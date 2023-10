Forscher behaupten: Der Frühmensch war ein Aasfresser

Für Frühmenschen war der Verzehr von Fleisch ein wichtiger Faktor in der Ernährung. „Es bleibt jedoch umstritten, ob die frühen Hominine ihre tierische Nahrung als Aasfresser oder durch die Jagd auf große Säugetiere erlangten“, heißt es zu Beginn einer neuen Studie aus Spanien. Deren These ist, dass Kadaver für Frühmenschen in Südeuropa eine wichtige Nahrungsquelle gewesen sein könnten.

Hominine – eine Gruppe, die den Menschen und ausgestorbene Verwandte umfasst – kamen vor 1,4 Millionen Jahren auf die Iberische Halbinsel. Aber es gibt nicht viele Hinweise darauf, wie sie sich an die europäischen Ökosysteme angepasst haben. „Eine der am heißesten diskutierten Fragen ist die, wie sie an Nahrung gelangten“, heißt es in einer Darstellung der Studie der Wissenschaftler Ana Mateos und Jesus Rodriguez vom National Research Center On Human Evolution (CENIEH) im spanischen Burgos.

Der Studie zufolge hätten Säbelzahnkatzenarten die Ausbreitung der Hominine von Afrika nach Europa erleichtert, indem sie in Eurasien eine Nische für Aasfresser schufen. Denn die von den Säbelzahnkatzen zurückgelassenen Kadaver enthielten noch reichlich Fleisch und Fett, das die Frühmenschen nutzen konnten, wie die spanischen Wissenschaftler im Fachjournal Scientific Reports schreiben.

Wettbewerb zwischen Riesenhyänen und Frühmenschen

Andere Forscher aber vermuten, „dass die Nische für einen großen Aasfresser in Eurasien bereits von der Riesenhyäne (Pachycrocuta brevirostris) besetzt war, was die Menschen daran hinderte, diese Ressource zu nutzen“. Diese vor langer Zeit ausgestorbenen Riesenhyänen erreichten nahezu die Ausmaße eines Löwen.

Die Wissenschaftler vom CENIEH zeigen in ihrer Studie, dass die Hominine vor etwa 1,2 Millionen bis 0,8 Millionen Jahren in der Lage waren, mit der Riesenhyäne zu konkurrieren. Sie nahmen eine Schätzung darüber vor, wie oft große Fleischfresser halb aufgegessene Kadaver zurückließen und wie viele Nährstoffe diese noch enthielten. Wenn die Säbelzahnkatze Megantereon jede Woche ein Beutetier wie ein großes Huftier getötet habe, sei nach vorsichtiger Schätzung nur ein Drittel der verwertbaren Energie des Kadavers von ihm verbraucht gewesen, bevor das nächste Tier zur Beute wurde, so die Forscher.

„Wir können den Wettbewerb zwischen Riesenhyänen und Homininen in verschiedenen ökologischen Szenarien simulieren“, erklärte der Paläoökologe Jesus Rodriguez. Dazu nutzten die Forscher ein Computermodell. Die Ergebnisse der Experimente stützen die These, dass Säbelzahnkatzen reichlich Ressourcen für Aasfresser erzeugten und dass Hominine diese unter unterschiedlichen ökologischen Bedingungen hätten nutzen können.

Von der Gruppengröße hing der Erfolg ab

Die Gruppengröße war dabei für die Frühmenschen ein grundlegender Faktor, um erfolgreich mit Riesenhyänen konkurrieren zu können. „Die Simulationen zeigen, dass Hominine in Gruppen agieren müssen, sie zeigen aber auch, dass es eine optimale Gruppengröße gibt, obwohl wir diese nicht genau bestimmen konnten“, erklärte die Paläophysiologin Ana Mateos. Werde diese Gruppengröße überschritten, werde die „passive Plünderung“ von Kadavern zu einer weniger effektiven Strategie.

Den Modellrechnungen zufolge könnten sich Hominine im Ringen um solche Reste gut gegen einzeln lebende Riesenhyänen durchgesetzt haben, wenn ihre Gruppe mindestens fünf Individuen umfasste. Kleinere Gruppen hätten möglicherweise nur bei hoher Raubtierdichte und entsprechend mehr Beuteresten eine merkliche Chance gehabt, an Aas zu kommen.

Kadaver könnten demnach im Frühpleistozän eine wichtige Fleisch- und Fettquelle für Hominine der Region gewesen sein, insbesondere im Winter, wenn pflanzliche Ressourcen knapp waren. Möglicherweise habe die Konkurrenz mit Hyänen um Aas zudem die Entwicklung von Gruppenzusammenhalt, gemeinsamer Verteidigung und Kommunikation bei Homininen gefördert.

Vertreibung der Riesenhyänen mit Stöcken und Steinen

Aas zu fressen, sei heutzutage unter mittelgroßen Fleischfressern ein weit verbreitetes Verhalten. Auch Jäger-und-Sammler-Gemeinschaften wie die Volksgruppe der Hadza im Norden Tansanias nutzen demnach das Fleisch gefundener Kadaver. Von Schimpansen sei bekannt, dass sie durch Schreien und Steinewerfen Leoparden einzuschüchtern und von der Beute zu vertreiben versuchen.

Ähnlich könnten Hominine mit Stöcken oder Steinen hantiert und geschrien haben, um eine Riesenhyäne von einem Kadaver zu verjagen, so das Forschungsteam. Tatsächlich gebe es archäologische Funde von der Iberischen Halbinsel, die als Wurfsteine interpretiert werden könnten. Sichere Belege haben die Forscher allerdings nicht. An der Studie waren auch Wissenschaftler des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, der Universität Trier und des Senckenberg-Forschungsinstituts in Frankfurt am Main beteiligt. (dpa/fwt, BLZ)