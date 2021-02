Berlin - Homeoffice, Fernunterricht, Heimtraining – in der Corona-Krise verbringen die Menschen deutlich mehr Zeit zu Hause. Messdaten zum Strom- und Wasserverbrauch von Stadtwerken zeigen, dass die Menschen im Lockdown später aufstehen und duschen. Mittags steigt in vielen Städten der Stromverbrauch, was auf erhöhte Kochaktivität schließen lässt.

Corona hat die Verbrauchs- und Verhaltensmuster vieler Menschen verändert; die Versorgungswerke müssen entsprechend reagieren, um Stromspitzen auszugleichen und Engpässe zu vermeiden. So musste beispielsweise das Atomland Frankreich in den Wintermonaten jahrelang Strom aus dem europäischen Ausland zukaufen, weil Meiler vom Netz gehen müssen und Menschen in schlecht isolierten Wohnungen Elektroheizungen anschalteten. Je genauer man das Verbrauchsverhalten prognostizieren kann, desto präziser lässt sich der Strombedarf kalkulieren und anpassen und desto stabiler ist das Stromnetz.