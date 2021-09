Berlin - Was wäre, wenn wir Menschen in Sachen Klimaschutz weiter passiv bleiben? Ein Zukunftsszenario für unser Nichthandeln hat Künstler Jorge Castillo Chavarria für das „Future Perfect Land“, einer aktuellen kostenlosen Outdoor-Ausstellung in Berlin-Reinickendorf, entworfen. Das Leben auf der Erde könnte nach Castillo Chavarria aufgrund der Klimakrise irgendwann so herausfordernd werden, dass wir Menschen verschwinden. Ob wir aussterben oder auf einen anderen Planeten ziehen, bleibt dabei der eigenen Vorstellungskraft überlassen. Zurück auf der Erde bleibt in Chavarrias Szenario nur noch die Künstliche Intelligenz (KI). Diese generiert eigenständig ein Radioprogramm – ein Versuch, um das, was uns menschlich gemacht hat, zu reproduzieren, zu bewahren und zu deuten, erklärt Yael Sherill, Kuratorin der Ausstellung.

Die Radiosendung, die tatsächlich von einer KI erstellt wurde, kann man sich in einem Auto auf dem Ausstellungsgelände anhören. Es ist ein dystopisches Szenario, das einerseits beunruhigend, aber auch berührend ist, da die KI die Menschlichkeit versucht mithilfe einer Radiosendung zu bewahren, auch wenn wir nicht mehr existieren sollten. Es ist eine von insgesamt sieben Installationen, die Besuchende bis zum 26. September auf dem ehemaligen Destillerie-Gelände in Reinickendorf erleben können. Das Ziel der Ausstellung ist es, die möglichen Auswirkungen des Klimawandels durch Kunst und Technologien den Berlinerinnen und Berlinern nahbar zu machen.