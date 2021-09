Berlin - Jährlich werden 1,5 Millionen Tonnen Wasch- und Reinigungsmittel in Deutschland verkauft. Das bedeutet nicht nur jede Menge Verpackungsmüll. Die Putz- und Waschmittel enthalten teilweise aggressive Chemikalien: Alkohole, Bleichmittel, Tenside aus Palmöl oder Erdöl und vieles mehr. Die Substanzen können nicht nur für Menschen schädlich sein, sie gelangen über das Abwasser auch in die Umwelt und damit in das Grundwasser.

Dass das ein Problem ist, haben bereits einige Hersteller und Gründer erkannt. Inzwischen gibt es mehrere Unternehmen auf dem Markt, die auf Nachhaltigkeit bei Reinigungsmitteln setzen. Eine der bekanntesten ist die Firma Everdrop aus München, die Reinigungsmittel in Tablettenform verkauft, die man zu Hause nur noch in Glasflaschen mit Leitungswasser anrührt. Das Versprechen: CO2 und Plastik zu vermeiden. Ein weiteres bekanntes Start-up, das nach einem ähnlichen Prinzip Reinigungsmittel herstellt, ist das Berliner Start-up Moanah, das sich auf das Nachfüllen von Reinigungspulver in Glasflaschen und in umweltfreundlicher Verpackung spezialisiert hat.

Klärschlamm ist kein Müll, sondern eine wertvolle Ressource

Die bisher auf dem Markt existierenden nachhaltigen Reiniger werden dabei entweder aus Erdöl oder auf Pflanzenbasis hergestellt. Doch keines der Mittel besteht bisher aus recycelten Rohstoffen, sagt Sunny Bhasin. Der Umwelttechniker möchte das mit den Reinigern seines Start-ups Cycle mit Sitz in Ungarn ändern: Seine Putzmittel werden aus recyceltem Abwasser hergestellt.

Der gebürtige Inder arbeitet bereits seit mehreren Jahren in der Abwasserbehandlung, um Abwasser von jeglichen chemischen Abfällen und Fremdstoffen zu befreien. Neben dem gereinigten Wasser entsteht dabei auch Klärschlamm, der reich an Nährstoffen ist. Das Problem: Den Schlamm will keiner haben. „Die Menschen sagen, dass das Müll ist. Aber für mich ist es eine wertvolle Ressource: Biomasse. Da steckt eine Menge Energie drin“, erklärt Bhasin. Sein Team und er überlegten daher lange hin und her, wie man den Klärschlamm nutzen könnte.

Ein entscheidender Schlüsselmoment war schließlich ein Besuch bei seiner Schwester in London vor mehr als zehn Jahren. Sie kämpfte damals gegen Brustkrebs und warf all ihre Wasch- und Putzmittel in den Müll. „Ich fragte sie, warum sie das mache. Sie antwortete mir: Schau mal auf die Inhaltsstoffe“, erzählt Bhasin. „Ich sah auf die Liste mit den Inhaltsstoffen und dachte mir damals nur: Das kann doch nicht sein. Kein Mensch sollte in die Nähe solcher Stoffe kommen, vor allem nicht, wenn man Krebs hat.“

imago/VCG

In Kläranlagen wird das Abwasser von jeglichen chemischen Abfällen und Fremdstoffen befreit. Zum Schluss entstehen gereinigtes Wasser und Klärschlamm.

90 Prozent der Reiniger bestehen aus recyceltem Abwasser

Nach dem Besuch bei seiner Schwester wusste Bhasin: Er will eine nachhaltigere und gesündere Alternative zu den chemikalischen Reinigungsmitteln herstellen – und zwar aus dem übrig gebliebenen Klärschlamm, den keiner haben will. Doch wie wird aus dem Schlamm ein gut riechendes und effektives Reinigungsmittel? „Das ist letztendlich wie Bier brauen“, sagt der Umwelttechniker. „Der Unterschied: Wir brauen eben Klärschlamm.“

Durch den Prozess der Fermentierung, also der Umwandlung organischer Stoffe in Säure, Gase oder Alkohol mithilfe von Millionen Mikroorganismen, entstehe aus dem Klärschlamm biologische Essigsäure. „Essig wird schon seit vielen Jahrhunderten als effektives Putzmittel eingesetzt und wurde bereits in der Bibel erwähnt“, sagt Bhasin. Durch die Destillation werde zudem recyceltes Wasser aus dem Schlamm gewonnen.

