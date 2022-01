Sibbesse - Am rätselhaftesten ist erst einmal der Name der historischen Dampflok. Sie heißt „Schunter“. Das ist aber kein völlig unverständliches Eisenbahner-Deutsch, sondern nur der Name eines Flusses, an dem die Strecke, die die Lok der früheren Braunschweigischen Landeseisenbahn dereinst befuhr, entlangführte, erklärt Harald Strube, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Historische Eisenbahn e.V. Denn die Lokomo­tiven wurden früher nach Bächen und Flüssen an den Strecken benannt.