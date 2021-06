Berlin - Frauen und Queers sind in einer patriarchalen Gesellschaft nicht sicher. 2020 registrierten die Sicherheitsbehörden in Deutschland rund 782 LSBTI-feindliche Straftaten, die Dunkelziffer wird um nicht weniger als 80 Prozent höher geschätzt. In vielen Fällen kommt es nicht zur Anzeige oder die Tat wird nicht als das erfasst, was sie ist: geschlechtsspezifisch.

Im Schnitt wird in Deutschland laut Juristinnenbund jeden Tag eine Frau Opfer eines versuchten Mordes durch ihren Partner, meist im Zuge der Trennung. Jeden dritten Tag „gelingt“ ein solcher Versuch. Doch das Strafgesetzbuch kennt keine Femizide. Im Gegenteil, wenn die vorangegangene Trennung von der (getöteten) Partnerin ausging, mildert dieser Umstand das Strafmaß für den Täter. Er habe schließlich aus Verlustängsten gemordet. Die Frau ist damit Eigentum. In dieser Logik ist also besser sie tot als er allein.

Natürlich sind einige Gesetzestexte dank der Frauenbewegungen und der Kämpfe queerer Menschen heute fairer als früher. Dennoch gibt es Netzwerke, die auf jeden weiteren emanzipatorischen Schritt mit ideologischen Rückwärtssalti und potenziertem Hass reagieren. Sie finden sich etwa in der US-amerikanischen Alt-Right-Bewegung und in der europäischen Neuen Rechten, in ihrem mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit Hand in Hand gehenden Antifeminismus, wie etwa seitens der AfD, der sogenannten Identitären Bewegung, oder in den Reihen und unter den Fahnen von Querdenken.

Incel steht für Involuntary Celibates

Ein Grund dafür ist laut der Autorin Veronika Kracher das Beharren auf einer patriarchal verankerten Idee von Männlichkeit, die sich vor allem durch eines definiert: die konstante Abwertung aller anderen Geschlechter. Kracher veröffentlichte das erste deutschsprachige Sachbuch zu einem der radikalsten Phänomene der Frauenfeindlichkeit, den sogenannten Incels.

Die Abkürzung steht im Englischen für „Involuntary Celibates“, unfreiwillig Zölibatäre. Auf das Konto dieses in der digitalen Sphäre gewachsenen Kults gehen in Nordamerika und Kanada über 50 Morde zurück, andere Attentäter und Frauenmörder bejubeln sie im Nachhinein. Und auch wenn die Täter des Anschlags auf die Synagoge in Halle und des rassistischen Attentats von Hanau in Deutschland nicht direkt in die Ideologie der Incels einzuordnen sind, so offenbarte sich doch auch in ihren Manifesten ein tief sitzender Frauenhass und eine Radikalisierung auf misogynen Online-Plattformen.

Den Begriff Incel erfand Anfang der 1990er-Jahre eigentlich eine queere Frau. Ein Mail-Verteiler war als Forum des Austausches für Personen gedacht, die sich temporär sexuell und romantisch einsam fühlten. Doch bald vereinnahmte ein frustriertes, jüngeres, und ausschließlich männliches Publikum den Begriff für sich. 2005 gründete sich das erste Incel-Forum auf dem amerikanischen Imageboard (Forum) 4chan, Subgruppen verlagerten sich auf unterschiedliche Plattformen. Wer sich heute durch solche Seiten klickt, wird zunächst mit den Hausregeln begrüßt: Erlaubt sind nur „Personen, die sich eine romantische Beziehung wünschen, aber nicht in der Lage sind, eine einzugehen“. Nicht erlaubt sind: Frauen.

Echokammern des Hasses

Doch was in der Selbstbeschreibung auch nach Selbsthilfegruppe klingen könnte, muss als „Echokammer“ des Hasses ernst genommen werden, wie Kracher es nennt. Denn die Foren schaffen eine Atmosphäre, in der frauenfeindliche Witze gefeiert und Gewalt gegen Frauen und Queers befeuert werden. Nur wenige Klicks von eigens entworfenen, misogynen Memes entfernt, wird das dort praktizierte Selbstmitleid zum Katalysator geschlechtsspezifischer Gewalt. „Sie glauben, die Verfügbarkeit weiblicher Körper sei der Schlüssel zu einem guten Leben. Dank des Feminismus verweigern Frauen ihnen dieses Recht. Und damit legitimieren sie den Hass“, sagt Kracher.

So verehren die selbst ernannten Incels noch heute den Attentäter Elliot Rodger als einen Heiligen. Der damals 22-Jährige tötete 2014 in Kalifornien sechs Menschen und verletzte 14 weitere. Auch er hinterließ krude Theorien in einem Manifest. Darin begründete Rodger sein Attentat, das im Suizid endete, vor allem mit einer Tatsache: Er hatte keinen Sex.

Die Liste seiner Nachahmer ist lang, und die Ideologie seiner Fans orientiert sich bis heute an den wirren Deutungen seines wahrgenommenen Elends, das nach seiner Lesart aus der Emanzipation rührte. Laut Krachers Forschung sind die Männer, die sich in den Incel-Foren herumtreiben, keine rein weißen Gruppen, viele äußern sich regelmäßig rassistisch. Der überwiegende Teil ist unter 24 Jahre alt, viele schließen sich in der Pubertät der Szene an.

