Kernphysikerin Lise Meitner musste in ihren ersten Labor-Jahren die Universität noch durch die Hintertür betreten. Insgesamt 48-mal wurde Lise Meitner für den Nobelpreis vorgeschlagen, wegen ihrer großen theoretischen Leistungen. Aber es führte kein Weg hinein.

Die heutigen Nobelpreise spiegeln die Wissenschaftswelt wider, wie sie vor 20 bis 50 Jahren aussah. Denn so alt sind viele der heute ausgezeichneten Leistungen. Und die Nobelpreisträger sind meist männlich, weiß und recht betagt – mitunter 90 Jahre alt und älter. Wie in diesem Jahr.

Antiquiert wirkt auch der Eindruck, dass einsame Männer im Labor „bahnbrechende“ Einzelleistungen erbringen. Und dass sich einzelne Nationen den Erfolg an die Fahne heften können. Seit den 1950er-Jahren sind es vor allem die US-Amerikaner, die einen großen Auftrieb erlebten, nachdem die deutsche Spitzenforschung unter Hitler vertrieben oder in Trümmern untergegangen war. Auch die jetzt geehrten beiden Deutschen Klaus Hasselmann und Benjamin List haben vor allem von den US-amerikanischen Laboren profitiert, an denen sie einst arbeiteten.

Immer wieder reden Forscher begeistert über die Elite-Labors von Harvard, MIT und Stanford: mit wenig Bürokratie, kreativer Atmosphäre und Millionen-Etats. „Alle trugen kurze Hosen und T-Shirts, waren nur ‚Bills‘ und ‚Nics‘“, erzählte der Nobelpreisträger Benjamin List über das US-Institut, in dem er seine großen Entdeckungen gemacht hat. „Die Aktivierungsbarriere, um ins Gespräch zu kommen, war extrem niedrig.“

Gemischte, junge, internationale Teams

Aber all dies ist längst kein Alleinstellungsmerkmal der Amerikaner mehr. Deutschland hat aufgeholt – ja auch Berlin, trotz mancher finanzieller und bürokratischer Hürden, die noch immer bestehen. Das wichtigste Merkmal heutiger Spitzenforschung ist, dass sie nur noch selten von einsamen Einzelnen im Labor betrieben wird. Sie findet in gemischten, internationalen, oft sehr jungen Teams statt. So etwas lässt sich nur schwer abbilden, wenn man Einzelne auszeichnet. Ein Beispiel: An der Entdeckung der Gravitationswellen im All waren Hunderte Forscher weltweit beteiligt. Aber nur drei von ihnen erhielten 2017 den Nobelpreis.

Immer gibt es Einzelne, die geniale Ideen haben oder Impulse setzen. Aber die naturwissenschaftliche Spitzenforschung selbst kann nicht mehr im Alleingang betrieben werden. Ein Beispiel: In Berlin revolutionierte Rudolf Virchow vor 160 Jahren die Zelltheorie. Auf ihrer Basis bauen heute Hunderte Forscher viele Institutionen der Stadt zu einem großen vernetzten Zellklinik-Zentrum aus, um Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkt und Alzheimer schon ganz früh erkennen und bekämpfen zu können, mit modernsten Technologien. Das Zentrum soll den führenden medizinischen Innovationszentren in den USA zumindest ebenbürtig sein.

Solche Spitzen-Teams gibt es heute überall. Und die Entdeckungen, die hoch spezialisierte Forscher heute machen, sind lauter einzelne Schritte, die am Ende Bereiche der Medizin, der Energie- und Umwelttechnologien, der Materialforschung, der Kommunikation oder der Astronomie revolutionieren. Schaut man sich die Teams an, findet man viele junge weibliche Gesichter.

Die Nobel-Juroren wissen, dass sie unter Kritik stehen und auf die Wandlungen reagieren müssen. In den letzten Jahren haben sie deshalb bereits einige Male Ältere und Jüngere zusammen ausgezeichnet. Ja, und man sieht auch etwas mehr Frauen – bis hin zu der Berlinerin Emmanuelle Charpentier, die den Chemie-Nobelpreis im vergangenen Jahr erhalten hat. Nein, Deutschland muss sich nicht verstecken. Auch nicht Berlin. Und in den nächsten Jahren sind sicher noch so manche Überraschungen drin.