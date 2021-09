Berlin/Halle/Karlsruhe - „Wie Sand am Meer“ - so sagt man, wenn etwas in riesiger Menge vorhanden ist. Ausgerechnet auf Sand, der sich zum Bauen eignet, trifft das nicht mehr zu. Längst ist in Fachkreisen von einer weltweiten Sandknappheit die Rede. Auch Deutschland importiert inzwischen Sand, der zusammen mit Kies ein wichtiger Bestandteil des bedeutendsten Baustoffs überhaupt ist: Beton.

Ein weiterer entscheidender Inhaltsstoff von Beton ist Zement, zusammen mit Wasser das Bindemittel für Sand und Kies. Bei der Aufbereitung von Kalkstein für die Zementproduktion entweichen große Mengen Kohlendioxid (CO2). Pro Tonne Zement gelangen etwa 0,7 Tonnen des Treibhausgases in die Atmosphäre. Etwa ein Drittel davon entfällt auf den hohen Energiebedarf, wenn die Zementklinker bei bis zu 1450 Grad Celsius gebrannt werden. Insgesamt ist die Zementproduktion für acht Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich – fast dreimal so viel wie der weltweite Flugverkehr (2,8 Prozent).