Chads und Staceys

Aus ihrer Recherche ergibt sich: Viele Incels sind depressiv und suizidal. Sie isolieren sich sozial, finden in den Foren Leidensgenossen. Geschichten von romantischen Erlebnissen in den Unterhaltungen und Blogs zu teilen, ist verboten. Sie hassen Pick-up-Artists, die wiederum die frauenverachtende Idee vertreten, sexuell erfolglose Männer müssten Frauen nur auf die „richtige“ Weise überzeugen. Ein „Nein“ gilt hier nicht. Doch anstatt diese erfolglose Strategie, zu einer gesunden romantischen Beziehung zu kommen, zu hinterfragen, schließen die Incels draus: Sie sind selbst für die Pick-up-Strategie zu unattraktiv.

Im Weltbild der Incels gibt es neben der grundsätzlichen Unterordnung aller Geschlechter unter den heterosexuellen cis-Mann weitere hierarchische Kategorien. Die Alpha-Typen, denen die Incels phänotypische Überlegenheit zusprechen, nennen sie „Chads“. Attraktive Frauen sind „Staceys“.

Das hat auch gesellschaftliche Wurzeln. „Zur erfolgreichen Performance von Männlichkeit gehört es dazu, Sex zu haben“, sagt Kracher. „Wenn das nicht erfüllt wird, gibt es ein Gefühl von Entmännlichung. Doch anstatt zu hinterfragen, wie toxisch diese Vorstellung ist, wird die Zugehörigkeit zum patriarchalen Kollektiv durch die Abwertung des Nicht-Männlichen hergestellt“, sagt Kracher. „Nach dem Motto: Ich bin zwar kein ‚Chad‘, aber wenigstens hasse ich auch Frauen.“

Doch – egal ob „Stacey“ oder nicht – Frauen seien „naturgemäß“ darauf aus, nur mit den „gottgleichen Klischeezeichnungen von Hypermaskulinität“ eines „Chads“ Sex zu haben oder romantische Beziehungen einzugehen. „Frauen seien egoistisch, materialistisch, hypergam – das komplette weibliche Leben sei darauf ausgerichtet, sich einen möglichst attraktiven Mann zu krallen und ihn auszusaugen wie ein Blutegel“, sagt Kracher.

Die „Blackpill“ geschluckt

Die Autorinnen einer niederländischen Studie stellen das Paradoxon des Incel’schen Frauenbildes so dar: Einerseits empfinden sich Incels am untersten Ende der gesellschaftlichen Hierarchie, andererseits betrachten sie sich dennoch berechtigt, einen quasinatürlichen Anspruch auf weibliche Körper zu haben. Sie glauben: „Der natürliche Unterordnungsdrang von Frauen wird durch den Feminismus verschleiert. Nur ein ‚Chad‘ kann ihn wieder hervorrufen“, sagt Kracher.

Solche Subkulturen gedeihen im Internet gut. Und in vielerlei Hinsicht ist die Grenzziehung zu anderen Verschwörungserzählungen, Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus ohnehin schwierig. Eine Ideologie, zu der sich alle Incels bekennen, ist die sogenannte Blackpill-Ideologie (Schwarze Pille). Auch sie baut auf der Idee einer geschlechtlichen und gesellschaftlichen Hierarchie auf, die über Aussehen und Erfolg funktioniert. Und hier wird es entscheidend: Sie fordert Männer, die vermeintlich am letzten Ende der patriarchalen Leiter stehen, dazu auf, den Kampf aufzunehmen. Und ihren Selbsthass gegen Frauen zu kanalisieren.

Das zeigt sich etwa in der permanenten Entmenschlichung von Frauen und anderen Geschlechtern in der Sprache der Beiträge auf Incel-Foren. Über Frauen wird mit dem Pronomen „es“ geschrieben, oder sie werden als „Loch“ bezeichnet. Bilder oder Videos, die Gewalt an Frauen zeigen, nennen sie „life-fuel“ – „Treibstoff des Lebens“. Femizide sind etwas Erstrebenswertes. In einem Podcast erzählt ein aktiver Incel von Posts zum Thema Suizid, die von anderen Usern ermutigend kommentiert wurden, mit dem Hinweis, so viele Frauen wie möglich mit in den Tod zu ziehen.

Kracher erkennt im Magnetismus, den der Incel-Kult auf misogyne, frustrierte Männer hat, auch eine Auswirkung der „dem Neoliberalismus geschuldeten Vereinzelung des Individuums“. Der virtuelle Raum fängt auf, was soziale Treffpunkte in der heutigen, von Konkurrenz und Kapitalismus getriebenen Gesellschaft nicht mehr leisten können.

Misogyne Atmosphäre begünstigt Femizide

Dabei wäre nur ein kleiner Teil der ohnehin eher kleinen Szene zu Terrorakten bereit, schätzt Kracher. Doch digitale Gewaltformen wie Doxing (das Weitergeben privater Daten Dritter) und das Austauschen von Berichten über sexuelle Belästigung gehören zum täglichen Ton. Die misogyne Atmosphäre in der Gemeinschaft sorgt dafür, dass Einzelne zur Tat schreiten, wenn nicht zur Waffe greifen.

In Deutschland ist das Phänomen Incel noch kaum in Zusammenhang mit Attentaten in Verbindung gebracht worden. Zum ersten Mal wurde das Phänomen nach dem Anschlag von Halle medial thematisiert. Das sieht Kracher in zwei Leerstellen in deutschen Sicherheitsbehörden begründet: „Einerseits haben Politik und Behörden in Bezug auf die rechtsextreme Online-Szene milde formuliert noch einiges aufzuholen.“ Andererseits spielen Frauen- und geschlechtsspezifischer Hass als Motiv kaum eine Rolle. Das Strafgesetzbuch kennt schließlich nicht einmal den entscheidenden Begriff: Femizid.