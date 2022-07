Mitunter heißt es: Frauen und Mathematik, das gehe nicht zusammen. Deren Interessen lägen woanders. Ein exzellentes Beispiel, dass es auch ganz anders aussehen kann, gibt Maryna Viazovska. Die gebürtige Ukrainerin ist am Dienstag mit der Fields-Medaille der International Mathematical Union (IMU) geehrt worden, einer Art Nobelpreis für Mathematik.

Die Fields-Medaille gibt es seit 1936. Benannt ist sie nach dem kanadischen Mathematiker John Charles Fields (1863–1932). Sie wird alle vier Jahre an zwei bis vier Mathematiker verliehen, die jünger als 40 Jahre sind und „herausragende Entdeckungen in der Mathematik“ gemacht haben. Unter bisher 64 Geehrten sind erst zwei Frauen. Die erste war 2014 die 1977 geborene Iranerin Maryam Mirzakhani, Professorin der Stanford University, die im Alter von 40 Jahren an Krebs starb.

Mit 34 Jahren Professorin für Zahlentheorie in der Schweiz

Die zweite ist nun Maryna Viazovska, die 1984 in Kiew geboren wurde. Mit zwölf Jahren begann sie in der Schule an Mathe-Olympiaden teilzunehmen. Mit 34 Jahren war sie bereits Professorin für Zahlentheorie in der Schweiz, an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL). 2016 gelang ihr „die Lösung des Problems der Kugelpackung in den Dimensionen 8 und 24“, nach der mehr als vier Jahrhunderte lang gesucht wurde, wie ihre Hochschule mitteilte. Es gehe um „die Frage, wie man Kugeln so dicht wie möglich aneinanderpacken kann, zum Beispiel bei einer Orangenpyramide“.

Die Ukrainerin hat ihren Doktortitel übrigens 2013 in Bonn gemacht und war Post-Doktorandin an der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin in Adlershof. Sie wurde nun gemeinsam geehrt mit drei Mathematikern aus den USA, Großbritannien und Frankreich. Doch nicht nur sie gibt ein Beispiel, dass Mathe auch etwas für Mädchen sein kann. Denn sie ordnet sich ein in eine Reihe von Frauen, die entscheidende Beiträge in der Mathematik geleistet haben.

US-Mathematikerin berechnete Umlaufbahn für den Weg zum Mond

Wie etwa die Göttinger Mathematikerin Irmgard Flügge-Lotz (1903–1974) , der es mit gerade mal 28 Jahren gelungen war, wesentlich einfachere Formeln für die Berechnung des Auftriebs an Tragflügeln von Flugzeugen zu finden. Das befähigte Flugzeugkonstrukteure dazu, Tragflügel mit verbesserter Leistung vorauszuberechnen, was sehr viele teure Tests im Windkanal ersparte. Oder wie die Britin Ada Lovelace (1815–1852), die manche als erste Programmiererin überhaupt bezeichnen. Oder wie Emmy Noether (1882–1935), die erste Mathematik-Professorin Deutschlands. Sie begründete die moderne Algebra.

Legendär ist auch die Leistung der schwarzen US-Mathematikerin Katherine Johnson (1918–2020). Ohne sie wäre es gar nicht möglich gewesen, 1969 die ersten Menschen zum Mond zu schicken. Denn Johnson berechnete die korrekte Umlaufbahn für die Apollo-11-Raumfahrtmission. Und später auch den rettenden Rückweg für die havarierte Apollo-13-Mission.