Wir können ja kaum noch ohne: Wer einmal aufs sein Smartphone verzichten muss, der weiß, wie sehr uns der kleine Computer - ob Android oder iPhone - mittlerweile im Griff hat. Das kann man gut finden, oder auch nicht. Sicher ist, dass man auch mit Handy vorsichtig umgehen muss, wenn die Temperaturen die 30-Grad-Marke geknackt haben. Hier ein paar Tipps, wie ihr Lieblingsgerät den Sommer gut übersteht.

1. Das Smartphone aus der Sonne nehmen

Klingt logisch, wird aber oft vergessen: Da iPhone oder Android keine Lüftung haben wie der stationäre Rechner, heizen die kleinen Geräte ziemlich auf. Kommt zusätzlich noch die Sonneneinstrahlung hinzu, kann das Mobiltelefon schnell überhitzen.

Sollte sich Ihr Smartphone ungewöhnlich heiß anfühlen, so schalten Sie es aus, entfernen Sie die Schutzhülle und legen es an einen kühlen Ort, bis es sich abgekühlt hat. Auch im Auto kann es im Sommer schnell sehr heiß werden. Legen Sie Ihr Telefon also auf keinen Fall auf das Armaturenbrett und nehmen Sie es mit, wenn Sie aussteigen.

Sollte Ihr Handy zu heiß werden, so legen Sie es aber unter keinen Umständen in eine Kühlbox oder gar in den Kühlschrank. Auch dauerhaft zu niedrige Temperaturen können schwere Schäden an den Geräten verursachen. Am wohlsten fühlt sich Ihr Smartphone zwischen zehn und 30 Grad.

2. Hintergrundaktualisierungen abschalten

Auch wenn Sie Ihr Telefon nicht verwenden und der Bildschirm schwarz ist, aktualisieren sich die geladenen Programme und Apps auf Ihrem Telefon im Hintergrund, sobald eine Internetverbindung möglich ist. Das verursacht zusätzlich Wärme, verbraucht Batterie und zudem auch Datenvolumen. Schalten Sie daher die Hintergrundaktualisierungen aus, wenn Sie diese nicht benötigen.

3. Das Ladegerät überprüfen

Das Handy will und will nicht fertig laden? Dann muss der Fehler nicht unbedingt beim Gerät beziehungsweise bei der Batterie liegen. Eventuell ist das Ladegerät defekt. Wenn Ihr Handy ein Android ist, können Sie mit der Gratis-App Ampere die Ladeleistung Ihres Chargers überprüfen. Das Programm liefert detaillierte Daten zu jedem Ladevorgang und zeigt außerdem, in welchem Zustand Ihr Smartphone-Akku und wie hoch die Temperatur ist.

Verwenden Sie ein iPhone, so überprüfen Sie, ob die Ummantelung des Ladekabels defekt ist. Womöglich hat das Kabel auch einen Wackelkontakt. Tragen Sie Ihr Handy oft in der Hosentasche, so kann es sein, dass die Öffnung für das Ladegerät verschmutzt ist und sich das Kabel nicht richtig anschließen lässt. Üblicherweise muss das Lightning-Kabel bündig mit dem Gehäuse des iPhones abschließen. Tut es das nicht, treffen die Kontakte in der Buchse nicht auf die Kontakte des Kabels.

Seien Sie zudem vorsichtig mit nicht lizenzierten Kabeln. Ist das Gerät defekt, weil die Spannung nicht die richtige war, so haben Sie keinen Garantieanspruch.

4. Bluetooth und GPS abschalten

Jede abgeschaltete Funktion spart Batterie und trägt dazu bei, dass das Handy bei ohnehin hohen Temperaturen im Sommer nicht noch zusätzlich Wärme erzeugt. Wenn Sie also die Navigationsfunktion oder die Bluetooth-Verbindung nicht benötigen, so schalten Sie beides ab, ebenso wie Ortungsdienste Ihres iPhones.

5. Gerät ausschalten

Wir sind es gewohnt, dass unsere Telefone im Dauerbetrieb arbeiten. Aber grundsätzlich sollte man sein Smartphone regelmäßig abschalten. Zum einen werden bestimmte Prozesse geschlossen, die sonst permanent laufen, und zum anderen erhält das regelmäßige Ausschalten den Speicher des Gerätes. Im Umkehrschluss kann der Akku darunter leiden, wenn man das Gerät nicht regelmäßig ausschaltet. Generell wird das Smartphone langsamer oder stürzt sogar ab.

Einen festen Zeitplan zum Abschalten Ihres Telefons gibt es nicht, Experten raten aber dazu, einmal die Woche auszuschalten. Idealerweise schalten Sie Ihr Handy ab, wenn Sie zu Bett gehen. Dann können Sie es morgens direkt wieder verwenden.