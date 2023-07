Männer jagen, Frauen sammeln und passen auf die Kinder auf: So stellt sich in den Köpfen vieler Leute bis heute das Leben „in der Steinzeit“ dar. Auch Wissenschaftler haben lange die Arbeitsteilung in den Wildbeuter-Gesellschaften (sprich: bei den Jägern und Sammlern) so beschrieben. Doch dieser Darstellung widerspricht eine Studie. Untersuchungen zeigten, dass Frauen in mindestens 79 Prozent der untersuchten Kulturen ebenfalls jagten, heißt es darin.