90 Prozent der Reiniger von Cycle bestehen aus dem recycelten Abwasser. Die restlichen zehn Prozent enthalten vegane Seife, natürliche Duftstoffe und Zitronensäure. Gut zehn Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat das Cycle-Team in Budapest gebraucht, um die perfekte Rezeptur für die Reiniger zu finden, die effektiv und nachhaltig sind. „Viele nachhaltige Reiniger haben den Nachteil im Vergleich zu chemischen Reinigern, dass sie nicht so effektiv sind. Unsere Reiniger sind hingegen genauso effektiv wie die herkömmlichen Mittel“, sagt Bhasin.

Cycle bietet derzeit in seinem Online-Shop (www.dach.cycle.bio) Allzweckreiniger, Badreiniger, Glasreiniger und Universalreiniger an. Diese werden als Konzentrate verschickt. Zu Hause könne man das Konzentrat in einer wiederverwendbaren Plastikflasche mit Leitungswasser vermischen, und fertig sei der Reiniger, erklärt Bhasin.

Wenn man das Putzmittel schließlich benutzt, gelangen das Mittel und der Schmutz wieder ins Abwasser. Dieses wird erneut recycelt und kann zu einem neuen Reiniger hergestellt werden: ein Kreislauf, daher auch der Name Cycle. Das Prinzip von Cycle beruht auf der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet: Bestehende Materialien und Produkte sollen so lange wie möglich geteilt, wiederverwendet, aufgearbeitet und recycelt werden. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus der Produkte verlängert.

Kreislaufwirtschaft hilft der Umwelt und der Wirtschaft

„Wenn wir als Menschheit überleben wollen, müssen wir in Kreisläufen in der Wirtschaft denken und Produkte aus Ressourcen herstellen, die bereits existieren. So vermeiden wir Abfälle“, sagt Bhasin. Kreislaufwirtschaft sei letztendlich ein Modell, das nicht nur der Umwelt, sondern auch der Wirtschaft helfe.

Gerade Klärschlamm habe großes Potenzial. Doch Abwasser werde zu oft als wertlos angesehen. Bhasin ist selbst Sohn eines Ziviltechnikers, der Abwasseranlagen entwickelte und baute. Abwasser war schon immer ein Teil seines Lebens. „Ich sage immer: Wenn etwas fließt und stinkt, denk an mich“, erzählt der Umwelttechniker und lacht. „Ich liebe meinen Job, weil ich Wert aus Abwasser herstellen kann. Warum sollten wir so eine wichtige Ressource verschwenden?“

Die Reiniger seien erst der Anfang. Auch Dünger oder Bioplastik könne man aus dem Schlamm herstellen. Doch erst wolle sich Bhasin auf die Reinigungsmittel konzentrieren. 2019 kam Cycle auf den ungarischen Markt, 2020 auf den österreichischen. Nun wolle das Start-up auch den deutschen Markt erobern. Die Anlage für die Herstellung der Reiniger sei mobil. Man könne also auf der ganzen Welt produzieren, so der Umwelttechniker. Denn: „Wir haben letztendlich überall Abfall und Klärschlamm“, sagt Bhasin.

Die Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeitsgedanke seien ihm wichtig, gerade auch in Anbetracht der zahlreichen Katastrophen, die der Klimawandel in diesem Jahr weltweit verursacht hat. „Ich sehe an der Generation meiner Kinder, dass sie sich viel mehr mit der globalen Gemeinschaft in Verbindung fühlen und auch die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit verstehen. Meine Generation ist da leider nicht so weit“, sagt Bhasin. Auch viele Unternehmen würden bereits auf Nachhaltigkeit setzen. „Das ist gut. Je mehr Ideen entstehen, desto besser. Wir müssen als globale Gemeinschaft die Erde retten. Wir brauchen Innovationen, Lösungen und eben die Kreislaufwirtschaft“, so der Umwelttechniker.

Doch er betont dabei auch, dass Nachhaltigkeit mittlerweile ein Label geworden ist, das sich viele Unternehmen geben, obwohl sie nicht nachhaltig produzieren, Stichwort: Greenwashing. „Die meisten Menschen erkennen aber mittlerweile, ob es sich wirklich um nachhaltige, recycelte Produkte handelt oder nicht“, sagt Bhasin. Er ist davon überzeugt: Die Denkweise zu mehr Nachhaltigkeit und zu einer Kreislaufwirtschaft wird sich weltweit etablieren.